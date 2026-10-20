Makro Gastro Cup otevírá registrace. Vítězové získají stáž u Zdeňka Pohlreicha

Makro Gastro Cup je unikátní týmová soutěž pro studenty středních gastronomických škol a učilišť. Sedmičlenné týmy, které tvoří čtyři studenti kuchařských oborů a tři studenti číšnických oborů, v ní prověřují své dovednosti. Vedle odborných znalostí ale rozhoduje také schopnost spolupracovat, komunikovat a společně zvládnout reálný restaurační provoz.
Výhra, která pokračuje i po soutěži
První ročník soutěže ovládl tým Labské střední odborné školy a Středního odborného učiliště Pardubice. Jednou z hlavních cen byla stáž v restauraci šéfkuchaře Zdeňka Pohlreicha, během které se studenti zapojili do profesionálního provozu a pracovali po boku zkušených profesionálů. Stáž se povedla natolik, že spolupráce bude pokračovat. Studenti budou do restaurace pravidelně dojíždět na odbornou praxi a dál tak rozvíjet své zkušenosti.
Oba finálové týmy se pak zúčastnily také workshopů v Makro akademii, kde si pod vedením mistra Evropy 2025 a mistra světa v míchání nealkoholických koktejlů Martina Vogeltanzea baristy a certifikovaného lektora Adama Troubila prohloubily své barmanské a baristické dovednosti.
„Makro Gastro Cup je v Česku unikátní tím, že mladým lidem umožňuje převést to, co se učí ve škole, do reálné praxe. Nejde jen o soutěž, ale o skutečnou zkušenost s profesionální gastronomií, která jim může pomoct v jejich dalším profesním rozvoji. Právě tento přesah dělá soutěž tak výjimečnou“ říká Jiří Nehasil, generální ředitel makro ČR.
Přihlášky jsou otevřené do 20. listopadu
Do druhého ročníku se mohou přihlásit studenti gastronomických škol a učilišť v oborech kuchař a číšník, kterým v den jejího konání nebude více než 20 let. Školy musí nejpozději do 20. listopadu 2026 zaslat maximálně tříminutový video medailonek týmu společně s vyplněnými a podepsanými pravidly na adresu info@cbanet.cz.
Odborná komise vybere šest semifinalistů, kteří se utkají 16. až 17. února a 23. až 24. února 2027 v Makro akademii v Praze. Dva nejlepší týmy postoupí do finále, které proběhne 9. dubna 2027 v O2 universu na Makro Czech Gastro Festu 2027.
Velkoobchod makro ČR dlouhodobě poskytuje své služby v prodeji potravinářského i nepotravinářského sortimentu. Za 29 let existence na českém trhu se makro ČR stalo silným a důležitým partnerem restaurací, hotelů a stravovacích zařízení (HoReCa) i nezávislých obchodníků (Traders). Makro ČR má po celé České republice přes 650 000 zákazníků, kteří těží z unikátního multikanálového mixu velkoobchodu. Zákazníci si mohou vybrat, zda budou zboží nakupovat v jednom z velkoformátových obchodů nebo si je nechají doručit – vše za pomoci digitálních řešení. Mimo to je makro ČR důležitým hráčem na poli udržitelnosti. Díky iniciativě České pole se makro ČR snaží do české gastronomie vrátit a rozvíjet tradiční produkty českého zemědělství a společně usilovat o jejich místo v české kultuře i gastronomii.
Makro ČR je součástí globální sítě METRO AG se zastoupením ve více než 30 zemích. Společnost METRO má po celém světě přes 17 milionů zákazníků, kteří mohou využít velkoformátových obchodů. Více informací naleznete na: https://www.makro.cz/
Zdroj: makro ČR
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59695.