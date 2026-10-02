Majitel módní značky BANDI děkuje zdravotníkům a sociálním pracovníkům

K pokračování této tradice vede majitele značky především osobní respekt k práci lidí, kteří pomáhají druhým.
„Každý z nás se může dostat do situace, kdy potřebuje odbornou pomoc. Při nemoci nebo úrazu spoléháme na lékaře, zdravotní sestry, sanitáře, lékárníky a další odborný personál, kteří pak pečují o naše zdraví. V těžkých životních chvílích zase mnoha lidem podávají pomocnou ruku sociální pracovníci. Jejich práce je velice náročná, odpovědná a bohužel mnohdy společností nedoceněná,“ vysvětluje majitel společnosti Andrej Bandi Vámoš.
„Tento stav si dobře uvědomuji a rád bych všem, kdo se starají o naše zdraví a důstojný život, vyjádřil úctu a respekt. Proto jim jako dárek věnuji slevu, za kterou si ve značkových prodejnách BANDI nakoupí pánské obleky za polovinu obvyklé ceny. Mohou tak udělat radost sobě nebo svým blízkým,“ dodává majitel značky.
Poděkování oceňují také samotní zdravotníci, kteří nabídku BANDI znají z předchozích let. „Služba ve zdravotnictví s sebou přináší velkou odpovědnost a poděkování pana majitele osobně vnímám jako velkorysé gesto a milý projev uznání naší práce. Dárek využíváme s kolegy pravidelně,“ říká Markéta Rosendorfová, radiologická asistentka, Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.
„Obleky BANDI si kupuji už několik let a s nabídkou i osobním přístupem jsem vždy spokojený. Využívám je především na konference, slavnostní příležitosti a další společenské akce. Velmi si vážím projevu vděčnosti za naši práci,“ říká MUDr. Josef Svoboda, lékař, radiodiagnostické oddělení, Nemocnice Kyjov.
„Člověk samozřejmě nedělá tuhle náročnou práci proto, aby za ni dostával podobné dárky. O to příjemnější však je, když někdo řekne, že si jí váží. Sleva jako poděkování od majitele značky BANDI je skutečně milé gesto a rád ho opět využiji. Kvalitní oblek se mi hodí při pracovních i společenských příležitostech,“ přidává se další spokojený lékař, MUDr. Matěj Bronec, vedoucí interního oddělení Nemocnice Hořovice.
Letošní rozšíření Poděkování o zaměstnance v sociálních službách přivítala také pracovnice v sociálních službách Dagmar Koncer: „Mám velkou radost, že pan majitel značky BANDI letos zahrnul do svého poděkování také zaměstnance sociálních služeb. Je příjemné vědět, že si někdo uvědomuje význam naší práce a dokáže ji tímto způsobem ocenit.“
Dárek je určen ženám i mužům
Mimořádné zvýhodnění mohou využít ženy i muži. Lékařky, zdravotní sestry, pečovatelky a další ženy pracující ve zdravotnictví a sociálních službách mohou přijít do prodejny se svým manželem, partnerem, synem, tátou nebo bratrem a pořídit mu vybraný značkový oblek BANDI se slevou 50 %. Muži pracující ve zdravotnictví a sociálních službách mohou zvýhodnění využít pro sebe a doplnit svůj šatník o nový oblek pro pracovní i společenské příležitosti.
Sleva 50 % znamená například to, že pánský oblek BANDI Caldero za běžnou cenu 12 840 Kč mohou oprávnění zákazníci pořídit za 6 420 Kč. V případě potřeby je možné také využít služeb profesionální krejčové, která přímo v prodejně upraví vybraný oblek přesně na míru tak, aby se v něm každý cítil pohodlně a vypadal skvěle. Nemusíte být ani znalcem módy. Se vším vám ochotně poradí osobní odborný poradce, který pomůže vybrat dokonale padnoucí oblek i vhodné doplňky pro každou příležitost.
Podrobné podmínky mimořádného poděkování lékařům, zdravotníkům a zaměstnancům v sociálních službách jsou k dispozici na oficiálním webu www.bandi.cz.
O značce:
Prestižní česká módní značka Pánské obleky BANDI již tradičně s elegancí obléká muže pro všechny formální i neformální příležitosti. Pomáhá jim tak k úspěchu v zaměstnání, ve společenském i osobním životě.
Jejím zakladatelem a jediným majitelem je Andrej Bandi Vámoš. V současnosti provozuje 12 značkových prodejen v České republice a 4 na Slovensku.
Kromě prémiových obleků, značkového oblečení, ručně šité kožené obuvi a stylových doplňků, nabízí mužům také profesionální poradenství v oblastech pánské módy, etikety odívání a úpravy oblečení na míru.
BANDI dlouhodobě spolupracuje také s osobnostmi ze světa kultury, sportu a byznysu a je partnerem řady společenských, kulturních a sportovních projektů.
Zdroj: BANDI VAMOS a.s.
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59426.