Makro ČR a Lukáš Hejlík představují nové Naděje české gastroscény

Praha 4. května 2026 (PROTEXT) - Makro ČR a Lukáš Hejlík představují nové Naděje české gastroscény. Do projektu přibývá pět výrazných jmen z regionů

Projekt Naděje české gastroscény, dlouhodobá iniciativa společnosti makro ČR, pokračuje již třetím rokem v objevování a podpoře gastronomických talentů. Ve spolupráci s ambasadorem projektu, hercem a gastro influencerem Lukášem Hejlíkem, přináší výběr pěti nadějných gastronomických osobností z regionů České republiky pro rok 2026. Série jejich příběhů, rozhovorů a tipů na zajímavé podniky bude postupně představena na instagramu @lukashejlik formátu krátkých medailonků.

 Do projektu nově vstupují Jakub Lašek (Tsuri Sushi, Ostrava), Petr Smetana (Villa Fitz, Rokycany), Darina a Štefan Kováčovi (Půl na půl, Znojmo), Pavel a Daniel Petrekovi (Pizzerie Fame, Střítež u Jihlavy) a Miroslav a Petra Pavlasovi (Jídelna Labuť, Chomutov). Komunita Nadějí české gastro scény tak čítá už dvacet členů a potvrzuje roli makro ČR jako partnera, který dlouhodobě podporuje regionální talenty a novou generaci gastronomie.

 „Jde o to, aby mladí lidé v gastru věděli, že na to nejsou sami. Že se o ně někdo zajímá a že to, co dělají, má smysl nejen pro jejich region, ale i pro českou gastronomii jako celek,“ říká Lukáš Hejlík.

Kdo jsou letošní Naděje?

Od tradiční české kuchyně přes neapolskou pizzu až po moderní cukrařinu nebo precizní sushi – letošní výběr ukazuje, že česká gastronomie je sebevědomá, rozmanitá a silně zakořeněná v regionech.

  • Mirek a Petra Pavlasovi – Jídelna Labuť (Chomutov). Návrat z Prahy zpět do regionu a vědomá volba formátu jídelny. Vaří poctivě 
    od základu bez polotovarů a dokazují, že i každodenní gastronomie může mít vysokou kvalitu.
  • Pavel a Daniel Petrekovi – Pizzerie Fame (Střítež u Jihlavy). Bratři, kteří během covidu proměnili ztrátu práce v příležitost a dnes přinášejí autentickou neapolskou pizzu i do menší obce.
  • Darina a Štefan Kováčovi – Půl na půl (Znojmo). Propojení kavárny, pekárny a cukrárny s důrazem na řemeslo, otevřenost. Inspirováno francouzskou gastronomií.
  • Jakub Lašek – Tsuri Sushi (Ostrava). Sushi chef s mezinárodní zkušeností, který staví na preciznosti, autenticitě a respektu k surovinám.
  • Petr Smetana – Villa Fitz (Rokycany). Šéfkuchař propojující moderní gastronomii s klasickým řemeslem a zkušenostmi z michelinských restaurací. 

Společné hodnoty všech 20 Nadějí:

  • Poctivost a řemeslnost
  • Srdce i hlava v každém kroku
  • Invence, která není jen trendem, ale osobním otiskem
  • Odvaha zůstat v regionech – nebo se do nich vrátit
  • Radost z vaření i podnikání – a touha ji sdílet
  • Důraz na kvalitu a chuť a odmítání chemických polotovarů

Projekt Naděje české gastroscény je součástí širší strategie makro GEN – platformy, která propojuje gastronomické vzdělávání, podporu talentů a spolupráci s profesionály napříč oborem. Jejím cílem je nejen talenty objevovat, ale také je rozvíjet, udržet a propojovat s komunitou.

Kompletní profily všech 20 Nadějí a mapu podniků najdete na: www.makro.cz/nadeje-ceske-gastrosceny

Velkoobchod makro ČR dlouhodobě poskytuje své služby v prodeji potravinářského i nepotravinářského sortimentu. Za 29 let existence na českém trhu se makro ČR stalo silným a důležitým partnerem restaurací, hotelů a stravovacích zařízení (HoReCa) i nezávislých obchodníků (Traders). Makro ČR má po celé České republice přes 650 000 zákazníků, kteří těží z unikátního multikanálového mixu velkoobchodu. Zákazníci si mohou vybrat, zda budou zboží nakupovat v jednom z velkoformátových obchodů nebo si je nechají doručit – vše za pomoci digitálních řešení. Mimo to je makro ČR důležitým hráčem na poli udržitelnosti. Díky iniciativě České pole se makro ČR snaží do české gastronomie vrátit a rozvíjet tradiční produkty českého zemědělství a společně usilovat o jejich místo v české kultuře i gastronomii.

Makro ČR je součástí globální sítě METRO AG se zastoupením ve více než 30 zemích. Společnost METRO má po celém světě přes 17 milionů zákazníků, kteří mohou využít velkoformátových obchodů. Více informací naleznete na: https://www.makro.cz/

 

Zdroj: makro ČR

 

Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte

Teplá zima probudila stromy i na chladnější Vysočině. V Polné na náměstí...

Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco jeden státní svátek přeje nákupům, během druhého musí být podle zákona o prodejní době v maloobchodě...

5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě

Pumptrack Štvanice

Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy uzavřené okruhy plné vln a klopených zatáček, se v Praze stávají hitem nejen pro děcka a teenagery....

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam nechcete. Připomínají hororové scény, působí nevýslovně divnou atmosférou nebo přinášejí zklamání z...

Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se

Nové vozy lanovky na Petřín už mají zakrytá jenom čela.

Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou podobu. Vozy vyrobené ve Švýcarsku mají aktuálně zakrytá již jen čela a procházejí intenzivním...

Pražský maraton 2026: Běžci ovládnou ulice, doprava vsadí na metro

Tereza Hrochová během Pražského maratonu

Už zítra (3. května 2026) se metropole promění v dějiště jedné z největších sportovních událostí roku. Pražský maraton přivede do ulic tisíce běžců, ale pro Pražany a návštěvníky města to znamená...

Praha znovu uzavře Stalina na Letné. Radní ho vyňali z tržního řádu

Pražští radní rozhodli o odstranění Kulturního centra Stalin z tržního řádu....

Pražská rada v pondělí upravila takzvaný tržní řád a vyřadila z něj kulturní centrum Stalin pod metronomem na pražské Letné. Tím tak znemožnila pořádání dalších venkovních a u veřejnosti oblíbených...

4. května 2026  18:32,  aktualizováno  18:32

Jihlava snížila počet volebních okrsků z 58 na 35, zavede volební autobus

ilustrační snímek

Počet volebních okrsků v krajské Jihlavě snížila radnice z dosavadních 58 na 35. Jejich dosavadní podoba vycházela ze situace před zhruba 30 lety a...

4. května 2026  16:50

Ve druhém kole soutěže architektů na náměstí v H. Králové má město pět návrhů

ilustrační snímek

Do druhého kola architektonicko-urbanistické soutěže na nové náměstí a bytový dům ve čtvrti Kukleny v Hradci Králové podalo návrhy všech pět uchazečů, kteří...

4. května 2026  16:46,  aktualizováno  16:46

Prohlídka českolipské baziliky

ilustrační snímek

Poznejte baziliku Všech svatých v České Lípě na komentované prohlídce Jana Rucze.

4. května 2026  18:26

V Milovicích sbírají podpisy pro referendum o výstavbě koupacího biotopu

ilustrační snímek

V Milovicích na Nymbursku sbírají od května podpisy pro vyhlášení referenda k chystané výstavbě koupacího biotopu. Záměr vybudovat přírodní koupaliště u...

4. května 2026  16:43,  aktualizováno  16:43

Hasiči mají požár v Českém Švýcarsku pod kontrolou, musí zvládnout ještě 20 hektarů

Požár u Rynartic v národním parku České Švýcarsko. (3. května 2026)

Hasičům se v pondělí večer podařilo lokalizovat požár v národním parku České Švýcarsko, s kterým bojují od sobotního odpoledne. Znamená to, že se oheň už nešíří a šířit nebude, plocha požářiště...

4. května 2026  7:32,  aktualizováno  18:15

Praha zakročila proti „deštníkářům". V centru zakazuje pouliční prodej tisku

„Deštníkář“ v centru Prahy.

Praha přitvrzuje v boji proti takzvaným deštníkářům. Ti, kteří v centru lákají turisty na podezřelé nabídky vyhlídkových jízd, narazí na další omezení. Hlavní město totiž zakáže pouliční prodej tisku...

4. května 2026  18:09

Dva mrtví při hromadné nehodě. Na Chrudimsku bourala čtyři auta

Záchranáři ve středu 30. dubna 2025 dopoledne zasahovali u dvou nehod na D2.

Při nehodě čtyř vozidel dnes odpoledne na silnici I/37 u Chrudimi zemřeli dva lidé a další dva se zranili. Komunikace bude po dobu vyšetřování zavřená. Prvotní informace uváděly pět aut, což později...

4. května 2026  16:42,  aktualizováno  17:55

Aukce i přímé prodeje. Města chtějí podpořit výstavbu domků, lidem nabízejí parcely

Karviná připravuje pozemky pro výstavbu rodinných domů v lokalitě mezi ulicemi...

Nabídnout lidem možnost postavit si vlastní bydlení se rozhodlo hned několik radnic v Moravskoslezském kraji. V Odrách a ve Fulneku už zasíťovali městské parcely, které si nyní mohou zájemci koupit,...

4. května 2026  17:52,  aktualizováno  17:52

Na Pražském okruhu havarovaly dva kamiony, směr k letišti stál několik hodin

Nehoda dvou nákladních vozidel na Pražském okruhu u křižovatky se Strakonickou...

Na Pražském okruhu v Lahovicích na jihu metropole havarovala v pondělí odpoledne dvě nákladní auta. Jeden z kamionů nedobrzdil a narazil zezadu do druhého, řidič prvního z vozů se vážně zranil....

4. května 2026  14:52,  aktualizováno  17:39

VELO Stage na Majálesu ovládla hudba, světla a festivalová euforie

4. května 2026  17:34

