Malá Itálie v Praze: pizza, spritz a zářijové slunce v Tržnici

Festival startuje už od 11.00 a poběží až do večerních 22.00 hodin. Návštěvníci se tak mohou zastavit na oběd během pracovního dne, vychutnat si odpolední espresso či ledovou kávu a zůstat až do večera u drinku s přáteli. „PIZZA! PIZZA! POP UP není jen o jídle. Chceme lidem nabídnout pocit, který znají z italských náměstí – dát si pizzu venku pod slunečníkem, skleničku dobrého vína, nechat se unést hudbou a užít si společný čas. Je to radost z maličkostí, které Italové umí tak dobře,“ říká autor POP UP konceptů Aleš Víšek z programového oddělení Holešovické tržnice.
Na jednom místě budete mít příležitost ochutnat pizzu od špičkových pizzamistrů nejen z Prahy – klasiky i méně tradiční varianty, vždy s těstem, na které jsou právem pyšní. A kdo vám letos naservíruje své menu? Spojka Karlín, Mate’s PIZZA TRUCK, Your PIZZA Therapy, Picoška, Pizza Metro, Il Pane italská pekárna, Ňam Ňam Piaggio, SaSaZu Restaurant, La Mia Spitzeria nebo jihočeská Pizza ze dvora. A chybět samozřejmě nebudou ani Pivovar Chroust, Bovelii café se svým stylovým červeným Piaggio s kávou a s tradičními sicilskými arancini nebo hříšně dobrá cukrárna u Moučků s domácím gelatem.
Festival je volně přístupný a vítá všechny – ať už si chcete jen skočit na oběd, dát si spritz po práci, nebo strávit celý den s podzimním sluncem a s pizzou v ruce.
?? Kdy a kde: čtvrtek 4. září 2025, 11.00–22.00, Tržní náměstí – Holešovická tržnice
