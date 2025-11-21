Macao zazářilo jako globální centrum kreativity na letošním CreatorWeek 2025

Macao 21. listopadu 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - 185 skupin tvůrců s celosvětovou sledovaností 2 miliard fanoušků přispělo k posílení obrazu Macaa coby mladistvé a inovativní destinace.

28. října skončil pětidenní CreatorWeek Macao 2025, která pořádal Úřad pro cestovní ruch vlády Macaa (MGTO) ve spolupráci se společností Branded. Akce přilákala do Macaa 185 skupin světových tvůrců obsahu, jejichž celková fanouškovská základna čítá téměř 2 miliardy sledujících, čímž městu dodala novou energii a přitáhla mezinárodní pozornost. Během celého týdne se tvůrci zapojovali do mezikulturní spolupráce, objevovali jedinečné propojení historického dědictví a moderního života Macaa a sdíleli své tvůrčí pohledy, čímž dále posílil obraz města jako mladistvé, mezinárodní a inovativní turistické destinace.

Během pěti dnů se tvůrci obsahu z celého světa sešli k mezikulturní spolupráci a živé tvůrčí výměně. Akce propojila tvůrce z oblasti Velké Číny a ze zahraničí prostřednictvím konferencí, vzdělávací akademie, setkání s fanoušky, workshopů zaměřených na wellness a živých vystoupení, čímž podnítila vznik nových partnerství a společných produkcí. Zdůrazněním bohaté kulturní rozmanitosti Macaa a jeho tvůrčího prostředí akce potvrdila postavení města jako kulturní křižovatky, centra kreativity a klíčového hráče v globální ekonomice tvůrců.

Festival CreatorWeek Macao 2025 byl zahájen i zakončen živými večírky v hotelu Wynn Palace Macau, kterých se zúčastnilo více než 250 tvůrců, lídrů odvětví a hostů. Mezi významnými účastníky byli ředitelka Úřadu pro cestovní ruch Macaa Maria Helena de Senna Fernandesová, COO společnosti Google pro oblast Velké Číny Ben Wong, přední tvůrce Alan Chikin Chow a také Sean Does Magic, kteří dále posílili mezinárodní image Macaa jako centra kreativity. Konference CreatorWeek pořádané v paláci Grand Lisboa Palace Macau přilákaly více než 600 účastníků, kteří diskutovali o vstupu na trh, globální expanzi a trendech v ekonomice tvůrců. K účastníkům patřili vedoucí představitelé společností YouTube, Meta a Gold House. V MGM MACAU se konaly čtyři wellness workshopy vedené známými tvůrci Mattem Trallim a Jackym Caiem spolu s fitness odborníky Willem Liuem a Ryanem Narayanem, spojily kreativitu s vědomým přístupem a životním stylem. Setkání CreatorWeek Meet&Greet v The Londoner Macao přilákalo více než 1 700 účastníků a 40 tvůrců, čímž proměnilo online propojení ve skutečná setkání. Mezi účastníky byli tvůrce Steven He a populární skupiny Berywam, PSYCHIC FEVER a XODIAC, které dohromady oslovují desítky milionů fanoušků po celém světě. Dvě večerní vystoupení CreatorWeek Live v Galaxy Macau spojila umělce z Jižní Koreje, Japonska a Filipín v oslavě kulturní výměny prostřednictvím hudby a vystoupení. Současně se konala dvoudenní akademie CreatorWeek Academy. Ta přivítala přibližně 120 začínajících tvůrců, kteří se zúčastnili praktického školení v oblasti tvorby obsahu, zapojení publika a spolupráce se značkami. Mezi mentory byli přední tvůrci Jordan&Hudson Matter a Mikey Bustos, spolu s předními představiteli odvětví, jako například generální ředitel společnosti Gold House Bing Chen, vedoucí průmyslové strategie společnosti Meta pro oblast Velké Číny Benny Chu a člen skupiny Black Eyed Peas Apl.de.Ap.

Tvůrce Lei's Adventure z oblasti Velké Číny uvedl, že iniciativa Nová Hedvábná stezka podtrhuje roli Macaa jako historické brány Číny do světa. Doufá, že bude moci dále rozvíjet téma otvírání se světu („Going Global") a ukázat, jak se Číňané prostřednictvím Macaa vydávají za nové obzory. Filipínský tvůrce Mikey Bustos dodal: „Jako tvůrci bychom si měli uvědomit, jakou moc dnes máme doslova na dosah ruky – šířit pozitivní energii, vzdělání i vše, co svým talentem dokážeme předat celému světu."

V rámci speciální prohlídky místní komunity se 20 mezinárodních tvůrců spojilo s 20 ambasadory akce z Macaa, aby společně prozkoumali místní čtvrti, objevovali autentickou kuchyni a společně vytvářeli obsah oslavující jedinečnou identitu města, kde se setkává Východ se Západem. Díky jejich kreativnímu vyprávění mohli diváci po celém světě zažít půvab Macaa a jeho živého ducha místní pospolitosti.

„Tvůrci obsahu patří dnes k nejvlivnějším vypravěčům," uvedl Cheng Wai Tong, úřadující ředitel MGTO. „Prostřednictvím svého pohledu, jazyka a kreativity dokážou zprostředkovat příběhy multikulturního Macaa, jeho jedinečné městské panorama i tvůrčí energii stovkám milionů diváků po celém světě tím nejupřímnějším a nejpůsobivějším způsobem. Tato akce nejen inspiruje vznik výjimečného obsahu, ale zároveň vytváří bohatou obchodní hodnotu, která pohání ekonomiku tvůrců v Macau k prosperující budoucnosti a rozvoji cestovního ruchu pro mladou generaci."

Maria Helena de Senna Fernandesová, ředitelka MGTO, ve svém projevu na konferenci uvedla: „Vzhledem k neustále se měnícímu chování spotřebitelů a způsobům sdílení informací po celém světě se ekonomika tvůrců stala prosperujícím novým odvětvím, které přináší obrovský obchodní potenciál."

O městě Macao

Obraz města Macao se neustále vyvíjí a odráží jeho nové postavení mladistvé, mezinárodní a inovativní destinace. Město stále posiluje svůj globální vliv jako most mezi čínskou a západní kulturou a jako zdroj kreativní inspirace.

Pro ohlédnutí za akcí a aktuální novinky navštivte oficiální webové stránky www.creatorweek.live nebo sledujte @visitmacao na Instagramu, Facebooku, YouTube, TikToku a RED.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=G3qOmDeCQhE

KONTAKT: Yoki Xue, yokixue@guruonline.com.hk

 

