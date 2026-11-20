„Michelin představuje pomyslnou Ligu mistrů gastronomie a výsledky českých restaurací potvrzují, že ve světové konkurenci máme své místo. Stejně jako ve vrcholovém sportu ani tady neexistují zkratky. Nezáleží na tom, kde člověk začíná, ale na talentu, odvaze a každodenní dřině a píli, díky nimž může hostům nabízet mimořádné zážitky. Všem oceněným upřímně gratuluji. Těm, kteří své ocenění obhájili, za každodenní schopnost udržet mimořádnou kvalitu, a novým oceněným za odvahu a talent prosadit se mezi nejlepšími. Velkou radost mám také z toho, že špičkové gastro nacházíme na stále více místech napříč Českou republikou. Michelin ukazuje, kam až se česká gastronomie může dostat a naší prací v makru je dodávat jí kvalitní suroviny, sdílet zkušenosti a inspirovat ji k dalšímu růstu,“ říká Jiří Nehasil, generální ředitel makro ČR.
Tentokrát budou kuchaři našimi hosty
Slavnostní předávání ocenění průvodce MICHELIN se uskuteční 14. prosince 2026 v pražské Pragovce. Večer bude věnován oceněným restauracím a jejich týmům. Vedle slavnostního převzetí plaket akce nabídne prostor k setkání osobností české gastronomie a společné oslavě jejich úspěchů. Výjimečnou roli při něm bude mít Makro akademie. Menu večera připraví její šéfkuchař Dominik Unčovský, dvojnásobný vítěz českého kola Bocuse d’Or a osobnost výběru Forbes 30 pod 30.
„Dostat se mezi nejlepší je jedna věc. Zůstat mezi nimi znamená každý den znovu potvrzovat, že tam patříte. Všem oceněným patří obrovský respekt a gratulace. A nás teď v Makro akademii čeká jedna hodně speciální výzva. Čtrnáctého prosince budeme v Pragovce vařit pro lidi, jejichž práci obdivujeme a kteří sami nastavují laťku opravdu vysoko. Tentokrát budeme vařit my pro ně. A můžete si být jistí, že si na tom dáme záležet,“ říká Dominik Unčovský, šéfkuchař Makro akademie.
MICHELIN jako pozvánka k objevování české gastronomie
MICHELIN Guide nepředstavuje pouze nejvyšší gastronomická ocenění. Prostřednictvím výběru doporučených restaurací a ocenění Bib Gourmand pomáhá veřejnosti objevovat kvalitní gastronomii v různých podobách a cenových kategoriích.
„Miluju Česko, miluju jeho regiony a už dlouho mě baví mapovat příběhy, které ukazují, že gastronomie umí měnit města, vesnice i celé kraje. K tomu určitě pomohl i Michelin, který láká do všech koutů Česka nejen cizince, ale i místní. Zvyšuje důvěryhodnost celého oboru a možná i díky němu se do gastronomie budou chtít mladí lidi dostat, vrátit se k ní nebo ji studovat. Gratuluju všem, kteří se dostali do výběru Michelin Guide, získali Bib Gourmand nebo dokonce michelinskou hvězdu! A moc se těším, až se společně potkáme 14. prosince v pražské Pragovce,“ říká Lukáš Hejlík, autor projektu Gastromapa a průvodce slavnostním předáváním plaket průvodce MICHELIN.
Makro ČR dlouhodobě podporuje rozvoj české gastronomie prostřednictvím profesionální distribuce kvalitních surovin, vzdělávání v Makro akademii, podpory mladých talentů v projektu makroGEN – Naděje české gastroscény a iniciativy České pole zaměřené na české zemědělské produkty.
Slavnostní předávání ocenění průvodce MICHELIN se uskuteční 14. prosince 2026 v Pragovce v Praze.
Zdroj: makro ČR
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