Makro Czech Gastro Fest 2026 již podruhé vyprodal O2 universum

Hvězdy české i světové gastronomie
Program festivalu přinesl setkání s nejvýraznějšími osobnostmi současné gastronomie. Mezi hlavní tváře letošního ročníku patřili Zdeněk Pohlreich, Karel „Kovy“ Kovář, Lukáš Hejlík, Kristína Nemčková, Iveta Fabešová, Martin Štangl, Petr Heneš, Tomáš Ngoc a Július Löeffler. Z londýnské Michelinské restaurace Story přijel sdílet své zkušenosti šéfkuchař Daniel Khoury.
Makro Square: hlavní stage plná shows, soutěží a emocí
Hlavní festivalová stage Makro Square, moderovaná Markétou Hrubešovou a Pavlem Cejnarem, nabídla po oba dny cooking shows, talk shows, párování nápojů a finále dvou profesionálních soutěží. Jednou z nich byl právě Makro Gastro Cup, soutěž určena studentům gastronomických škol. Vítězem se stal tým Labské střední odborné školy a SOU Pardubice. Kromě vítězství se mohli mimo jiné radovat také z prestižní stáže u Zdeňka Pohlreicha. Sobota pak patřila finále jubilejního 20. ročníku soutěže Pilsner Urquell Master Bartender. Vítězem se stal Filip Gibiš z hospody U Vandírků v Kyšicích u Kladna.
Ocenění za dlouhodobý přínos regionální gastronomii
Silným momentem festivalu bylo také předání Ocenění za dlouhodobý přínos regionální gastronomii, které letos převzal Lukáš Hejlík. Cena symbolizuje dlouhodobý a systematický přínos rozvoji české gastronomie, podpory regionálních podniků a kultivace trhu. Ocenění navazuje na loňský ročník, kdy jej obdržel Zdeněk Pohlreich.
Čerstvé suroviny v číslech
Návštěvníci mohli v ceně vstupenky ochutnat tisíce degustačních porcí napříč festivalovými zónami. Jen během dvou dní se na ochutnávkách spotřebovalo 917 kg masa a 712 kg ryb a mořských plodů. Zóny Street Food, Pop-Up Restaurants, Café & Dezert, Nápoje či Grilovací terasa patřily k nejnavštěvovanějším částem festivalu.
Čerstvé myšlenky a konkrétní řešení
Významnou součástí programu festivalu bylo Makro Forum, vedené ambasadorem Lukášem Hejlíkem, které nabídlo dvoudenní program zaměřený na reálné výzvy gastronomie. Diskutovalo se o marketingu v gastru, realitě michelinského ocenění, práci s komunitou a influencery, psaní o gastronomii i o tom, jak se prosadit v době inflace a sociálních sítí.
Součástí odborného programu byl také kulatý stůl „Z pole na talíř: kvalita veřejného stravování v Česku“, pořádaný ve spolupráci makro ČR se Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR a Ministerstvem zemědělství. Diskuse otevřela klíčová témata kvality surovin, lokální produkce, krátkých dodavatelských řetězců a role veřejných zakázek ve školním, nemocničním a sociálním stravování.
Čerstvý vítr pro budoucnost gastronomie
Makro Czech Gastro Fest 2026 potvrdil i svou silnou vzdělávací roli. Projekt makro GEN, Gastro Senses Tour a vyhlášení nových Nadějí české gastro scény přiblížily gastronomii mladé generaci. Více než tisíc zvýhodněných prodaných studentských vstupenek dokládá zájem studentů o obor a potřebu podobných platforem.
Makro Czech Gastro Fest 2026 znovu ukázal, že je víc než festivalem – je místem, kde se potkává celý obor, sdílí zkušenosti, nastavují trendy a vzniká prostor pro budoucnost české gastronomie.
