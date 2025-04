M2C loni dosáhla rekordního obratu 4,6 miliardy korun

Skupina M2C zaznamenala v roce 2024 výrazný meziroční růst obratu o 21 %. Podle konsolidovaných dat dosáhl obrat společnosti 4,6 miliardy korun, což představuje nejlepší výsledek v 33leté historii firmy. Ukazatel hrubého provozního zisku EBITDA pak dosáhl 173 milionů korun, zatímco v roce 2023 činil 67 milionu korun. Loňský nárůst zisku tak zvrátil stagnaci způsobenou pandemií.

Pandemie COVID-19 zásadně ovlivnila hospodaření M2C – v letech 2020-2021 firma zaznamenala mimořádný růst tržeb díky zvýšené poptávce po ostraze a dezinfekčních službách. Rok 2022 přinesl zlom, kdy klienti po uvolnění restrikcí zaváděli úsporná opatření . "Navzdory propadu jsme investovali do vývoje vlastních technologií a expanze do Německa. V roce 2023 jsme v ČR dosáhli úrovně výsledků z roku 2019, zatímco v zahraničí jsme pokračovali v budování obchodních týmů a propagaci chytrých technologií. Loni jsme opět výrazně rostli díky zhodnocení našich předchozích investic do technologií a inovací, které již nyní přináší pozitivní výsledky na evropských trzích," vysvětluje finanční ředitel M2C Ivo Dostál.

"Dosažené výsledky potvrzují správnost naší dlouhodobé strategie zaměřené na technologické inovace a mezinárodní expanzi," říká Matěj Bárta, generální ředitel M2C. "Za 15 let, co vedu společnost, jsme dokázali rozšířit naše působení z původního česko-slovenského trhu do dalších 11 evropských zemí. Právě tato diverzifikace spolu s důrazem na moderní technologická řešení nám umožňuje růst i v náročných ekonomických podmínkách," dodává Bárta.

Stabilní růst i v turbulentních dobách

Společnost M2C prokázala svou odolnost a stabilitu i v období pandemie COVID-19, kdy mezi lety 2020 a 2021 dosáhla 10% růstu. V následujícím roce 2022 pak firma navázala dalším 9% růstem.

"Facility management, který je základním pilířem našeho podnikání, představuje službu, která je nezbytná za každých okolností. Péče o nemovitosti je základní potřebou, která nezanikne ani v měnícím se ekonomickém prostředí," vysvětluje Matěj Bárta. "Naše přidaná hodnota spočívá v tom, že klientům pomáháme nejen udržet jejich majetek v kondici, ale také z něj vytěžit maximální potenciál."

Výhled pro rok 2025

Pro rok 2025 společnost M2C očekává pokračování růstového trendu, konkrétně v rozmezí 5 -7 %. Firma plánuje další rozvoj svých technologických řešení, mezi něž patří například systém vzdáleného dohledu M2C Space nebo systém automatické recepce Welcomo. Svou technologickou kapacitu hodlá naplno využít také v oblasti energetických úspor.

"Budeme nadále investovat do inovací a posilovat naši pozici na zahraničních trzích pomocí akvizic," dodává Bárta s tím, že tým pod vedením šéfa inovací Filipa Molčana nyní zakládá novou pobočku na západním pobřeží USA.

Společnost M2C se za 33 let svého působení stala jednou z největších společností s mezinárodní působností, která poskytuje služby integrovaného facility managementu. Zaměstnává více než 8500 lidí ve 13 zemích Evropy. Díky dlouholetým zkušenostem a know-how v rámci služeb ostrahy, údržby a úklidu je důležitou entitou udávající trendy na trhu.

