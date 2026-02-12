Malá porucha čerpadla může znamenat velký problém pro celý dům. Wilo-Monitor ji odhalí dřív, než způsobí škody

Poruchy čerpadel patří mezi nejčastější a zároveň nejnákladnější technické problémy v budovách i infrastruktuře. Pokud nejsou odhaleny včas, mohou vést k výpadkům dodávek vody, haváriím nebo vysokým nákladům na opravy. Přesto řada objektů stále postrádá systém, který by umožnil průběžný dohled nad provozem čerpacích systémů bez nutnosti fyzických kontrol na místě.
Malá porucha, velký problém pro celý dům
Typickým příkladem, kde může mít porucha čerpací techniky zásadní dopad, jsou tlakové stanice nebo systémy odpadních vod v bytových domech či administrativních budovách. Jakmile dojde k výpadku, problém se okamžitě dotýká desítek či stovek uživatelů – od omezení dodávek vody až po riziko havárií. Pokud navíc objekt nemá systém správy budov, bývá porucha často odhalena až ve chvíli, kdy už vznikají vysoké náklady na opravy a neplánované zásahy servisních techniků. Právě zde dává průběžný vzdálený monitoring největší smysl.
Vyhnout se těmto situacím pomáhá řešení Wilo-Monitor, které reaguje na rostoucí potřebu digitalizace čerpacích zařízení v budovách. „Naším cílem je poskytnout správcům technických zařízení budov jistotu, že mají o provozu svých zařízení neustálý přehled a vědí včas přesně to, co potřebují. Wilo-Monitor umožňuje sledovat provoz čerpadel v reálném čase, automaticky upozorní na nestandardní chování a pomáhá přejít od reaktivní údržby k preventivní. Výsledkem jsou nižší provozní náklady, delší životnost zařízení a efektivnější využití energie,“ vysvětluje Jan Cidlinský, výkonný ředitel společnosti Wilo pro střední Evropu.
Přehled o provozu odkudkoli a kdykoli
Wilo-Monitor je dostupný jako webová aplikace s přehledným a plně přizpůsobitelným dashboardem, který poskytuje přehled o provozním stavu čerpadel a čerpacích systémů. Uživatelé tak mají kdykoli k dispozici klíčová provozní data, například o provozním stavu a výkonu čerpadel a energetické spotřebě. V případě nestandardního chování čerpacích systémů jsou správci budov automaticky informováni prostřednictvím upozornění například na mobilní zařízení, což umožní rychle reagovat a minimalizovat riziko poruch či havárií čerpadel.
Řešení Wilo-Monitor lze využít jak u moderních „chytrých“ zařízení, tak i u starších nebo neinteligentních produktů, a to nejen značky Wilo, ale i dalších výrobců. Připojení je možné prostřednictvím Wilo-Smart Gateway nebo Wilo-Connect Sensor LPWAN, který využívá mobilní technologie LTEM a NBIoT. Díky tomu je monitoring dostupný i v lokalitách s omezeným připojením k internetu a bez nutnosti zásahu do stávajících systémů.
Bezpečná data a krok k digitalizaci
Veškerá data jsou přenášena a ukládána v zabezpečeném cloudovém prostředí Wilo, přičemž systém pracuje pouze s daty pro čtení – bez možnosti nechtěných zásahů do provozu čerpadel. Wilo-Monitor tak splňuje vysoké nároky na kybernetickou bezpečnost i spolehlivost, což je klíčové zejména pro kritickou infrastrukturu.
Wilo-Monitor představuje další krok společnosti Wilo na cestě k digitální transformaci čerpací techniky. Ve spojení s dalšími servisními službami Wilo nabízí zákazníkům komplexní řešení zahrnující monitoring, údržbu a dlouhodobou optimalizaci provozu čerpacích systémů.
O společnosti Wilo
Wilo je mezinárodní technologická skupina, která patří k předním světovým výrobcům čerpadel a čerpacích systémů pro zařízení budov, vodní hospodářství a průmyslový sektor. Společnost byla založena roku 1872 v Dortmundu, v průběhu své dlouhé a úspěšné historie se rozvinula do podoby významného globálního hráče. V současnosti zaměstnává více než 8 900 lidí po celém světě. Skupina Wilo věnuje zvláštní pozornost globálním trendům, jako jsou urbanizace, změna klimatu, řešení nedostatku vody a zvýšení energetické soběstačnosti, stejně jako technologickému pokroku a digitalizaci. Wilo je členem České rady pro šetrné budovy, která se zaměřuje na snižování negativních dopadů budov na životní prostředí.
Zdroj: Wilo
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.