Majitel módní značky BANDI děkuje lékařům a zdravotníkům

Jako formu poděkování zvolil pan Andrej Bandi Vámoš pro tyto profese dárek v podobě mimořádné slevy 50 % na více než 100 modelů pánských obleků. Toto poděkování bude prezentováno v rozhlase a na internetu.
Proč BANDI děkuje lékařům a zdravotníkům?
„Zdraví. Každý z nás si ho přeje a každý ho potřebuje. Když přijde nemoc či úraz, připadá nám samozřejmé obrátit se na lékaře. Lékaři, zdravotní sestry, sanitáři a další odborný zdravotnický personál pak o nás pečují. Naše zdraví a někdy i životy doslova závisí na jejich dobře odvedené práci, která je velice náročná. Bohužel společností mnohdy nedoceněná,“ vysvětluje majitel společnosti Andrej Bandi Vámoš.
„Tento stav si dobře uvědomuji a rád bych všem, kdo se starají o naše zdraví vyjádřil úctu a respekt. Proto jim jako dárek věnuji slevu, za kterou si ve značkových prodejnách Pánské obleky BANDI nakoupí oblečení a mohou tak udělat radost sobě nebo svým blízkým,“ dodává majitel značky.
Sleva 50 % výhradně pro zaměstnance zdravotnických zařízení
Dárek je určen lékařům, zdravotníkům, lékárníkům, sestrám a všem zaměstnancům pracujícím ve zdravotnictví. Ti všichni od 1. do 31. října 2025 mohou využít mimořádnou slevu 50 % na vybrané pánské obleky. Muži si v tomto termínu v prodejnách BANDI pořídí obleky do zaměstnání, na ples, svatbu a rodinné oslavy za poloviční cenu.
Slevu využijí i ženy, které mohou přijít se svým mužem, synem, partnerem nebo tátou přímo do prodejny BANDI, kde pro ně mohou vybrat společenské obleky na každou příležitost. Například pro syna, který bude potřebovat vhodný společenský oblek k maturitě, promocím a dalším příležitostem.
V současné době je ekonomická situace v některých domácnostech stále nelehká. V této chvíli je tak sleva 50 % skvělou příležitostí pro zaměstnance zdravotního sektoru výhodně obléknout sebe nebo své příbuzné do značkového společenského obleku pro všechny příležitosti.
Příklad SLEVY 50 %:
Cena pánského obleku Bergamo …......…10.990 Kč
Dárek – 50% SLEVA…………………………………………...5.495 Kč
Zdravotníci ušetří ……………………………………..……...5.495 Kč
Navíc mohou zdravotníci na doporučení odborného poradce využít služeb profesionální krejčové, která jim přímo ve značkové prodejně BANDI upraví vybraný oblek přesně na míru. Vždy tak, aby se cítili pohodlně a vypadali skvěle.
Komu je poděkování určeno?
Poděkování je určeno lékařům, zdravotníkům, lékárníkům a všem nezdravotnickým profesím ve zdravotnických zařízeních.
Informace o podmínkách mimořádného poděkování lékařům a zdravotníkům s dárkem za péči o naše zdraví si přečtěte na oficiálním webu módní značky www.bandi.cz.