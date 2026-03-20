Návštěvníci mohou obdivovat Bibli Václava IV., Zlatou bulu Karla IV. a dalších 17 faksimilií vzácných historických dokumentů , jež nabízejí jedinečný pohled do fascinujícího světa středověké knižní tvorby. Výstava připomíná dobu mimořádného rozkvětu vzdělanosti, zejména za vlády Karla IV., kdy se Praha stala významným intelektuálním centrem střední Evropy.
Mezi vystavenými díly nechybí například Velislavova bible, Krumlovský obrazový kodex či Kostnická kronika Ulricha Richentala, která patří k nejdůležitějším pramenům o kostnickém koncilu. Pozornost si zaslouží také Mnichovský astrologický sborník Václava IV. nebo iluminovaný fragment cestopisu Kniha úžasných putování Jana z Mandevillu.
Vystavené faksimile vynikají mimořádnou věrností originálům a umožňují návštěvníkům přiblížit se vzácným rukopisům způsobem, který by jinak nebyl možný. Každý exponát zaujme nejen svým textem, ale i bohatou výtvarnou výzdobou, která dokládá vysokou úroveň středověkého umění.
Silným prvkem výstavy je i samotné místo konání. Historie spojená s lucemburskými panovníky zde doslova ožívá v autentickém prostředí, kde sami pobývali. Právě propojení unikátního obsahu s geniem loci kláštera vytváří mimořádnou atmosféru celého zážitku.
Vstupné můžete pořídit online, nebo přímo v infostánku kláštera.
Klášter minoritů Praha, Malá Štupartská 635/6, Praha 1, www.klaster-minoritu.cz
Výstava MAGIČTÍ LUCEMBURKOVÉ – Fragmenty knihovny Václava IV. (1361–1419) potrvá do 31. května 2026
