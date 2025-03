Majitele budov čeká při tvorbě nového energetického průkazu překvapení. Pravidla se změnila, průkaz ale víc odráží realitu

13:34

Praha 3. března 2025 (PROTEXT) - Razantně se zvyšující poptávku po zhotovení průkazů energetické náročnosti budov (PENB) zaznamenávají v těchto měsících energetičtí specialisté z konzultační společnosti PKV. Po deseti letech od zavedení zákonné povinnosti totiž končí platnost první generace takzvaných štítků a majitelé mají povinnost nechat si je obnovit. Vlastníci budov se teď ovšem často diví. Za deset let se změnila pravidla pro rozřazování do jednotlivých tříd, protože legislativa tlačí na co největší energetickou efektivitu. Ten, kdo s budovou nic nedělal, dostane nově pravděpodobně horší třídu. Potkat to však může i ty, kdo dílčí renovaci provedli. Víc než kdy jindy se tak ukazuje, že průkazy rozhodují o hodnotě budovy a jejím osudu do budoucna.