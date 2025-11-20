Majitel módní značky BANDI děkuje složkám IZS a vojákům

  10:28
Praha 20. listopadu 2025 (PROTEXT) - Stejně jako v minulých letech, i v tomto roce by majitel módní značky BANDI rád upřímně poděkoval příslušníkům a zaměstnancům složek IZS, bezpečnostních sborů a ozbrojených sil za jejich náročnou a rizikovou práci.

Jako formu poděkování zvolil pan Andrej Bandi Vámoš pro tyto profese dárek v podobě mimořádné slevy 50 % na více než 100 modelů pánských obleků. Toto poděkování bude prezentováno v rozhlase a na internetu.

Proč BANDI děkuje členům složek IZS a vojákům?

„Hasiči, dobrovolní hasiči, vězeňská služba, vojáci a členové dalších složek IZS za nás denně při výkonu profese nasazují své zdraví a někdy bohužel i své životy. Mohlo by se zdát, že jejich práce je stejná jako jakákoli jiná. Ovšem není tomu tak. Nikdo z nás neodchází z domu od rodiny do práce s vědomím, že se může zranit, nebo že se domů vůbec nemusí vrátit. Paradoxně jsou to zaměstnanci právě těchto profesí, kteří jsou mnohdy společností nedoceněni,“ vysvětluje majitel módní značky Andrej Bandi Vámoš.

„Tento stav si dobře uvědomuji a chtěl bych hasičům, vojákům a dalším složkám IZS za jejich práci poděkovat a vyjádřit jim respekt. Právě v období před Vánoci bych jim rád věnoval dárek ve formě 50% slevy na značkové pánské obleky BANDI. Aby si užili radost z nového obleku nebo jím mohli potěšit své příbuzné a blízké,“ dodává majitel módní značky.

Sleva 50 % výhradně pro příslušníky a zaměstnance složek IZS a Armády ČR

Dárek je určen pro všechny příslušníky a zaměstnance složek IZS, bezpečnostních sborů a ozbrojených sil. Ti všichni mohou od 1. do 31. prosince 2025 využít mimořádnou slevu 50 % na vybrané pánské obleky. Muži si v tomto termínu v prodejnách BANDI pořídí obleky do zaměstnání, na ples, svatbu a rodinné oslavy za poloviční cenu.

Slevu 50 % využijí i ženy, které mohou přijít se svým mužem, synem, partnerem nebo tátou přímo do prodejny BANDI, kde pro ně mohou vybrat společenské obleky na každou příležitost. Například pro syna, který bude potřebovat vhodný společenský oblek k maturitě, promocím a dalším příležitostem.

V současné době je ekonomická situace v některých domácnostech stále nelehká. V této chvíli je tak sleva 50 % skvělou příležitostí pro zaměstnance složek IZS výhodně obléknout sebe nebo své příbuzné do značkového společenského obleku pro všechny příležitosti.

Příklad SLEVY 50 %:

Cena pánského obleku Bergamo: 10.990 Kč

Dárek – 50% SLEVA: 5495 Kč

Cena pro členy IZS a vojáky: 5495 Kč

Navíc mohou zaměstnanci složek IZS na doporučení odborného poradce využít služeb profesionální krejčové, která jim přímo ve značkové prodejně BANDI upraví vybraný oblek přesně na míru. Vždy tak, aby se cítili pohodlně a vypadali skvěle.

Komu je poděkování určeno?

V měsíci prosinci si mohou přijít pro svůj dárek členové, příslušníci a zaměstnanci těchto složek IZS:

• Hasičský záchranný sbor ČR

• Hasiči dobrovolní a podnikoví

• Vězeňská služba ČR

• Justiční stráž

• Czech SAR Team

• Vojáci a vojáci v záloze

• Váleční veteráni

• Vojenská policie

• Hradní stráž

• Zaměstnanci krizových linek

• Zaměstnanci linek bezpečí

Informace o podmínkách mimořádného poděkování složkám IZS a vojákům a o dárku za jejich náročnou a rizikovou práci si přečtěte na oficiálním webu módní značky www.bandi.cz.

 

Zdroj: BANDI

 

PROTEXT

 

