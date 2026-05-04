Makro ČR a Lukáš Hejlík představují nové Naděje české gastroscény

Projekt Naděje české gastroscény, dlouhodobá iniciativa společnosti makro ČR, pokračuje již třetím rokem v objevování a podpoře gastronomických talentů. Ve spolupráci s ambasadorem projektu, hercem a gastro influencerem Lukášem Hejlíkem, přináší výběr pěti nadějných gastronomických osobností z regionů České republiky pro rok 2026. Série jejich příběhů, rozhovorů a tipů na zajímavé podniky bude postupně představena na instagramu @lukashejlik formátu krátkých medailonků.
Do projektu nově vstupují Jakub Lašek (Tsuri Sushi, Ostrava), Petr Smetana (Villa Fitz, Rokycany), Darina a Štefan Kováčovi (Půl na půl, Znojmo), Pavel a Daniel Petrekovi (Pizzerie Fame, Střítež u Jihlavy) a Miroslav a Petra Pavlasovi (Jídelna Labuť, Chomutov). Komunita Nadějí české gastro scény tak čítá už dvacet členů a potvrzuje roli makro ČR jako partnera, který dlouhodobě podporuje regionální talenty a novou generaci gastronomie.
„Jde o to, aby mladí lidé v gastru věděli, že na to nejsou sami. Že se o ně někdo zajímá a že to, co dělají, má smysl nejen pro jejich region, ale i pro českou gastronomii jako celek,“ říká Lukáš Hejlík.
Kdo jsou letošní Naděje?
Od tradiční české kuchyně přes neapolskou pizzu až po moderní cukrařinu nebo precizní sushi – letošní výběr ukazuje, že česká gastronomie je sebevědomá, rozmanitá a silně zakořeněná v regionech.
- Mirek a Petra Pavlasovi – Jídelna Labuť (Chomutov). Návrat z Prahy zpět do regionu a vědomá volba formátu jídelny. Vaří poctivě
od základu bez polotovarů a dokazují, že i každodenní gastronomie může mít vysokou kvalitu.
- Pavel a Daniel Petrekovi – Pizzerie Fame (Střítež u Jihlavy). Bratři, kteří během covidu proměnili ztrátu práce v příležitost a dnes přinášejí autentickou neapolskou pizzu i do menší obce.
- Darina a Štefan Kováčovi – Půl na půl (Znojmo). Propojení kavárny, pekárny a cukrárny s důrazem na řemeslo, otevřenost. Inspirováno francouzskou gastronomií.
- Jakub Lašek – Tsuri Sushi (Ostrava). Sushi chef s mezinárodní zkušeností, který staví na preciznosti, autenticitě a respektu k surovinám.
- Petr Smetana – Villa Fitz (Rokycany). Šéfkuchař propojující moderní gastronomii s klasickým řemeslem a zkušenostmi z michelinských restaurací.
Společné hodnoty všech 20 Nadějí:
- Poctivost a řemeslnost
- Srdce i hlava v každém kroku
- Invence, která není jen trendem, ale osobním otiskem
- Odvaha zůstat v regionech – nebo se do nich vrátit
- Radost z vaření i podnikání – a touha ji sdílet
- Důraz na kvalitu a chuť a odmítání chemických polotovarů
Projekt Naděje české gastroscény je součástí širší strategie makro GEN – platformy, která propojuje gastronomické vzdělávání, podporu talentů a spolupráci s profesionály napříč oborem. Jejím cílem je nejen talenty objevovat, ale také je rozvíjet, udržet a propojovat s komunitou.
Kompletní profily všech 20 Nadějí a mapu podniků najdete na: www.makro.cz/nadeje-ceske-gastrosceny
