Magenta Moments slaví dva miliony uživatelů, zapojí se do oslav 30 let T-Mobilu

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  16:15
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Praha 31. srpna 2026 (PROTEXT) - Zákaznický program T-Mobilu Magenta Moments v září oslaví tři roky od spuštění. Za tu dobu si jej v aplikaci Můj T-Mobile zaregistrovaly více než dva miliony uživatelů. Oslavy spojené s kulatým výročím 30 let operátora nabídnou nové soutěže, hry, odměny a výhody.

Oslavy 30. výročí T-Mobilu začaly v Magenta Moments už v létě. Zákazníci v aplikaci operátora získali 30 GB dat, na prodejně pak cestovní magentové lahve nebo osvěžující Magnum. Nanuky jsou pro zákazníky stále k dispozici až do konce září, nebo do rozdání všech zásob. Od 1. 9. na ně zároveň navážou další nabídky, soutěže a interaktivní aktivity.

„Magenta Moments jsme stejně jako digitální dárkové karty spouštěli v České republice jako první v rámci skupiny Deutsche Telekom. Velmi si vážíme důvěry, kterou nám naši zákazníci od začátku projevují a těší nás, že naše novinky rádi využívají. Dva miliony registrovaných uživatelů pro nás nejsou jen významným milníkem, ale také potvrzením, že má smysl hledat nové způsoby, jak zákazníkům nabídnout něco navíc,“ doplňuje Petar Babić, obchodní ředitel pro rezidentní zákazníky ze společnosti T-Mobile Czech Republic.

„Mezi naše nejvyužívanější výhody za uplynulé tři roky patřily partnerské benefity i nabídky přímo od operátora. Zákazníci opakovaně rádi využívají například vstupenky 1+1 do sítě CineStar, zvýhodněná menu od Bageterie Boulevard nebonabídky od Woltu. Oblíbená byla také letní extra data či dárky na prodejně,“ doplňuje Zdeněk Spurný, manažer TV a partnerského rozvoje společnosti T-Mobile a dodává „jen letos v létě si více než 200 000 zákazníků vyzvedlo zmrzlinu a magentovou lahev, na jaře byl k dispozici USB-C kabel a před Vánoci stylový termohrnek.“

Zákazníci mohou od 1. září v Magenta Moments získat například zájezd pro dva do Thajska, soutěžit o nové telefony, zapojit se do kola štěstí s vouchery od Woltu nebo ochutnat speciální menu pro 2 od Bageterie Boulevard. Nabídky se zaměří především na slevy ve výši 30 % a akce 1+1. Mezi příklady patří 30% slevy na vybrané produkty značek Samsung, Philips nebo Albatros Media, nabídky Pizza Hut 1+1 a vstupenky 1+1 do zábavních parků Majaland a Dinosauria.

Součástí oslav jsou také interaktivní prvky spojené s historií T-Mobilu, jeden z nich je virtuální mazlíček v podobě prvku z loga “T”. Návštěvníky sekce Magenta Moments čeká v průběhu září i vědomostní kvíz s nejslavnějšími reklamami operátora.

Magenta Moments v posledních týdnech prošly celkovým redesignem. Nová podoba přináší vizuální i funkční změny, přehlednější uspořádání nabídek a nové členění mezi výhodami a digitálními dárkovými kartami.

Zákaznický program Magenta Moments je dostupný v aplikaci Můj T-Mobile. Jeho nabídka se průběžně obměňuje a kombinuje výhody T-Mobilu s nabídkami partnerských značek, soutěžemi a dalšími odměnami.

 

Zdroj: T-Mobile

 

 

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