Makro Czech Gastro Fest se vrací. Vstupenky na 5. ročník jsou již v prodeji

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  14:47
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Praha 6. listopadu 2026 (PROTEXT) - Špičky české gastronomie, výrazní zahraniční hosté, nové tematické zóny, ochutnávky i inspirace pro profesionály a milovníky dobrého jídla. Makro Czech Gastro Fest se 9. a 10. dubna 2027 vrátí do pražského O2 universum, a právě spouští prodej vstupenek na svůj jubilejní pátý ročník. Pod mottem „Místo, kde roste česká gastronomie“ chce ukázat jiný level gastro. Nejen na talíři, ale v celém gastronomickém zážitku, od kvality servisu přes přístup k hostům až po nadšení, se kterým gastronomie vzniká.

Tvářemi pátého ročníku budou tři výrazné osobnosti české gastronomické scény: šéfkuchař Zdeněk Pohlreich, vítězka soutěže MasterChef Česko Kristína Nemčková
a herec a propagátor regionální gastronomie Lukáš Hejlík. Návštěvníci se také mohou těšit na silné zastoupení zahraniční gastronomie. V programu figuruje například Philippe Tessier, americký šéfkuchař a stříbrný medailista soutěže Bocuse d’Or 2015.

„Makro Czech Gastro Fest je místem, kde se setkávají profesionálové z gastronomie i milovníci dobrého jídla. Výjimečné je pro nás také to, že festival stále více spoluvytvářejí naši zákazníci, dodavatelé a partneři, a společně mu tak dáváme podobu, kterou jinde nenajdete. Pátý ročník chceme posunout zase o level výš, ať už programem, zahraničními hosty, nebo celkovým zážitkem. Za čtyři roky se z festivalu stal opravdu fenomén,“ říká Jiří Nehasil, generální ředitel makro ČR a prezident Makro Czech Gastro Festu.

Od českých regionů až po světovou gastronomii

Pátý ročník přinese nové uspořádání festivalových zón, větší prostor dostane například regionální a mezinárodní kuchyně. Návštěvníci se pak mohou těšit ochutnávky zdarma, kterých letos bude více než v předchozích letech a rozmístěné budou ve více částech festivalu. Kromě ochutnávek sortimentu makro festival nabídne také porce od partnerských restaurací. Na programu jsou také workshopy, přednášky nebo živé podcasty. A chybět nebude ani finále druhého ročníku Makro Gastro Cupu, soutěže pro studenty středních gastronomických škol, kteří si před zraky stovky lidí vyzkoušejí kompletní provoz restaurace.

Vstupenky jsou právě v prodeji, aktuálně v 1. výhodnější vlně

Vstupenky na Makro Czech Gastro Fest jsou již k dispozici prostřednictvím Ticketmaster a Ticketportal. V ceně vstupenky je zahrnuta široká nabídka degustačních porcí ve všech sekcích festivalu.

Ceny vstupenek:

Dospělý: 699 Kč

Zlevněné vstupné pro studenty a seniory: 299 Kč

Dítě do 12 let: 1 Kč

Dvoudenní vstupenka: 999 Kč

Více informací o programu a vstupenkách najdete na www.makroczechgastrofest.cz

 

Velkoobchod makro ČR dlouhodobě poskytuje své služby v prodeji potravinářského i nepotravinářského sortimentu. Za 29 let existence na českém trhu se makro ČR stalo silným a důležitým partnerem restaurací, hotelů a stravovacích zařízení (HoReCa) i nezávislých obchodníků (Traders). Makro ČR má po celé České republice přes 650.000 zákazníků, kteří těží z unikátního multikanálového mixu velkoobchodu. Zákazníci si mohou vybrat, zda budou zboží nakupovat v jednom z velkoformátových obchodů nebo si je nechají doručit – vše za pomoci digitálních řešení. Mimo to je makro ČR důležitým hráčem na poli udržitelnosti. Díky iniciativě České pole se makro ČR snaží do české gastronomie vrátit a rozvíjet tradiční produkty českého zemědělství a společně usilovat o jejich místo v české kultuře i gastronomii.

Makro ČR je součástí globální sítě METRO AG se zastoupením ve více než 30 zemích. Společnost METRO má po celém světě přes 17 milionů zákazníků, kteří mohou využít velkoformátových obchodů. Více informací naleznete na: https://www.makro.cz/

 

Pro více informací kontaktujte:

Nikola Formanová

Vedoucí komunikace makro ČR

e-mail: nikola.formanova@makro.cz

https://www.makro.cz/tiskove-zpravy

 

Zdroj: makro ČR

 

PROTEXT

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59971.

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