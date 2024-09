Magazín Sport in Art získal prestižní mezinárodní ocenění Red Dot za design

Red Dot Design Award je každoročně udělováno nejinovativnějším projektům na poli designu. Magazín Sport in Art byl jako jediný český magazín oceněný v kategorii Design značky a komunikační design vydavatelských a tištěných médií za rok 2024. "Red Dot je takový Oscar za design. Zároveň je to důkaz, že tomu, co se vám dostane do ruky, byla věnována maximální péče velmi nadaných lidí. Troufám si říct, že v případě Sport in Art to skutečně platí," říká Jan Dvořák, ředitel projektu Sport in Art.

Mezinárodní porota složená ze zkušených expertů a designérů z celého světa ocenila magazín Sport in Art nejen za jeho originální a kreativní koncept, ale také za výjimečnou kvalitu designu, inovativní přístup, srozumitelnost obsahu a za to, jak silně dokáže působit na emoce čtenářů.

Magazín je součástí unikátního projektu Sport in Art, který vytváří dialog mezi uměním a sportem. V současné době je to v celosvětovém měřítku jediná platforma, která se propojením těchto dvou světů systematicky zabývá. "S kolegy děláme něco, co nám přináší velkou radost. A tu nám ocenění Red Dot dál znásobilo. Pro naše čtenáře je to ujištění, že si kupují opravdovou kvalitu," dodává Jan Dvořák.

Šéfredaktorem magazínu je Milan Tesař, uznávaný publicista a spisovatel, zatímco grafickou podobu řídí Art Director Milan Nedvěd. Do magazínu pravidelně přispívají významné osobnosti české i mezinárodní umělecké scény. O obrazovou dokumentaci se stará fotograf Filip Beránek a oceňované umělecké duo SHOTBY.US, které tvoří Lenka Glisníková a Karolína Matušková, která rovněž působí jako fotoeditorka magazínu. Obě jsou držitelkami prestižního ocenění Czech Grand Design.

Magazín Sport in Art přináší nečekané průniky umění a sportu, vychází 4× do roka. První číslo magazínu vyšlo v září 2023, 9. září vyjde již páté číslo. Každé vydání se nese v duchu konkrétního sportu, který zrovna rezonuje. "Sport in Art mě baví, inspiruje, spojuje to, co mám ráda. Z hlediska designu se navíc jedná o mimořádně kvalitní zpracování. Grafika, práce s fotografiemi i ilustracemi - je to výborná práce. Jsem nadšená, že se na českém trhu objevil takhle výjimečný časopis," říká Jana Zielinski, zakladatelka a ředitelka Designbloku a iniciátorka vzniku Akademie designu České republiky, která každoročně udílí Ceny Czech Grand Design.

Další materiál ke zveřejnění:

- Rozhovor s Art Directorem Milanem Nedvědem najdete ZDE

Magazín je součástí umělecko-sportovní platformy Sport in Art, která je projektem sportovně-marketingové agentury RAUL!. Vedle tištěného magazínu zahrnuje také realizaci výstav v předních českých galeriích, online magazín, online galerii a výstavní projekt Art Grand Slam.

Dotazy a žádosti o magazín:

Richard Valoušek, PR manager

richard.valousek@raul.cz

+420 601 555 320