Makro Czech Gastro Fest 2026: Největší ročník s novými zónami i trendy

Praha 12. března 2026 (PROTEXT) - Makro Czech Gastro Fest 2026: Největší ročník v historii přináší nové zóny, talentované kuchaře i gastro trendy

Makro Czech Gastro Fest 2026 promění v dubnu pražské O2 universum v epicentrum české gastronomie. Na ploše přes 13 tisíc m2 vznikne 19 tematických zón ve kterých se návštěvníci mohou těšit na workshopy, cooking show, degustace i soutěže. Bohatý program je připravený jak pro profesionály z oboru, tak širokou veřejnost. Událost tak znovu potvrzuje, že nejde o běžný food festival, ale o jedinečnou platformu pro celý obor.

Letošní ročník staví na čerstvosti – surovin, nápadů i energie, kterou obor gastronomie potřebuje. A právě tato témata se budou prolínat celým programem. V Makro foru půjde především o aktuální trendy a know-how: návštěvníci se mohou těšit na třicetiminutové tematické bloky věnované marketingu v gastru, úrovni gastronomie a hodnocení v Česku či panelu Story o Story. V něm vystoupí šéfkuchař londýnské michelinské restaurace Story Daniel Khoury spolu s Tomášem Ngocem a Kristínou Nemčkovou. Společně otevřeně promluví o tom, co stojí za úspěšným příběhem této restaurace – od konceptu a práce s týmem přes kvalitu na talíři až po budování značky. Na programu je také debata CzechTourism & MICHELIN Guide v Česku a představení projektu Naděje české gastroscény, který přináší inspiraci z regionů.

Na hlavní scéně Makro square se čerstvý přístup projeví přímo „na talíři“. Během dvou dnů se prostřednictvím cooking show představí michelinští kuchaři jako Martin Štangl, Július Löffler a Petr Heneš. Mistr světa v míchaných drincích Martin Vogeltanz, návštěvníkům ukáže, jak vzniká signature drink a doporučí vhodné párování. Novinkou je soutěž Makro Gastro Cup pro mladé talentované studenty, jejíž finále proběhne v rámci pátečního programu. V sobotu pak nabídne Pilsner Urquell Master Bartender finálové souboje výčepních.

Letošní ročník přináší také několik zcela nových programových zón, které ještě více rozšíří nabídku pro odborníky i milovníky gastronomie.

Makro GEN

Zóna věnovaná Nadějím české gastroscény, které jsou součástí projektu makro GEN, nabídne návštěvníkům signature ochutnávky v ceně vstupenky od nejzajímavějších talentů současné české gastroscény. Představí se například Ondřej Kurák (Na Gruntu), kreativní spolupráci přpravilo Bratrs Bistro & Pedro Street Food nebo Kateřina Kloudová & The Roses –cukrárna a kavárna s osobitým rukopisem.

Horké nápoje

Pod záštitou České barmanské asociace vzniká specializovaná zóna věnovaná světu kávy, čaje a dalších horkých nápojů. Návštěvníci zde zažijí prezentace předních baristů a čajových mistrů, degustace různých druhů káv i ukázky přípravy moderních horkých drinků. Součástí pátečního programu bude také soutěž T-Tender, která pravidelně přitahuje pozornost díky preciznímu řemeslu čajových profesionálů a jejich originálním kreacím.

Pop-up restaurants

Novinkou je také sekce POP-UP restaurants s nabídkou plnohodnotných jídel sestavených ve spolupráci s ambasadory festivalu. Hosté se mohou těšit na oblíbenou kulajdu podle Lukáše Hejlíka nebo tradiční buchtičky se šodó, připravené podle Kovyho. Sekce POP-UP resraurants nabízí prostor, kdesi mohou návštěvníci vychutnat skvělé jídlo za zvýhodněnou cenu. 

Street food

Autentická atmosféra street foodu se letos přesouvá přímo před budovu O2 universum. Zóna bude umístěna z ulice Českomoravská a nabídne pestrou přehlídku rychlého občerstvení v jeho nejkvalitnější podobě. Návštěvníci ochutnají rozmanité chutě street foodu, který nabírá na stále větší popularitě.

„Gastronomii tvoří hlavně lidé. Proto na jednom místě propojujeme šéfkuchaře, zástupce restaurací, baristy, dodavatele ale i studenty. Makro Czech Gastro Fest je pro nás platforma pro dlouhodobou spolupráci, kde se rodí čerstvé nápady, dohody i projekty, které mají reálný dopad v provozu a posouvají kvalitu služeb celého oboru,“ říká Jiří Nehasil ředitel festivalu a generální ředitel makro ČR.

Cílem festivalu je, aby si profesionálové odnesli čerstvé nápady pro kuchyň, servis, marketing, cenotvorbu i vedení lidí – tedy inspiraci, kterou lze okamžitě využít v každodenním provozu. Široká veřejnost si pak odnáší nezapomenutelný zážitek plný kvalitního a čerstvého jídla.

***

Velkoobchod makro ČR dlouhodobě poskytuje své služby v prodeji potravinářského i nepotravinářského sortimentu. Za 29 let existence na českém trhu se makro ČR stalo silným a důležitým partnerem restaurací, hotelů a stravovacích zařízení (HoReCa) i nezávislých obchodníků (Traders). Makro ČR má po celé České republice přes 650 000 zákazníků, kteří těží z unikátního multikanálového mixu velkoobchodu. Zákazníci si mohou vybrat, zda budou zboží nakupovat v jednom z velkoformátových obchodů nebo si je nechají doručit – vše za pomoci digitálních řešení. Mimo to je makro ČR důležitým hráčem na poli udržitelnosti. Díky iniciativě České pole se makro ČR snaží do české gastronomie vrátit a rozvíjet tradiční produkty českého zemědělství a společně usilovat o jejich místo v české kultuře i gastronomii. 

Makro ČR je součástí globální sítě METRO AG se zastoupením ve více než 30 zemích. Společnost METRO má po celém světě přes 17 milionů zákazníků, kteří mohou využít velkoformátových obchodů. Více informací naleznete na: https://www.makro.cz/

Zdroj: makro ČR

 

https://makroczechgastrofest.cz/

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

PROTEXT

 

