Makro ČR a Fuck Cancer potřetí spojily síly na podporu onkologických pacientů

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  14:13
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Praha 9. listopadu 2026 (PROTEXT) - Makro ČR a Fuck Cancer již potřetí spojily síly: Charitativní večeře špičkových šéfkuchařů podpořila projekt Help4Hero pro onkologické pacienty.

Společnost makro ČR a pacientská nezisková organizace Fuck Cancer letos již třetím rokem spolupořádali exkluzivní charitativní večeři s názvem Rakovíno. Cílem tohoto slavnostního večera bylo získat finanční prostředky, které budou beze zbytku využity na zlepšení kvality života onkologických pacientů a jejich rodin. Letošní výtěžek je určen na podporu a další vývoj inovativní aplikace Help4Hero a na zlepšení jídla pro pacienty v nemocnicích.

Celkový výtěžek charitativní večeře dosáhl rekordní částky 1,000.000 Kč.

Rakovina zasahuje miliony Čechů. Help4Hero přináší podporu mimo ordinaci Onkologické onemocnění představuje obrovský zásah do každodenní reality pacientů.

? V Česku žije podle interní prezentace Fuck Cancer 679.445 lidí s onkologickým onemocněním nebo jeho historií.

? Odhadem až 2,5 milionu obyvatel ČR je rakovinou přímo zasaženo, pokud počítáme pacienty i jejich nejbližší rodinu a pečující.

? Projekt Help4Hero je pacientsky orientovaný nástroj, který má pomoci lidem s rakovinou a jejich blízkým získat srozumitelné odpovědi na otázky, které nemoc přináší — od přípravy na léčbu přes porozumění odborným pojmům až po návrat do běžného života.

? Aplikace nemá nahrazovat lékaře ani individuální zdravotní doporučení, ale má pacientům pomoci lépe se zorientovat a připravit si otázky.

? Hlavním přínosem pro pacienta je lepší orientace, větší jistota a praktická podpora v situacích, které jsou často emočně náročné a informačně nepřehledné.

„Help4Hero je projekt pro všechny, kteří zjistili, že rakovina není jen léčba, ale tisíc každodenních otázek. Chceme, aby pacienti a jejich blízcí měli místo, kde najdou srozumitelné odpovědi, podporu a větší jistotu — během léčby i po ní,“ uvádí pacientská organizace Fuck Cancer, která získala prestižní značku spolehlivosti. (oficiální ocenění „Prověřená veřejně prospěšná organizace“). Toto uznání kvality a důvěryhodnosti jí bylo oficiálně předáno v rámci Národního programu Česká kvalita.

Posun v projektu a známé tváře přímo na akci

Pořadatelé hosty večera informovali, jak velký kus práce se na vývoji aplikace za uplynulý rok podařilo udělat. Čerstvou novinkou je dokončení natáčení videí pro aplikaci, ve kterých účinkují známí herci Filip Březina a Natálie Řehořová. Do projektu se jako tvůrčí síla zapojil také uznávaný český scenárista, dramaturg a kreativní producent TV Nova Matěj Podzimek. Všichni zmínění se charitativního večera osobně zúčastnili, aby projekt podpořili přímo na místě a podělili se s hosty o své dojmy z tvorby.

„Když komukoliv oznámí onkologickou diagnózu, v hlavě se najednou objeví desítky až stovky otázek. Znát odpovědi a slyšet je přátelskou formou od tak milých lidí jako je Natálka nebo Filip, udělalo z aplikace Help4Hero nesmírně důležitý projekt pro zlepšení kvality života pacientů s rakovinou. A to je hlavní cíl naší pacientské organizace,“ řekl David Foldyna, předseda pacientské organizace Fuck Cancer.

„Nejvíce mě asi zaujala myšlenka, že díky aplikaci Help4Hero může člověk s onkologickým onemocněním vést dialog s reálným člověkem. Myslím si, že nějaká blízkost a osobní rovina spojená s empatií, může takovému člověku velmi pomoci hlavně po psychické stránce. Osobní zkušenost s onkologickým onemocněním mám naštěstí pouze prostřednictvím seriálu Smysl pro tumor. Ale pár mých blízkých i rodinných příslušníků si tímto onemocněním prošlo, takže jsem s nabídkou být součástí této aplikace neváhal,“ řekl herec Filip Březina.

„Do projektu jsem šla na základě vztahů, které mám s lidmi z pacientské organizace Fuck Cancer. Potkala jsem tam po natáčení seriálu Smyslu pro tumor spoustu úžasných a kreativních lidí, kteří mi přirostli k srdci a když mi David Foldyna zavolal s nabídkou se tohoto projektu účastnit, neváhala jsem a šla jsem do toho. Je to pro mě velmi důležité a jsem ráda, že mohu pomáhat. Nikdy se nemůžeme úplně vcítit do toho, jak se ten druhý cítí, natož když je ten člověk vážně nemocný. A proto si myslím, že tato aplikace je podstatná a může pomoci nemocnému, ale i lidem z nejbližšího okolí,“ dodává herečka Natálie Řehořová.

Gastronomický zážitek pod taktovkou mistrů svého oboru

O nezapomenutelný kulinářský zážitek se během charitativní večeře postaraly přední osobnosti současné české gastronomie. Menu navrhl Daniel Bureš, šéfkuchař restaurace V Zátiší, který se do povědomí širší veřejnosti dostal také díky účasti v televizní kuchařské soutěži Hell’s Kitchen Česko. Perfektní přípravu menu zajistili Dominik Unčovský, dvojnásobný vítěz národního kola prestižní soutěže Bocuse d’Or a její dvojnásobný účastník v evropském kole a Filip Vaněk oba za Makro akademii a Svatopluk Hemmer z restaurace V Zátiší. Dominik Unčovský se letos jako jediný zástupce gastronomie zařadil do výběru Forbes 30 pod 30. Své bohaté zkušenosti, které sbíral v předních restauracích u nás i v zahraničí, zúročuje jako výrazný představitel nové generace českých kuchařů. O dokonalé vinné párování se postaral špičkový sommeliér Jakub Přibyl.

„Gastronomie má schopnost spojovat lidi, vytvářet silné zážitky, ale také pomáhat tam, kde je to skutečně potřeba. Spolupráce s Fuck Cancer nám umožňuje využít to, v čem jsme silní, a společně s předními gastronomickými profesionály podpořit projekt, který může onkologickým pacientům a jejich rodinám přinést praktickou pomoc v náročných životních situacích. Vážíme si toho, že se tato výjimečná akce konala v Makro akademii již potřetí a že můžeme být součástí iniciativy, která má konkrétní dlouhodobý přínos,“ říká Nikola Formanová, tisková mluvčí společnosti makro ČR.

Poděkování partnerům

„Tato výjimečná událost, propojující vysokou gastronomii s důležitým charitativním posláním, by se nemohla uskutečnit bez štědré podpory dlouhodobých partnerů a dobrovolného nasazení obsluhujícího personálu. Své služby bez nároku na honorář se navíc rozhodli poskytnout špičkoví profesionálové, jako je například trojnásobný sommeliér roku či manažer michelinské restaurace. Hosté tak měli jedinečnou příležitost zažít během jednoho večera exkluzivní fine dining, který nemá obdoby. Pořadatelé tímto děkují všem zapojeným partnerům: makro ČR a Makro akademie, Albarelo, Aqua angels, Advivum, Lesa, Vino e cuore, Vino Vino Vino, PMP Champagne, Maximum services, Tservis a Oáza“ za pořádající organizaci dodává Veronika Přibylová. O vynikající kávový servis se postaralo Nespresso a závěrečný malý afterdrink pro hosty Exkluzivně připravili partneři Pernod Ricard a LE PATIO GROUP. Dík patří i BMW Renocar, vezukytku.cz nebo tiskárně Maestro díky nimž je event bez nákladů a 100 % získané částky jde na organizaci Fuck Cancer.

Zdroj: makro ČR

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59981.

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