Malá svačinka: Spojení napříč celým světem

Biscoff® letos na jaře přichází s limitovanou edicí Biscoff® Sandwich Cookie Espresso, vytvořenou ve spolupráci s festivalem Tomorrowland. Spojuje ikonickou karamelovou chuť křupavé sušenky Biscoff® s jemnou náplní s příchutí espressa – ideální ke společné kávě a sdíleným okamžikům.
Jde o světovou novinku: poprvé v historii nenese sušenka ražbu Lotus Biscoff®, ale speciální motiv Tomorrowland. Nově vyvinutá je i samotná espresso náplň.
Na českém trhu bude tato limitovaná edice dostupná pouze v květnu.
Na obalech najdou spotřebitelé QR kód – naskenujte a vydejte se s námi na Tomorrowland – ikonický belgický elektronický hudební festival známý velkolepou show. Po naskenování získáte šanci vyhrát vstupenky na jeden z nejslavnějších festivalů světa.
Zdroj: Lotus Bakeries