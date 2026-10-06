LX Pantos uspořádala slavnostní ceremoniál k dostavbě logistického centra v Katovicích v Polsku

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  9:54
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Soul (Jižní Korea) a Katovice (Polsko) 6. října 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost LX Pantos, přední poskytovatel integrovaných logistických služeb, oznámila, že nedávno uspořádala slavnostní ceremoniál při příležitosti dostavby velkého logistického centra v Katovicích na jihu Polska. Tato událost představuje důležitý milník v expanzi společnosti po Evropě a podtrhuje její odhodlání posilovat globální logistickou síť prostřednictvím strategických investic do klíčové infrastruktury. Strategický evropský logistický uzel urychlí expanzi podnikání

Logistické centrum v Katovicích bylo získáno společně se společností Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND) a fondem PIS No. 2, státním účelovým fondem v gesci korejského Ministerstva půdy, infrastruktury a dopravy. Akvizice v hodnotě přibližně 140 milionů EUR byla podpořena financováním od společnosti Korea Ocean Business Corporation, které pomohlo zajistit stabilní strukturu financování projektu. Areál se skládá z pěti budov o celkové podlahové ploše 109.000 m2 a nyní byl úspěšně dokončen jako moderní rozsáhlý logistický komplex.

Katovice leží v Horním Slezsku, největší metropolitní oblasti Polska, a jsou strategickým logistickým uzlem na křižovatce hlavních dopravních koridorů ve směru východ–západ a sever–jih, které propojují Německo, Polsko, Ukrajinu, severní a jižní Evropu. Díky bezproblémovému napojení na dálnice, železniční sítě a letiště nabízí lokalita vynikající podmínky pro intermodální logistické operace a očekává se, že bude sloužit jako klíčová brána pro distribuci po celé Evropě.

Společnost LX Pantos plánuje využívat centrum v Katovicích jako strategický uzel pro své logistické operace ve východní Evropě. Společnost hodlá rozšířit služby pro významné průmyslové klienty, mimo jiné z oblasti automobilových dílů, spotřebního zboží a domácích spotřebičů, a zároveň podporovat korejské firmy vstupující na evropský trh. Kromě toho se očekává, že centrum sehraje klíčovou roli při uspokojování rostoucí poptávky po logistických službách ve východní Evropě a sousedních regionech.

Společnost LX Pantos uvedla, že dokončení logistického centra v Katovicích má velký význam, protože zajišťuje klíčový strategický uzel propojující Evropu, a dodala, že bude i nadále spolehlivým partnerem podporujícím globální dodavatelské řetězce celosvětových firem.

O společnosti LX Pantos

Společnost LX Pantos, založená v roce 1977, je předním globálním poskytovatelem logistických služeb se sídlem v Koreji. Prostřednictvím celosvětové sítě pokrývající více než 40 zemí poskytuje komplexní logistická řešení v oblasti námořní, letecké a železniční přepravy i smluvní logistiky.

Další informace o společnosti LX Pantos najdete na webu a společnost můžete sledovat na síti LinkedIn.

Zdroj: LX Pantos

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59485.

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