Makro Czech Gastro Fest 2026 ukazuje kvalitu, čerstvost a řešení

Všechny spojuje stejná potřeba: kvalita, čerstvost a stabilní řešení, která umožní zvládnout každodenní náročný provoz. Do této reality roku 2026 přichází čtvrtý ročník Makro Czech Gastro Festu, který se uskuteční 10.–11. dubna v pražském O2 universu.
„Česká gastronomie je dnes silnější než kdy dřív, ale zároveň čelí obrovskému tlaku – na kvalitu, na efektivitu, na náklady a na lidi. A právě proto potřebuje inspiraci, sdílení zkušeností, a hlavně funkční a kvalitní řešení. Makro Czech Gastro Fest ukazuje během dvou dnů to, co makro a naši partneři dělají pro své zákazníky v gastronomii každý den,“ říká Jiří Nehasil, generální ředitel makro ČR a prezident festivalu Makro Czech Gastro Fest.
Čerstvost jako základ moderní gastronomie
Letošní ročník Makro Czech Gastro Fest se koná ve znamení čerstvosti, která prostupuje celým festivalem i současnou gastronomií. Nejde přitom jen o kvalitu surovin. Čerstvost má dnes tři zásadní roviny:
- čerstvé suroviny, které jsou základem každé kvalitní kuchyně
- čerstvé informace, tedy sdílení know-how, zkušeností a trendů
- čerstvý vítr, tedy nové nápady, inovace a řešení pro praxi
„Čerstvost dnes není jen o produktu. Je i o myšlení, informacích a odvaze hledat nové cesty. A právě to chceme na festivalu ukázat – že kvalita a čerstvost se dnes musí potkávat i s řešeními,“ doplňuje Jana Kaluginová, výkonná ředitelka festivalu Makro Czech Gastro Fest.
Největší gastro platforma v Česku
Makro Czech Gastro Fest 2026 nabídne program, který nemá v České republice obdoby. Během dvou dnů na čtyřech patrech O2 universa se v devatenácti sekcích představí více než 200 vystupujících. Festival nabídne ochutnávky v ceně vstupenky, kuchařské show, odborný program, soutěže i setkání celé gastronomické komunity. Návštěvníci tak na jednom místě uvidí nejen špičkovou gastronomii, ale především to, jak dnes gastronomie skutečně funguje – od suroviny přes kuchyni až po celý provoz.
Makro Square: gastronomie v přímém přenosu
Srdcem festivalu bude Makro Square – hlavní stage s nepřetržitým dvoudenním programem, kterým provedou Markéta Hrubešová a Pavel Cejnar. Na jednom místě se potkají špičkoví kuchaři, michelinské osobnosti i mladá generace talentů. Návštěvníci uvidí desítky kuchařských show, ikonické momenty jako porcování velké ryby i finále soutěží Makro Gastro Cup a Pilsner Urquell Master Bartender. Makro Square bude již tradičně místem, kde se gastronomie nejen prezentuje, ale skutečně žije.
Makro Forum: sdílení, které posouvá obor
Makro Forum, jehož programovou část má tento rok nově na starost Lukáš Hejlík,
bude místem, kde se otevřeně mluví o tom, jak má gastronomie fungovat dnes i v budoucnu. Nejde o teorii, ale o sdílení zkušeností z praxe – od kvality přes ekonomiku provozu
po marketing a práci s lidmi. Fórum propojuje šéfkuchaře, provozovatele, obchodníky
i ekonomické a marketingové odborníky a přináší konkrétní inspirace a řešení, která si mohou účastníci přenést do každodenního fungování svých podniků.
To nejlepší z gastronomie – pro profesionály i veřejnost
Makro Czech Gastro Fest propojuje už čtvrtým rokem celý obor – od profesionálů po milovníky dobrého jídla. Ambasadorem pro odbornou veřejnost je opět Zdeněk Pohlreich, který dlouhodobě reprezentuje kvalitu a profesionalitu v gastronomii. Ambasadorem festivalu pro širokou veřejnost je tradičně Karel „Kovy“ Kovář, tvář projektu Cook Like a Pro.
Festival nabídne:
- špičkové kuchaře včetně michelinských osobností,
- mladé talenty a Naděje české gastro scény,
- regionální producenty,
- street food i fine dining koncepty,
- iniciativu České pole, projekt makro GEN a soutěže.
Zážitek, inspirace i konkrétní řešení
To, co dělá Makro Czech Gastro Fest výjimečným, je propojení zážitku s reálnou praxí. Návštěvníci mohou ochutnat tisíce jídel a produktů, vidět ty nejlepší kuchaře v akci, setkat se s odborníky i dodavateli a získat inspiraci i konkrétní řešení pro vlastní podnikání. Festival tak není jen o tom dívat se, ale především pochopit, jak gastronomie funguje a kam směřuje.
Kulatý stůl: Gastronomie jako společná odpovědnost
Součástí festivalu bude letos poprvé také kulatý stůl na téma „České potraviny jako strategická priorita státu“, který připravuje Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR a moderuje jeho prezident Tomáš Prouza. Diskutovat budou ministr zemědělství, hlavní hygienička ČR, zástupci akademické sféry, ministerstev, obchodu i odborníci na veřejné stravování. Hlavními tématy budou podpora českých potravin, kvalita veřejného stravování, role výživy pro zdraví společnosti. Cílem bude formulovat společnou deklaraci, která podpoří lokální producenty, zvýší dostupnost kvalitních potravin a zdůrazní význam stravování pro zdraví i ekonomiku.
Záštity potvrzují význam festivalu
Význam Makro Czech Gastro Festu potvrzují i záštity nejvyšších představitelů státu a klíčových institucí. Čtvrtý ročník festivalu se koná pod záštitou předsedy vlády Andreje Babiše, ministra zemědělství Martina Šebestyána, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a agentury CzechTourism.
Makro Czech Gastro Fest ukazuje, že gastronomie dnes není izolovaný obor, ale systém, který spojuje producenty, dodavatele, kuchaře, instituce i stát. „Gastronomie dnes není jen o jídle. Je to systém, který stojí na kvalitě surovin, lidech, know-how a spolupráci. A právě to chceme na Makro Czech Gastro Festu ukázat – že když tyto věci fungují dohromady, může celý obor růst,“ uzavírá Jiří Nehasil, prezident festivalu.
Základní informace
10.–11. dubna 2026
O2 universum, Praha
Velkoobchod makro ČR dlouhodobě poskytuje své služby v prodeji potravinářského i nepotravinářského sortimentu. Za 29 let existence na českém trhu se makro ČR stalo silným a důležitým partnerem restaurací, hotelů a stravovacích zařízení (HoReCa) i nezávislých obchodníků (Traders). Makro ČR má po celé České republice přes 650 000 zákazníků, kteří těží z unikátního multikanálového mixu velkoobchodu. Zákazníci si mohou vybrat, zda budou zboží nakupovat v jednom z velkoformátových obchodů nebo si je nechají doručit – vše za pomoci digitálních řešení. Mimo to je makro ČR důležitým hráčem na poli udržitelnosti. Díky iniciativě České pole se makro ČR snaží do české gastronomie vrátit a rozvíjet tradiční produkty českého zemědělství a společně usilovat o jejich místo v české kultuře i gastronomii.
Makro ČR je součástí globální sítě METRO AG se zastoupením ve více než 30 zemích. Společnost METRO má po celém světě přes 17 milionů zákazníků, kteří mohou využít velkoformátových obchodů. Více informací naleznete na: https://www.makro.cz/
