Majitel značky BANDI před Vánoci děkuje složkám IZS a vojákům

V průběhu listopadu a prosince věnuje příslušníkům a zaměstnancům složek IZS, bezpečnostních sborů a ozbrojených sil dárek v podobě slevy 50 % na vybrané modely pánských obleků ve značkových prodejnách BANDI. Poděkování je s ohledem na velký zájem rozděleno do dvou měsíců.
Proč BANDI děkuje členům IZS a vojákům?
K pokračování této tradice vede majitele značky BANDI především osobní respekt k lidem, kteří při výkonu svého povolání pomáhají druhým a mnohdy přitom riskují vlastní zdraví.
„Záchranáři, policisté, strážníci, celníci, hasiči, vojáci a členové dalších složek za nás každý den při výkonu své profese nasazují vlastní zdraví a někdy bohužel i život. Většina z nás odchází ráno do zaměstnání s jistotou, že se večer vrátí domů. Pro řadu těchto lidí to samozřejmost být nemusí. Jejich práce je náročná, odpovědná a zaslouží si naši úctu a respekt,“ vysvětluje Andrej Bandi Vámoš.
„Proto bych jim chtěl před Vánoci poděkovat nejen slovy, ale také konkrétním dárkem. Věnuji jim slevu, za kterou si mohou ve značkových prodejnách BANDI pořídit vybrané pánské obleky za polovinu obvyklé ceny. Budu rád, když jim tento dárek udělá radost nebo díky němu potěší někoho ze svých blízkých,“ dodává majitel značky.
Komu je poděkování určeno?
Poděkování složkám IZS a vojákům proběhne ve dvou etapách:
Od 1. do 30. listopadu 2026 mohou mimořádnou slevu využít členové, příslušníci a zaměstnanci zdravotnické, horské, vodní, skalní a báňské záchranné služby, Českého červeného kříže, Celní správy ČR, Policie ČR a městské policie. Nabídka je v listopadu určena také policistům ve výslužbě, vojákům a vojákům v záloze, válečným veteránům, příslušníkům Vojenské policie a Hradní stráže.
Od 1. do 31. prosince 2026 mohou dárek využít profesionální, dobrovolní a podnikoví hasiči, příslušníci a zaměstnanci Vězeňské služby a stráže, Justiční stráže, členové Czech SAR Teamu a zaměstnanci krizových linek a linek bezpečí. Také v prosinci nabídka platí pro vojáky a vojáky v záloze, válečné veterány, příslušníky Vojenské policie a Hradní stráže, kteří mohou z důvodu časové náročnosti své služby nabídku využít v obou měsících.
Dárek mohou využít ženy i muži
Mimořádné zvýhodnění je určeno ženám i mužům z vybraných organizací a složek. Policistky, příslušnice hasičského nebo záchranného sboru či ozbrojených sil ČR mohou přijít do prodejny společně s manželem, partnerem, synem, tátou, bratrem nebo jiným blízkým mužem a pořídit mu vybraný značkový oblek BANDI se slevou 50 %. Muži mohou zvýhodnění využít přímo pro sebe a vybrat si nový oblek pro pracovní i společenské příležitosti.
Příklad slevy 50 %
Sleva 50 % znamená například to, že pánský oblek BANDI Caldero za běžnou cenu 12 840 Kč mohou oprávnění zákazníci pořídit za 6 420 Kč. V případě potřeby mohou využít také služeb profesionální krejčové, která vybraný oblek upraví na míru jejich postavě. S výběrem vhodného modelu, správné velikosti i doplňků jim přímo v prodejně pomůže odborný poradce BANDI.
Pro uplatnění mimořádné slevy je nutné doložit příslušnost k některé z uvedených organizací či složek. Přesný seznam oprávněných skupin a kompletní podmínky jsou k dispozici na oficiálním webu www.bandi.cz.
O značce
Prestižní česká módní značka Pánské obleky BANDI již tradičně s elegancí obléká muže pro formální i neformální příležitosti. Pomáhá jim tak k úspěchu v zaměstnání, ve společenském i osobním životě.
Jejím zakladatelem a jediným majitelem je Andrej Bandi Vámoš. V současnosti provozuje 12 značkových prodejen v České republice a 4 na Slovensku.
Kromě prémiových obleků, značkového oblečení, ručně šité kožené obuvi a stylových doplňků nabízí mužům také profesionální poradenství v oblastech pánské módy, etikety odívání a úpravy oblečení na míru.
BANDI dlouhodobě spolupracuje také s osobnostmi ze světa kultury, sportu a byznysu a je partnerem řady společenských, kulturních a sportovních projektů.
Zdroj: BANDI VAMOS a.s.
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59839.