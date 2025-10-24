Majitel módní značky BANDI děkuje záchranářům, policistům, vojákům a dalším složkám IZS

Autor:
  10:40
Praha 24. října 2025 (PROTEXT) - Stejně jako v minulých letech, i v tomto roce by majitel módní značky BANDI rád upřímně poděkoval příslušníkům a zaměstnancům složek IZS, bezpečnostních sborů a ozbrojených sil za jejich náročnou a rizikovou práci.

Jako formu poděkování zvolil pan Andrej Bandi Vámoš pro tyto profese dárek v podobě mimořádné slevy 50 % na více než 100 modelů pánských obleků BANDI. Toto Poděkování bude prezentováno v rozhlase a na internetu.

Proč BANDI děkuje členům složek IZS a vojákům?

"Záchranáři, policisté, strážníci, celníci, hasiči, dobrovolní hasiči, vězeňská služba, vojáci a členové dalších složek IZS za nás denně při výkonu profese nasazují své zdraví a někdy bohužel i své životy. Mohlo by se zdát, že jejich práce je stejná jako jakákoli jiná. Ovšem není tomu tak. Nikdo z nás neodchází z domu od rodiny do práce s vědomím, že se může zranit, nebo že se domů vůbec nemusí vrátit. Paradoxně jsou to zaměstnanci právě těchto profesí, kteří jsou mnohdy společností nedoceněni," vysvětluje majitel módní značky Andrej Bandi Vámoš.

"Tento stav si dobře uvědomuji a chtěl bych záchranářům, policistům, strážníkům, celníkům, hasičům, dobrovolným hasičům, členům vězeňské služby, vojákům a dalším složkám IZS za jejich práci poděkovat a vyjádřit jim respekt. Právě v období před Vánoci bych jim rád věnoval dárek ve formě 50% slevy na značkové pánské obleky BANDI. Aby si užili radost z nového obleku nebo jím mohli potěšit své příbuzné a blízké," dodává majitel módní značky.

Sleva 50 % jako dárek pro muže i ženy

Dárek je určen pro všechny příslušníky a zaměstnance složek IZS, bezpečnostních sborů a ozbrojených sil. Ti všichni mohou od 1. listopadu do 31. prosince 2025 využít mimořádnou slevu 50 % na vybrané pánské obleky. Muži si v tomto termínu v prodejnách BANDI pořídí obleky do zaměstnání, na ples, svatbu a rodinné oslavy za poloviční cenu.

Slevu 50 % využijí i ženy, které mohou přijít se svým mužem, synem, partnerem nebo tátou přímo do prodejny BANDI, kde pro ně vyberou společenské obleky na každou příležitost. Například pro syna, který bude potřebovat vhodný společenský oblek k maturitě, promocím a dalším příležitostem.

V současné době je ekonomická situace v některých domácnostech stále nelehká. V této chvíli je tak sleva 50 % skvělou příležitostí pro zaměstnance složek IZS výhodně obléknout sebe nebo své příbuzné do značkového společenského obleku pro všechny příležitosti.

Příklad SLEVY 50 %:

Cena pánského obleku Bergamo ….....................………...10.990 Kč

Dárek – 50% SLEVA…………………………………………………….……………...5495 Kč

Cena pro členy IZS a vojáky.………………………………………..……...5495 Kč

Navíc mohou zaměstnanci složek IZS na doporučení odborného poradce využít služeb profesionální krejčové, která jim přímo ve značkové prodejně BANDI upraví vybraný oblek přesně na míru. Vždy tak, aby se cítili pohodlně a vypadali skvěle.

Komu je poděkování určeno? 

Pro velký zájem a pohodlný nákup je událost Poděkování rozdělena do dvou fází:

1. fáze – termín od 1. do 30. listopadu 2025

V měsíci listopadu si mohou přijít pro svůj dárek členové, příslušníci a zaměstnanci těchto složek IZS:

• Zdravotnická záchranná služba

• Vodní záchranná služba

• Báňská záchranná služba

• Skalní záchranná služba

• Horská služba

• Celní správa ČR

• Český červený kříž

• Policie ČR

• Městská policie

• Vojáci a vojáci v záloze

• Váleční veteráni

• Vojenská policie

• Hradní stráž

 

2. fáze – termín od 1. do 31. prosince 2025

V měsíci prosinci si mohou přijít pro svůj dárek členové, příslušníci a zaměstnanci těchto složek IZS:

• Hasičský záchranný sbor ČR

• Hasiči dobrovolní a podnikoví

• Vězeňská služba ČR

• Justiční stráž

• Czech SAR Team

• Vojáci a vojáci v záloze

• Váleční veteráni

• Vojenská policie

• Hradní stráž

• Zaměstnanci krizových linek

• Zaměstnanci linek bezpečí

 

Informace o podmínkách mimořádného poděkování složkám IZS a vojákům a s dárkem za jejich náročnou a rizikovou práci si přečtěte na oficiálním webu módní značky www.bandi.cz.

 

Zdroj: BANDI

 

PROTEXT

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Na březích Novomlýnských nádrží se odehrál příběh, který si budou rybáři pamatovat ještě dlouho

Devátý ročník legendárního mistrovství Evropy v lovu kaprů Stairs2Hell 2025 přinesl všechno, co k tomuto závodu patří – napětí, nezdolnou vůli, dojetí i chvíle, kdy se voda stala svědkem lidských snů.

Nabourali formuli 1 na dálnici. Kdo to zaplatí? Odpovědi má policie i pojišťovna

Zkuste si představit jistě reálnou situaci. Na křižovatce nedobrzdíte a narazíte zezadu do auta před vámi. Jistě nepříjemné, jste jasným viníkem nehody. Případné opravy zaplatí vaše povinné ručení....

GALERIE: Signal Festival 2025 opět rozzářil Prahu. Poradíme, co stojí za to!

Prahu ovládl již 13. ročník Signal Festivalu. Centrum metropole se na čtyři dny proměnilo v jedinečnou galerii pod širým nebem, kterou letos rozzářilo dvacet světelných instalací. Umělci z Česka i ze...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Opatovské metro z téměř ptačí výšky. Unikátní nadhled na dopravní uzel sídliště Jižní Město v Praze

Další zastavení na neobvyklých výhledech na hlavní město. Nedávno jste se mohli podívat, jak vypadá rostoucí čtvrť na Smíchově v okolí a nad nádražím Smíchov. Teď se vydáme na Opatov.

Vymění eskalátor na Hájích za lanovku? O osudu obousměrného unikátu se rozhodne v lednu

Někteří si z něj dělají legraci. Chodcům ale pomáhá. Jen je trochu mate a často nefunkční. Důvodem je mimo jiné to, že jezdí v obou směrech. Co bude s problémovým eskalátorem na Hájích dál?

Plzeňské Divadlo J. K. Tyla uvede českou premiéru amerického dramatu Vtip

Humor na hraně života slibuje sobotní premiéra amerického dramatu Vtip na Malé scéně plzeňské Divadlo J. K. Tyla. Drama oceněné Pulitzerovou cenou uvidí diváci...

24. října 2025  11:57,  aktualizováno  11:57

V autě na dně Lipna byli léta pohřešovaní Rakušané, čeká se na potvrzení DNA

V citroënu, který ve středu vytáhli policejní potápěči ze dna lipenské přehrady, byli dva muži. Provedená pitva nalezených ostatků zároveň prokázala, že nezemřeli násilnou smrtí. Podle důvěryhodného...

24. října 2025  13:02,  aktualizováno  13:23

Strašidelný palác v Liberci

Strašidelná stezka palácem, setkání se strašidly, strašidelná zahrada i doprovodný program pro děti.

24. října 2025  13:17

Blanenský fotbalový stadion v Údolní získá nové zázemí za 42 milionů Kč

Blanenský fotbalový stadion v Údolní ulici získá nové zázemí za 42 milionů korun. Projekt počítá s přestavbou nevyhovujícího objektu, novou přístavbou,...

24. října 2025  11:43,  aktualizováno  11:43

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Neratovický zimní stadion je v havarijním stavu, zůstane zatím uzavřený

Zimní stadion v Neratovicích na Mělnicku, který je v havarijním stavu, zůstane zatím zavřený. Vedení města bude řešit, zda budovu opravit, nebo postavit novou....

24. října 2025  11:37,  aktualizováno  11:37

Autista s nožem a vytištěným parte advokátky nechtěl vraždit, rozhodl soud

Retardovaný autista, který si připravil parte pro advokátku a jel za ní tramvají s nožem, se nechystal vraždit. Podle závěru Vrchního soudu v Praze se dopustil pouze přečinu nebezpečného vyhrožování....

24. října 2025  13:02,  aktualizováno  13:02

Přerovský festival Hudboslovení láká letos na jazz,rock i latinskoamerické rytmy

Celkem 12 koncertů, dvě cestovatelské besedy i akce pro děti nabídne tradiční přerovský festival hudby a slova Hudboslovení. Dramaturgie připravila pro...

24. října 2025  11:29,  aktualizováno  11:29

10 tipů na pivní bary v Praze. Poradíme, kam za netradičními chutěmi

Už na konci července skončil legendární pivní bar Kulový blesk v centru Prahy. Dali jsme hlavy dohromady a přinášíme deset možností, kde ve stylu a s velkým výběrem zahnat hořkost. A nebo ji posílit,...

23. září 2025  18:50,  aktualizováno  24. 10. 13:40

Měření lesku i tloušťky zlacení. Vědci pomáhají s opravou olomouckého skvostu

Odborníci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (UP) pomáhají restaurátorům s loni zahájenou obnovou sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci, který je na Seznamu světového dědictví...

24. října 2025  12:42,  aktualizováno  12:42

Nejvyšší soud potvrdil verdikt v kauze vědeckotechnického parku Buštěhrad

Nejvyšší soud (NS) potvrdil verdikt v dotační kauze vědeckotechnického parku v Buštěhradě na Kladensku. Odmítl dovolání jednatele parku Jiřího Mráčka, právníka...

24. října 2025  10:59,  aktualizováno  10:59

Oslavy svátku svatého Martina v Kroměříži nabídnou žehnání vína i průvod

Oslavy svátku svatého Martina v Kroměříži nabídnou v úterý 11. listopadu jarmark i průvod městem s lampiony. Součástí akce Svatomartinské hodování bude...

24. října 2025  10:54,  aktualizováno  10:54

Kroměřížské náměstí má být přívětivější, přibude zeleně a omezí se parkování

Architektonická studie navrhuje zásadní změnu podoby Velkého náměstí v Kroměříži. Historické centrum má být přívětivější k lidem. Místní radnice zadala zpracování architektonické studie, ze které...

24. října 2025  12:12,  aktualizováno  12:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.