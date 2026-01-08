Malá Úpa zahajuje Olympijskou sezónu - unikátní multimediální projekt k olympijským hrám Milán Cortina 2026

Imerzní projekce, které vtáhnou návštěvníky do dění
Srdcem výstavy jsou imerzní projekce, které návštěvníky doslova obklopují ze všech stran a provádějí je několika tematickými bloky. Prostřednictvím moderních projekčních technologií se návštěvníci mohou doslova procházet příběhem olympijských her – od slavnostních zahajovacích ceremoniálů přes legendární okamžiky zimních her až po nejslavnější medailové úspěchy českých sportovců. Projekce využívají dynamické střihové filmy a archivní záběry, které vtahují diváka přímo do děje.
Projekce vycházejí z originálních obrazových materiálů, které poskytlo Museum MOV v Lausanne prostřednictvím Českého olympijského výboru. Díky nim výstava přináší zcela unikátní a autentické materiály, které veřejnosti běžně dostupné.
Dvě podlaží plná příběhů, umění a šampionů
Výstava se nachází ve dvou podlažích Centra Hořec a každé nabízí jiný pohled na svět zimních olympiád.
1. podlaží: projekce, legendy a historie
Multimediální expozici doprovázejí fotografie Herberta Slavíka, který je zároveň autorem koncepce celé výstavy. Jeho snímky zachycují emoce olympijských okamžiků a propojují sportovní výkony s výtvarným a dokumentárním pohledem.
Návštěvníci zde najdou spojení audiovizuálního vyprávění s unikátními exponáty českých i světových sportovců. Projekce se prolínají s vystavenými artefakty a společně vytvářejí emocionální i informativní zážitek.
2. podlaží: výtvarné umění, design a národní tým
Druhé podlaží Centra Hořec představuje sportovní vybavení českých a polských olympijských medailistů. Mezi nejslavnější exponáty patří snowboardy, na nichž získaly zlaté olympijské medaile Eva Adamczyková a Ester Ledecká, dres Roberta Reichela z vítězného „Turnaje století” v Naganu 1998, závodní vybavení polské legendy, skokana Adama Malysze, či kompletní „stříbrný” biatlonový set Michala Krčmáře z olympijských her v Pchjongčchangu 2018.
Výstava dále představuje kolekce olympijského oblečení českých reprezentantů inspirované výtvarným uměním - modely vycházející z děl Františka Kupky, Alfonse Muchy, Vojtěch Preissiga, bundu Evy Adamczykové s motivem obrazu Pavla Roučky. Součástí jsou i originální návrhy Jonáše Ledeckého, autora vizuální podoby kombinéz a vybavení sestry Ester.
Olympijské kolekce jsou prezentovány na figurách vytvořených speciálně pro tuto výstavu sochařem Jakubem Flejšarem, bývalým trenérem Evy Adamczykové a autorem sochy aktuálně umístěné před Centrem Hořec.
Vzácnou součástí expozice jsou také originály olympijských pochodní z posledních tří zimních olympijských her, zapůjčené ze sbírek Českého olympijského výboru.
Unikáty, které jinde neuvidíte
Výstava Olympijská sezóna nabízí vzácné originály, které se podařilo získat díky spolupráci s ČOV. Mezi nejcennější exponáty patří:
- dvě zlatá prkna českých šampionek
- kombinézy a bundy Ester Ledecké a Evy Adamczykové
- kombinéza Kateřiny Neumannové
- dres Robert Reichela z Nagana
- stříbrný komplet biatlonisty Michala Krčmáře
- originální olympijské pochodně ze Soči 2014, Pchjongčchangu 2018 a Pekingu 2022
Výstava, která dělá hory ještě inspirativnější
„Olympiáda je symbolem výjimečných výkonů, odvahy a lidských příběhů. V Malé Úpě tuto myšlenku letos žijeme naplno. Fandíme všem, malým i velkým sportovcům, rekreačním jezdcům i těm, kteří si teprve zkouší první obloučky” říká ředitel Ski Areálu Malá Úpa Ing. Martin Buček. „Výstava je pozvánkou do světa inspirace a radosti ze sportu, který spojuje lidi napříč generacemi.”
Projektem Olympijská sezóna, realizovaným ve spolupráci s Českým olympijským výborem a pod autorským vedením Herberta Slavíka, potvrzuje, že se Centrum Hořec profiluje jako moderní kulturní a vzdělávací prostor, který propojuje sport, umění a technologie a nabízí návštěvníkům silný zážitek napříč generacemi.
Praktické informace
Místo: Centrum Hořec, Horní Malá Úpa
Otevřeno: denně od 28. prosince do konce zimní sezóny
Vstupné:
• Dospělý: 250 Kč
• Dítě/Student (ISIC): 200 Kč
• Držitelé Skimu Pack: sleva 50 %, Dítě do 6 let zdarma
Výstavu najdete v Centru Hořec, Horní Malá Úpa.
Otevřena je denně podle otevírací doby Kavárny Hořec (8.00 - 18.00)
Malá Úpa v olympijské atmosféře
Výstava je součástí širší zimní linie aktivit, která se letos v Malé Úpě nese v duchu olympijských hodnot – radost z pohybu, férovost, odvaha a společné fandění. V areálu se tak potkává sportovní historie s energií současné sezóny a návštěvníci se mohou těšit na tematické programy pro děti, komunitní akce i doprovodné aktivity v Kině Hořec a v Galerii Celnice.
Zdroj: SKIMU