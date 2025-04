LUXSHARE-ICT posiluje angažovanost v obci pomocí smysluplných dobrovolnických iniciativ

18:07

New York 18. dubna 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost LUXSHARE-ICT Inc., globální konstruktér a výrobce kabelů a jejich montáže a dále konektorových systémových řešení pro spotřebitelské, automobilové, cloudové a podnikové aplikace, se po celý rok 2024 aktivně zapojuje do komunitní práce. Takto demonstruje svůj silný závazek k místnímu rozvoji a udržitelnosti. Prostřednictvím řady dobrovolnických iniciativ společnost přispěla k místní komunitě a podpořila ji a nadále se zavazuje k tomuto pokračujícímu úsilí. Tyto iniciativy odrážejí přesvědčení společnosti LUXSHARE-ICT, že silné komunity a udržitelná partnerství jsou založeny na vzájemném respektu, sdílených hodnotách a aktivní účasti v místní obci.