Má váš digitální projekt skvělá čísla? Přihlaste jej do soutěže efektivity IEA

Autor:
  13:00
Praha 15. května 2026 (PROTEXT) - Jaké projekty měly největší dopad na byznys zadavatelů? Na to odpoví již 19. ročník soutěže Internet Effectiveness Awards (IEA), která právě otevírá nominace. O vítězích ve 20 kategoriích rozhodne číselně měřitelný přínos.

Soutěž IEA se již od roku 2005 zaměřuje na efektivitu digitálních řešení. Expertní porota hodnotí projekty podle číselných metrik, jako jsou například ROI, PNO nebo ROAS, případně podle splnění jiných stanovených cílů.

V minulých ročnících uspěly společnosti jako LEGO, MONETA Money Bank, Škoda Auto nebo Notino, ale také veřejné instituce, rodinné podniky a charitativní spolky.

„Umístění v soutěži IEA je pro tvůrce digitálních projektů ideální příležitost, jak potvrdit svou odbornost před stávajícími i potenciálními klienty. Hodnocení poroty vychází z měřitelného přínosu vyjádřeného čísly a šanci uspět mají jak menší, tak větší projekty,“ dodává Radovan Jelen, předseda správní rady Asociace.BIZ, která soutěž organizuje.

Do IEA26 je možné přihlásit projekty podle těchto typů řešení:

  • B2B řešení
  • Brandová kampaň
  • Digitální transformace
  • Influencer marketing
  • Malé e-shopy a prodejní microsites (roční tržby do 100 mil. Kč)
  • Mobilní aplikace
  • Sociální sítě
  • Tržiště a velké e-commerce portály (roční tržby nad 100 mil. Kč)
  • Využití umělé inteligence
  • Výkonnostní marketing
  • Weby a portály 

Přihlašovatelé zároveň každý projekt nominují do jedné z devíti oborových kategorií. Jedna přihláška tak může získat ocenění v obou kategoriích –?????? podle typu řešení i oboru. Výpis kategorií najdete zde.

 Ani letos nebude chybět hlavní cena Grand Prix pro projekt s nejvyšším celkovým hodnocením napříč kategoriemi. Vítěz si odnese luxusní skleněnou trofej z dílny světoznámé sklárny Moser.

Své digitální projekty můžete nominovat do 30. června 2026 na webu soutěže IEA.

Soutěž Internet Effectiveness Awards

Jedná se o nejstarší českou soutěž efektivity digitálních projektů. Od roku 2005 ji pořádá Asociace dodavatelů internetových řešení. Efektivitu a přínosy konkrétních projektů vždy hodnotí porota složená z odborníků na digitální řešení.

Asociace.BIZ – Asociace dodavatelů internetových řešení, z.s.

Asociace sdružuje přední digitální a vývojářské agentury v ČR. Její členové realizují přes
1 500 projektů ročně a společně se podílejí na vzdělávání klientů v oblasti digitálního prostředí. Již od roku 2005 je organizátorem soutěže Internet Effectiveness Awards.

Zdroj: Asociace.BIZ – Asociace dodavatelů internetových řešení, z.s.

https://www.iea.cz/

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

PROTEXT

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře skončilo bez dohody obou politiků. „Musím říci,...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti. Řešit jej mohou pouhou domluvou i mnohatisícovými částkami. V krajním případě hrozí i zákaz řízení až...

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

KVÍZ: Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do historie. Zlaté medaile, legendární zápasy i slavná jména hráčů dodnes vyvolávají emoce mezi fanoušky...

Levnější doprava pro lidi nad 70 let? Další pražská radnice spustila Senior taxi

ilustrační snímek

Od začátku května mohou senioři z Praha 14 využívat novou službu Senior taxi. Lidé nad 70 let zaplatí za jednu jízdu po městské části jen 50 korun a ročně mohou absolvovat až 50 jízd. Radnice si od...

1. den MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Češi se střetnou s Dánskem, Švédsko vyzve favority MS

Na snímku je hokejový stadion BCF Arena, ve kterém se odehrají zápasy základní...

Mistrovství světa v hokeji 2026 startuje nabitým programem a hned první hrací den nabídne několik atraktivních duelů. Českou reprezentaci čeká večerní vstup do turnaje proti Dánsku, fanoušci se ale...

15. května 2026  13:54

Zhodnotím vám peníze, balamutil podvodník důvěřivce. Miliony špatně investoval i utratil

ilustrační snímek

Jihočeští kriminalisté obvinili jednatele společnosti s ručením omezeným z podvodného jednání vůči svým investorům. Podle spisu jim sliboval zhodnocení jejich peněz, ale svěřené prostředky investoval...

15. května 2026  13:52,  aktualizováno  13:52

Na místě vypálené synagogy po desítkách let znovu zazněly židovské modlitby

Pietní setkání v místech vypálené Velké synagogy v Brně na nároží Přízovy a...

Desítky let zůstávalo místo po zničené Velké synagoze v Brně prázdné a tiché. Nyní archeologové odkryli její základy a prostor na nároží Přízovy a Spálené ulice znovu ožil židovskými modlitbami i...

15. května 2026  13:52,  aktualizováno  13:52

Svitavská nemocnice projde modernizací za miliardu, pacienty čeká léčba na staveništi

Vizualizace Pardubického kraje ukazuje, jak bude rekonstruovaná Svitavská...

Svitavy se za čtyři roky dočkají prakticky nové nemocnice. Krajští radní tento týden vybrali dodavatele, který modernizaci za 1,367 miliardy korun včetně daně provede. Rozetapizovaná stavba skončí v...

15. května 2026  13:52,  aktualizováno  13:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pachatel lebku svaté Zdislavy zalil do betonu, odborníci ji zkusí vyjmout

Vzácná lebka svaté Zdislavy, kterou v úterý večer ukradli z baziliky v...

Kriminalisté už mají lebku svaté Zdislavy ukradenou v úterý z baziliky v Jablonném v Podještědí. Pachatel, kterého zadrželi ve čtvrtek v podvečer, jim vzácnou relikvii vydal. Potvrdili to českolipští...

15. května 2026  11:02,  aktualizováno  13:37

Hnízdo s kavčími mláďaty někdo hodil do koše, ptáčata však měla štěstí

Záchranná stanice Huslík se stará o hnízdo s malými kavkami, které neznámý...

Neznámý pachatel v Kolíně vhodil celé hnízdo s mláďaty kavky obecné do odpadkového koše. Osamělá holátka našli náhodní kolemjdoucí a předali je záchranné stanici Huslík. Ptačí hnízda, vejce a mláďata...

15. května 2026  13:32

Muž na Novojičínsku šířil padělky eur, hrozí mu osm let vězení

ilustrační snímek

Policisté zadrželi šestačtyřicetiletého muže, který na Novojičínsku šířil falešné eurové bankovky, které byly určené pro filmové účely. Do oběhu se je snažil...

15. května 2026  11:58,  aktualizováno  11:58

Strakonice plánují přeměnu lokality Ostrov v centru, začnou opravou lávky

ilustrační snímek

Strakonice plánují přeměnit dlouhodobě zanedbanou lokalitu bývalé průmyslové zóny Ostrov v centru města na relaxační a odpočinkovou zónu. Proměna začne opravou...

15. května 2026  11:50,  aktualizováno  11:50

V ústecké zoo je opravená hala v pavilonu šelem, chystají se další změny

V ĂşsteckĂ© zoo je opravenĂˇ hala v pavilonu Ĺˇelem, chystajĂ­ se dalĹˇĂ­ zmÄ›ny

Hala v pavilonu šelem v ústecké zoologické zahradě je přestavěná. Úpravy se týkaly také střechy, které bylo nutné udělat po loňské havárii, kdy spadl stropní...

15. května 2026  11:49,  aktualizováno  11:49

Zastupitelé Brna, kteří opustili SOCDEM, letos na magistrát kandidovat nebudou

ilustrační snímek

Zastupitelé města Brna Břetislav Štefan a Marek Viskot, kteří se před čtyřmi lety dostali do městského zastupitelstva za Sociální demokracii (SOCDEM) a před...

15. května 2026  11:39,  aktualizováno  11:39

O tuto vrbu je pečováno samostatně vedle ostatní zeleně tak, že je pro možnost podchozího pohybu chodců zkracována.

vydáno 15. května 2026  13:13

V Benešově pokračuje stavba družiny za 180 milionů Kč, město chystá úpravy okolí

ilustrační snímek

V Benešově pokračuje stavba školní družiny pro Základní školu Dukelská. Náklady jsou 180 milionů korun, práce začaly loni v létě. Hrubá stavba je téměř hotová,...

15. května 2026  11:23,  aktualizováno  11:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.