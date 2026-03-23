Luxor se stává největší sítí knihkupectví v České republice

Autor:
  15:00
Praha 23. března 2026 (PROTEXT) - Skupina Euromedia Group začala s postupnou přeměnou prodejen Knihcentrum a části sítě prodejen Kanzelsberger, které převzala v loňském roce, pod značku Luxor. Knihkupectví Luxor se tak stává největší a nejsilnější knihkupeckou sítí v České republice s více než sedmdesáti prodejnami v padesáti městech.

Rozšíření sítě kamenných knihkupectví je logický krok v úsilí společnosti Euromedia o rozvoj a modernizaci českého knižního trhu. Zahuštění mapy prodejen Luxor povede především k významnému zvýšení dostupnosti služeb společnosti pro zákazníky po celé České republice.

Luxor dlouhodobě klade velký důraz na vysokou kvalitu služeb a odborné poradenství. Začlenění převzatých knihkupectví pod křídla Luxoru přinese zákazníkům zejména rozšíření sortimentu a lepší dostupnost knih napříč žánry i kategoriemi.

Převzaté prodejny budou mít také plnou podporu nejmodernějšího knižního skladu ve Stochově. Logistické centrum nacházející se nedaleko Prahy umožní efektivně a rychle zásobovat všechna knihkupectví novým, žádaným zbožím, a to i v nejvytíženějším období.

Vytváříme pro zákazníky to nejlepší místo pro nákup knih. Chceme, aby měli k dispozici nejširší nabídku a nejlepší služby na trhu. Věříme v sílu a tradici kamenných knihkupectví, ale i jejich další potenciál, který poroste v propojení s moderními technologiemi,“ říká František Mala, CEO Euromedia Group.

Luxor nabízí zákazníkům také vlastní mobilní aplikaci Můj Luxor, která umožňuje nákup i konzumaci e-obsahu, tedy čtení e-knih a poslech audioknih. Moderní pojetí získal i Knižní klub, největší věrnostní čtenářský program u nás. Díky snadnému propojení s aplikací Můj Luxor nabízí atraktivní dlouhodobé slevy, zajímavé akce pro své členy, personalizovanou nabídku i čtenářská doporučení.

Nejen nákup, ale i setkávání čtenářů a autorů. V duchu tradice a kontaktu se čtenářstvem klade Luxor důraz také na komunitní aktivity – autogramiády, besedy s autory a knižní křty. Cílem je, aby se knihkupectví Luxor stalo nejen nejlepším místem k nákupu knih, ale také vřelým prostorem pro setkávání a čtenářské zážitky.

Jaké výhody největší síť knihkupectví v ČR zákazníkům přinese?

  • největší výběr na trhu, více než 160.000 produktů skladem a široký výběr audioknih a e-knih
  • pečlivě vybraný kvalitní doplňkový sortiment her, stavebnic a papírenského zboží
  • nižší ceny, zajímavé akce a další výhody v Knižním klubu – největším věrnostním čtenářském klubu u nás
  • mobilní aplikaci Můj Luxor pro poslech audioknih a čtení e-knih obsahující také „kartičku“ Knižního klubu
  • osobní odběr objednávek zdarma ve více než 70 knihkupectvích v 50 městech po celé České republice
  • službu rezervace zboží skladem, která umožňuje vyzvednout rezervované zboží na prodejně již za 2 hodiny
  • magazín Luxor plný čtenářské inspirace a zajímavých článků

Vaše oblíbená prodejna vám nabídne ještě více knih a mnoho dalších výhod. Přijďte se podívat!

O Luxoru

Luxor je největší síť knihkupectví v České republice. Nabízí nejen široký výběr knih, ale i bohatý doplňkový sortiment her, stavebnic a papírenského zboží a klade důraz na kvalitní a moderní služby pro čtenáře. S více než 70 prodejnami po celé zemi, e-shopem www.luxor.cz, mobilní aplikací Můj Luxor a věrnostním programem Knižní klub propojuje tradici kamenných knihkupectví s inovacemi pro dnešní zákazníky. Značka Luxor je součástí skupiny Euromedia Group.

 

Zdroj: EUROMEDIA GROUP, a. s.

