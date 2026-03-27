Makro Czech Gastro Fest 2026 ukazuje kvalitu, čerstvost a řešení

  11:43
Praha 27. března 2026 (PROTEXT) - Česká gastronomie představuje jeden z největších a zároveň nejdynamičtěji se proměňujících oborů v zemi: více než 50 tisíc restaurací, kaváren a bister a dalších zhruba 11 tisíc provozů institucionálního stravování (ve školách, nemocnicích, sociálních službách či veřejné správě). Tyto kuchyně zaměstnávají na čtvrt miliónu lidí, kteří připraví každý den něco mezi 4 až 4,5 milionu jídel.

Všechny spojuje stejná potřeba: kvalita, čerstvost a stabilní řešení, která umožní zvládnout každodenní náročný provoz. Do této reality roku 2026 přichází čtvrtý ročník Makro Czech Gastro Festu, který se uskuteční 10.–11. dubna v pražském O2 universu. 

Česká gastronomie je dnes silnější než kdy dřív, ale zároveň čelí obrovskému tlaku – na kvalitu, na efektivitu, na náklady a na lidi. A právě proto potřebuje inspiraci, sdílení zkušeností, a hlavně funkční a kvalitní řešení. Makro Czech Gastro Fest ukazuje během dvou dnů to, co makro a naši partneři dělají pro své zákazníky v gastronomii každý den,“ říká Jiří Nehasil, generální ředitel makro ČR a prezident festivalu Makro Czech Gastro Fest.

Čerstvost jako základ moderní gastronomie

Letošní ročník Makro Czech Gastro Fest se koná ve znamení čerstvosti, která prostupuje celým festivalem i současnou gastronomií. Nejde přitom jen o kvalitu surovin. Čerstvost má dnes tři zásadní roviny:

- čerstvé suroviny, které jsou základem každé kvalitní kuchyně

- čerstvé informace, tedy sdílení know-how, zkušeností a trendů

- čerstvý vítr, tedy nové nápady, inovace a řešení pro praxi

Čerstvost dnes není jen o produktu. Je i o myšlení, informacích a odvaze hledat nové cesty. A právě to chceme na festivalu ukázat – že kvalita a čerstvost se dnes musí potkávat i s řešeními,“ doplňuje Jana Kaluginová, výkonná ředitelka festivalu Makro Czech Gastro Fest.

Největší gastro platforma v Česku

Makro Czech Gastro Fest 2026 nabídne program, který nemá v České republice obdoby. Během dvou dnů na čtyřech patrech O2 universa se v devatenácti sekcích představí více než 200 vystupujících. Festival nabídne ochutnávky v ceně vstupenky, kuchařské show, odborný program, soutěže i setkání celé gastronomické komunity. Návštěvníci tak na jednom místě uvidí nejen špičkovou gastronomii, ale především to, jak dnes gastronomie skutečně funguje – od suroviny přes kuchyni až po celý provoz.

Makro Square: gastronomie v přímém přenosu

Srdcem festivalu bude Makro Square – hlavní stage s nepřetržitým dvoudenním programem, kterým provedou Markéta Hrubešová a Pavel Cejnar. Na jednom místě se potkají špičkoví kuchaři, michelinské osobnosti i mladá generace talentů. Návštěvníci uvidí desítky kuchařských show, ikonické momenty jako porcování velké ryby i finále soutěží Makro Gastro Cup a Pilsner Urquell Master Bartender. Makro Square bude již tradičně místem, kde se gastronomie nejen prezentuje, ale skutečně žije.

Makro Forum: sdílení, které posouvá obor

Makro Forum, jehož programovou část má tento rok nově na starost Lukáš Hejlík
bude místem, kde se otevřeně mluví o tom, jak má gastronomie fungovat dnes i v budoucnu. Nejde o teorii, ale o sdílení zkušeností z praxe – od kvality přes ekonomiku provozu 
po marketing a práci s lidmi. Fórum propojuje šéfkuchaře, provozovatele, obchodníky 
i ekonomické a marketingové odborníky a přináší konkrétní inspirace a řešení, která si mohou účastníci přenést do každodenního fungování svých podniků.

 To nejlepší z gastronomie – pro profesionály i veřejnost

Makro Czech Gastro Fest propojuje už čtvrtým rokem celý obor – od profesionálů po milovníky dobrého jídla. Ambasadorem pro odbornou veřejnost je opět Zdeněk Pohlreich, který dlouhodobě reprezentuje kvalitu a profesionalitu v gastronomii. Ambasadorem festivalu pro širokou veřejnost je tradičně Karel „Kovy“ Kovář, tvář projektu Cook Like a Pro.
Festival nabídne:

  • špičkové kuchaře včetně michelinských osobností,
  • mladé talenty a Naděje české gastro scény,
  • regionální producenty,
  • street food i fine dining koncepty,
  • iniciativu České pole, projekt makro GEN a soutěže.

Zážitek, inspirace i konkrétní řešení

To, co dělá Makro Czech Gastro Fest výjimečným, je propojení zážitku s reálnou praxí. Návštěvníci mohou ochutnat tisíce jídel a produktů, vidět ty nejlepší kuchaře v akci, setkat se s odborníky i dodavateli a získat inspiraci i konkrétní řešení pro vlastní podnikání. Festival tak není jen o tom dívat se, ale především pochopit, jak gastronomie funguje a kam směřuje.

Kulatý stůl: Gastronomie jako společná odpovědnost

Součástí festivalu bude letos poprvé také kulatý stůl na téma „České potraviny jako strategická priorita státu“, který připravuje Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR a moderuje jeho prezident Tomáš Prouza. Diskutovat budou ministr zemědělství, hlavní hygienička ČR, zástupci akademické sféry, ministerstev, obchodu i odborníci na veřejné stravování. Hlavními tématy budou podpora českých potravin, kvalita veřejného stravování, role výživy pro zdraví společnosti. Cílem bude formulovat společnou deklaraci, která podpoří lokální producenty, zvýší dostupnost kvalitních potravin a zdůrazní význam stravování pro zdraví i ekonomiku.

Záštity potvrzují význam festivalu

Význam Makro Czech Gastro Festu potvrzují i záštity nejvyšších představitelů státu a klíčových institucí. Čtvrtý ročník festivalu se koná pod záštitou předsedy vlády Andreje Babiše, ministra zemědělství Martina Šebestyána, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a agentury CzechTourism.

Makro Czech Gastro Fest ukazuje, že gastronomie dnes není izolovaný obor, ale systém, který spojuje producenty, dodavatele, kuchaře, instituce i stát. „Gastronomie dnes není jen o jídle. Je to systém, který stojí na kvalitě surovin, lidech, know-how a spolupráci. A právě to chceme na Makro Czech Gastro Festu ukázat – že když tyto věci fungují dohromady, může celý obor růst,“ uzavírá Jiří Nehasil, prezident festivalu.

Základní informace

10.–11. dubna 2026

O2 universum, Praha

www.makroczechgastrofest.cz

Velkoobchod makro ČR dlouhodobě poskytuje své služby v prodeji potravinářského i nepotravinářského sortimentu. Za 29 let existence na českém trhu se makro ČR stalo silným a důležitým partnerem restaurací, hotelů a stravovacích zařízení (HoReCa) i nezávislých obchodníků (Traders). Makro ČR má po celé České republice přes 650 000 zákazníků, kteří těží z unikátního multikanálového mixu velkoobchodu. Zákazníci si mohou vybrat, zda budou zboží nakupovat v jednom z velkoformátových obchodů nebo si je nechají doručit – vše za pomoci digitálních řešení. Mimo to je makro ČR důležitým hráčem na poli udržitelnosti. Díky iniciativě České pole se makro ČR snaží do české gastronomie vrátit a rozvíjet tradiční produkty českého zemědělství a společně usilovat o jejich místo v české kultuře i gastronomii.

Makro ČR je součástí globální sítě METRO AG se zastoupením ve více než 30 zemích. Společnost METRO má po celém světě přes 17 milionů zákazníků, kteří mohou využít velkoformátových obchodů. Více informací naleznete na: https://www.makro.cz/

 

Zdroj: makro ČR

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku 1990 k nepoznání. Nové jsou obklady, eskalátory i vestibul. Nápor cestujících se čeká už příští týden...

Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa

Demonstrace na Letné (21. března 2026)

Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro demokracii dorazily podle odhadů statisíce účastníků. Organizátoři očekávali vysokou účast a atmosféra...

Stanice metra Českomoravská se otevře v pátek. Víme, v kolik hodin přesně

Stanice metra Českomoravská po rekonstrukci (19. března 2026)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská proběhne podle očekávání v pátek 20. března 2026. Dopravní podnik Praha (DPP) nyní zveřejnil, že do nově zrekonstruované stanice linky B začnou...

KVÍZ: Co víte o krasobruslení?

V logu krasobruslařského šampionátu 2026 v Praze jsou trojúhelníky, symbolizují...

Praha se od 24. do 29. března promění v hlavní město krasobruslení. Do metropole dorazí světová špička a k vidění budou třpytivé kostýmy i nervy drásající skoky.Myslíte si, že o tomhle elegantním...

Stavbaři v Příbrami obnoví vnitroblok v Riegrově ulici

ilustrační snímek

Stavbaři v Příbrami obnoví vnitroblok v Riegrově ulici. Práce začnou v polovině dubna, nejdříve je nutné udělat přeložky telekomunikačních sítí. Součástí akce...

Část domů v Ústí připojených na teplárnu zřejmě získá alternativní zdroj tepla

ilustrační snímek

Část domů v ústecké čtvrti Střekov, které jsou napojené na vytápění párou z teplárny Energy, se zřejmě bude moci připojit na plyn. Společnosti Energy hrozí...

MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny míří světová špička, předvedou se i Češi

Americký krasobruslař Ilja Malinin.

Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrátilo do Česka. A to konkrétně do pražské O2 areny. Šampionát, jenž začal ve středu, nabídne tréninky, krátké programy, volné jízdy a...

U Hradu se mění problematická zastávka i místo, kde se tramvaje a auta těsně míjely

Oprava tramvajové trati Chotkovy sady - Brusnice. Dlouhodobý problém ze...

Už týden běží rekonstrukce tramvajové trati, která nepotěší hlavně turisty a návštěvníky Pražského hradu. K nejnavštěvovanější české památce budou muset až do poloviny července dojít pěšky. Dělníci...

Čeští krasobruslaři na MS 2026 v Praze: Kdo zabojuje o úspěch před domácím publikem?

Natálie a Filip Taschlerovi při tréninku před mistrovstvím světa.

Světová krasobruslařská špička se tento týden představí na mistrovství světa v Praze 2026. O co nejlepší umístění zabojují také domácí krasobruslaři. Kdo reprezentuje Česko a jaké jsou jejich šance...

MS v krasobruslení v Praze 2026: Ženy ve středu zahájily šampionát krátkým programem

Barbora Vránková při tréninku před mistrovstvím světa.

Mistrovství světa v krasobruslení ve středu odstartovalo v pražské O2 areně soutěží žen, kde se představila i česká naděje Barbora Vránková. Devatenáctiletá závodnice si odbyla premiéru na světovém...

Kolínské muzeum představí chrám sv. Bartoloměje očima fotografů i výtvarníků

ilustrační snímek

Regionální muzeum v Kolíně v dubnu otevře výstavu, na níž představí chrám sv. Bartoloměje prostřednictvím víc než stovky uměleckých děl. Zhruba polovina z nich...

Olomouc chystá maraton ve čtení bible, zapojí se do něj i Romové

ilustrační snímek

Olomoučané se budou moci příští týden v pondělí zapojit do 24hodinového maratonu čtení z bible. Akce se každoročně účastní kolem 200 až 300 lidí všech věkových...

Zatímco je ještě konec měsíce března, v Letňanech už má květy jeden druh sakury - neboli asijská třešeň, která kvete na podzim či začátkem zimy. Může se ovšem stát, že občas „zblbnou“ a vykvetou i...

vydáno 27. března 2026  12:28

Cena vajec před Velikonocemi 2026 stoupá. Pokud se vám je podaří koupit za 5 korun, jste borci

Poklad za zadním sklem auta. Plato domácích vajec

Bez vajíček nepřežiju den. Takové pocity mají lidé, kterým slepičí produkt pomáhá rozjet denní rytmus stejně jako jinému káva. Zatímco před pěti šesti lety si mohli tohle potěšení dopřát za dvě až...

Plzeň postaví denní stacionář pro zdravotně postižené a autisty za 350 mil. Kč

ilustrační snímek

Plzeň postaví do dvou let denní stacionář Človíček 2 pro těžce zdravotně postižené a autisty, dospělé i děti. Třípodlažní budova by měla stát zhruba 350...

Moravskoslezská policie při zbraňové amnestii převzala i sběratelské pistole

ilustrační snímek

V Moravskoslezském kraji využily dosud desítky lidí zbraňovou amnestii, při které mohou odevzdat či legalizovat nelegálně držené zbraně. Policisté v regionu...

