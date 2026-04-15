Makro Czech Gastro Fest 2026 již podruhé vyprodal O2 universum

Autor:
  9:45
Praha 15. dubna 2026 (PROTEXT) - Čtvrtý ročník Makro Czech Gastro Fest potvrdil svou výjimečnost a pozici největší gastronomické události v České republice. Během dvou dnů, 10. a 11. dubna 2026, se pražské O2 universum proměnilo v pulzující centrum chutí, inspirace a nabídlo příležitost k setkávání celého oboru. Festival přilákal 17.200 návštěvníků a nabídl jedinečnou koncentraci gastronomického obsahu: 2 dny, 4 patra, 19 zón, 120 partnerů a dodavatelů a více než 140 vystupujících.

Hvězdy české i světové gastronomie

Program festivalu přinesl setkání s nejvýraznějšími osobnostmi současné gastronomie. Mezi hlavní tváře letošního ročníku patřili Zdeněk Pohlreich, Karel „Kovy“ Kovář, Lukáš Hejlík, Kristína Nemčková, Iveta Fabešová, Martin Štangl, Petr Heneš, Tomáš Ngoc a Július Löeffler. Z londýnské Michelinské restaurace Story přijel sdílet své zkušenosti šéfkuchař Daniel Khoury.

Makro Square: hlavní stage plná shows, soutěží a emocí

Hlavní festivalová stage Makro Square, moderovaná Markétou Hrubešovou a Pavlem Cejnarem, nabídla po oba dny cooking shows, talk shows, párování nápojů a finále dvou profesionálních soutěží. Jednou z nich byl právě Makro Gastro Cup, soutěž určena studentům gastronomických škol. Vítězem se stal tým Labské střední odborné školy a SOU Pardubice. Kromě vítězství se mohli mimo jiné radovat také z prestižní stáže u Zdeňka Pohlreicha. Sobota pak patřila finále jubilejního 20. ročníku soutěže Pilsner Urquell Master Bartender. Vítězem se stal Filip Gibiš z hospody U Vandírků v Kyšicích u Kladna.  

Ocenění za dlouhodobý přínos regionální gastronomii

Silným momentem festivalu bylo také předání Ocenění za dlouhodobý přínos regionální gastronomii, které letos převzal Lukáš Hejlík. Cena symbolizuje dlouhodobý a systematický přínos rozvoji české gastronomie, podpory regionálních podniků a kultivace trhu. Ocenění navazuje na loňský ročník, kdy jej obdržel Zdeněk Pohlreich.

Čerstvé suroviny v číslech

Návštěvníci mohli v ceně vstupenky ochutnat tisíce degustačních porcí napříč festivalovými zónami. Jen během dvou dní se na ochutnávkách spotřebovalo 917 kg masa a 712 kg ryb a mořských plodů. Zóny Street Food, Pop-Up Restaurants, Café & Dezert, Nápoje či Grilovací terasa patřily k nejnavštěvovanějším částem festivalu.

Čerstvé myšlenky a konkrétní řešení 

Významnou součástí programu festivalu bylo Makro Forum, vedené ambasadorem Lukášem Hejlíkem, které nabídlo dvoudenní program zaměřený na reálné výzvy gastronomie. Diskutovalo se o marketingu v gastru, realitě michelinského ocenění, práci s komunitou a influencery, psaní o gastronomii i o tom, jak se prosadit v době inflace a sociálních sítí. 

Součástí odborného programu byl také kulatý stůl „Z pole na talíř: kvalita veřejného stravování v Česku“, pořádaný ve spolupráci makro ČR se Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR a Ministerstvem zemědělství. Diskuse otevřela klíčová témata kvality surovin, lokální produkce, krátkých dodavatelských řetězců a role veřejných zakázek ve školním, nemocničním a sociálním stravování.

Čerstvý vítr pro budoucnost gastronomie

Makro Czech Gastro Fest 2026 potvrdil i svou silnou vzdělávací roli. Projekt makro GEN, Gastro Senses Tour a vyhlášení nových Nadějí české gastro scény přiblížily gastronomii mladé generaci. Více než tisíc zvýhodněných prodaných studentských vstupenek dokládá zájem studentů o obor a potřebu podobných platforem.

Makro Czech Gastro Fest 2026 znovu ukázal, že je víc než festivalem – je místem, kde se potkává celý obor, sdílí zkušenosti, nastavují trendy a vzniká prostor pro budoucnost české gastronomie.

Velkoobchod makro ČR dlouhodobě poskytuje své služby v prodeji potravinářského i nepotravinářského sortimentu. Za 29 let existence na českém trhu se makro ČR stalo silným a důležitým partnerem restaurací, hotelů a stravovacích zařízení (HoReCa) i nezávislých obchodníků (Traders). Makro ČR má po celé České republice přes 650 000 zákazníků, kteří těží z unikátního multikanálového mixu velkoobchodu. Zákazníci si mohou vybrat, zda budou zboží nakupovat v jednom z velkoformátových obchodů nebo si je nechají doručit – vše za pomoci digitálních řešení. Mimo to je makro ČR důležitým hráčem na poli udržitelnosti. Díky iniciativě České pole se makro ČR snaží do české gastronomie vrátit a rozvíjet tradiční produkty českého zemědělství a společně usilovat o jejich místo v české kultuře i gastronomii.

Makro ČR je součástí globální sítě METRO AG se zastoupením ve více než 30 zemích. Společnost METRO má po celém světě přes 17 milionů zákazníků, kteří mohou využít velkoformátových obchodů. Více informací naleznete na: https://www.makro.cz/

 

Zdroj: makro ČR

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

LibereckĂ© divadlo po Ĺˇesti letech uvede dalĹˇĂ­ detektivku Agathy Christie

Policie pĂˇtrĂˇ po ÄŤtrnĂˇctiletĂ©m chlapci z VyĹľlovky, v ĂşterĂ˝ se nevrĂˇtil ze Ĺˇkoly

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

