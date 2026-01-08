Malá Úpa zahajuje Olympijskou sezónu - unikátní multimediální projekt k olympijským hrám Milán Cortina 2026

Autor:
  15:10
Malá Úpa 8. ledna 2026 (PROTEXT) - Nově otevřené multifunkční Centrum Hořec v Malé Úpě zahajuje svou činnost mimořádným projektem Olympijská sezóna, který je věnovaný nadcházejícím olympijským hrám Milán Cortina 2026. Ve spolupráci s Českým olympijským výborem (ČOV) vznikl projekt propojující moderní technologie, film, sportovní historii, design a umění do jedinečného a inspirativního zážitku.

Imerzní projekce, které vtáhnou návštěvníky do dění

Srdcem výstavy jsou imerzní projekce, které návštěvníky doslova obklopují ze všech stran a provádějí je několika tematickými bloky. Prostřednictvím moderních projekčních technologií se návštěvníci mohou doslova procházet příběhem olympijských her – od slavnostních zahajovacích ceremoniálů přes legendární okamžiky zimních her až po nejslavnější medailové úspěchy českých sportovců. Projekce využívají dynamické střihové filmy a archivní záběry, které vtahují diváka přímo do děje.

Projekce vycházejí z originálních obrazových materiálů, které poskytlo Museum MOV v Lausanne prostřednictvím Českého olympijského výboru. Díky nim výstava přináší zcela unikátní a autentické materiály, které veřejnosti běžně dostupné.

 

Dvě podlaží plná příběhů, umění a šampionů

Výstava se nachází ve dvou podlažích Centra Hořec a každé nabízí jiný pohled na svět zimních olympiád.

1. podlaží: projekce, legendy a historie

Multimediální expozici doprovázejí fotografie Herberta Slavíka, který je zároveň autorem koncepce celé výstavy. Jeho snímky zachycují emoce olympijských okamžiků a propojují sportovní výkony s výtvarným a dokumentárním pohledem.

Návštěvníci zde najdou spojení audiovizuálního vyprávění s unikátními exponáty českých i světových sportovců. Projekce se prolínají s vystavenými artefakty a společně vytvářejí emocionální i informativní zážitek.

2. podlaží: výtvarné umění, design a národní tým

Druhé podlaží Centra Hořec představuje sportovní vybavení českých a polských olympijských medailistů. Mezi nejslavnější exponáty patří snowboardy, na nichž získaly zlaté olympijské medaile Eva Adamczyková a Ester Ledecká, dres Roberta Reichela z vítězného „Turnaje století” v Naganu 1998, závodní vybavení polské legendy, skokana Adama Malysze, či kompletní „stříbrný” biatlonový set Michala Krčmáře z olympijských her v Pchjongčchangu 2018.

Výstava dále představuje kolekce olympijského oblečení českých reprezentantů inspirované výtvarným uměním - modely vycházející z děl Františka Kupky, Alfonse Muchy, Vojtěch Preissiga, bundu Evy Adamczykové s motivem obrazu Pavla Roučky. Součástí jsou i originální návrhy Jonáše Ledeckého, autora vizuální podoby kombinéz a vybavení sestry Ester.

Olympijské kolekce jsou prezentovány na figurách vytvořených speciálně pro tuto výstavu sochařem Jakubem Flejšarem, bývalým trenérem Evy Adamczykové a autorem sochy aktuálně umístěné před Centrem Hořec.

Vzácnou součástí expozice jsou také originály olympijských pochodní z posledních tří zimních olympijských her, zapůjčené ze sbírek Českého olympijského výboru.

 

Unikáty, které jinde neuvidíte

Výstava Olympijská sezóna nabízí vzácné originály, které se podařilo získat díky spolupráci s ČOV. Mezi nejcennější exponáty patří:

  • dvě zlatá prkna českých šampionek
  • kombinézy a bundy Ester Ledecké a Evy Adamczykové
  • kombinéza Kateřiny Neumannové
  • dres Robert Reichela z Nagana
  • stříbrný komplet biatlonisty Michala Krčmáře
  • originální olympijské pochodně ze Soči 2014, Pchjongčchangu 2018 a Pekingu 2022

 

Výstava, která dělá hory ještě inspirativnější

„Olympiáda je symbolem výjimečných výkonů, odvahy a lidských příběhů. V Malé Úpě tuto myšlenku letos žijeme naplno. Fandíme všem, malým i velkým sportovcům, rekreačním jezdcům i těm, kteří si teprve zkouší první obloučky” říká ředitel Ski Areálu Malá Úpa Ing. Martin Buček. „Výstava je pozvánkou do světa inspirace a radosti ze sportu, který spojuje lidi napříč generacemi.”

Projektem Olympijská sezóna, realizovaným ve spolupráci s Českým olympijským výborem a pod autorským vedením Herberta Slavíka, potvrzuje, že se Centrum Hořec profiluje jako moderní kulturní a vzdělávací prostor, který propojuje sport, umění a technologie a nabízí návštěvníkům silný zážitek napříč generacemi.

 

Praktické informace

Místo: Centrum Hořec, Horní Malá Úpa

Otevřeno: denně od 28. prosince do konce zimní sezóny

Vstupné:

• Dospělý: 250 Kč

• Dítě/Student (ISIC): 200 Kč

• Držitelé Skimu Pack: sleva 50 %, Dítě do 6 let zdarma

Výstavu najdete v Centru Hořec, Horní Malá Úpa.

Otevřena je denně podle otevírací doby Kavárny Hořec (8.00 - 18.00)

 

Malá Úpa v olympijské atmosféře

Výstava je součástí širší zimní linie aktivit, která se letos v Malé Úpě nese v duchu olympijských hodnot – radost z pohybu, férovost, odvaha a společné fandění. V areálu se tak potkává sportovní historie s energií současné sezóny a návštěvníci se mohou těšit na tematické programy pro děti, komunitní akce i doprovodné aktivity v Kině Hořec a v Galerii Celnice.

 

 

Zdroj: SKIMU

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte značku auta podle světel?

Poznáte značku auta podle světlometu?

Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často podobají jako vejce vejci, dřívější odlišnost je nahrazena relativně unifikovanými světlomety. Přesto...

Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek

Nejznámější pražští chodci. Klasická silueta na cyklostezkách. Je to holčička s...

Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za vyfotografování opravdu stojí. Ať už svým stylem oblečení, nebo neoblečení. Nebo alespoň tím, co právě...

Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic

Oprava silnice v Praze

Rok 2026 přinese Pražanům výrazné změny v dopravě. Čekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy silnic, výstavba nových tramvajových tratí i práce na železnici a Pražském okruhu. Přehledně...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Spartakiádní vrah, StB a tlak shora. Metoda Markovič jde v nové sérii na hranu

Jiří Straka při rekonstrukci

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už v pátek 9. ledna. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa,...

Biatlon v Oberhofu 2026: První závod nabídl uctění památky, z Čechů si nejlépe vedla Davidová

Vítězslav Hornig běží stíhací závod v Le Grand Bornand.

Světový pohár v biatlonu se po vánočních svátcích a Novém roce vrací. A to do německého Oberhofu. Poprvé v sezoně se představil Tomáš Mikyska.

Led může klamat. Hasiči varují před bruslením na přírodních plochách

Na Boleveckých rybních v Plzni je v posledních dnech živo. V Karlovarském kraji...

Mrazivé počasí svádí k bruslení na řekách i rybnících, ne každý led je však bezpečný. Hasiči varují před vstupem na nedostatečně silný led a připomínají, jak se zachovat při proboření. Opatrnost může...

8. ledna 2026  17:38

Mladou ženu z Blanenska našli v pořádku za hranicemi, policie odvolala pátrání

ilustrační snímek

Brněnští policisté úspěšně ukončili pátrání po mladé ženě z Blanenska, která se v úterý nevrátila domů ze schůzky a následně nebyla dostupná na telefonu. Najít se ji podařilo i díky podnětům...

7. ledna 2026  10:22,  aktualizováno  8. 1. 17:27

Přístavba radnice ve Slezské Ostravě vznikne podle návrhu ateliéru A8000

PĹ™Ă­stavba radnice ve SlezskĂ© OstravÄ› vznikne podle nĂˇvrhu ateliĂ©ru A8000

Přístavba radnice ve Slezské Ostravě vznikne podle návrhu pražského ateliéru A8000, který zvítězil v architektonické soutěži. Přihlásilo se do ní 30...

8. ledna 2026  15:38,  aktualizováno  15:38

Kauza černé přístavby chaty v Jevíčku. Soud úředníkům zmírnil trest

Zastupitel Jevíčka si rozšiřoval chatu. Výsledkem je šest obviněných (8. dubna...

Trojice úředníků z Městského úřadu v Moravské Třebové, která podle okresního soudu nezákonně pomohla legalizovat na černo postavenou přístavbu chaty v Jevíčku, ve čtvrtek jen částečně uspěla u...

8. ledna 2026  17:12,  aktualizováno  17:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zlínský kraj vydal průvodce lyžařskými trasami v Beskydech a Bílých Karpatech

ilustrační snímek

Zlínský kraj vydal průvodce lyžařskými trasami v Beskydech a Bílých Karpatech. Zájemcům představuje místa vhodná pro takzvaný skitouring, tedy lyžování ve...

8. ledna 2026  15:23,  aktualizováno  15:23

Ústecká policie obvinila muže kvůli falešným bankovkám, původně šlo o rekvizity

ilustrační snímek

Policisté obvinili 24letého muže, který podle nich uvedl na Ústecku do oběhu několik falešných bankovek v hodnotě 100 eur. Muž je vzal po natáčení videoklipu...

8. ledna 2026  15:18,  aktualizováno  15:18

Radní Brna Oliva opustil po mnoha letech SOCDEM, rozhodující byl prosincový sněm

ilustrační snímek

Brněnský radní Jiří Oliva ukončil od Nového roku téměř po 30 letech své členství v SOCDEM. Důvodem je dlouhodobá nespokojenost se směřováním strany včetně...

8. ledna 2026  15:17,  aktualizováno  15:17

Na Červenohorské sedlo vyváží lyžaře skibus, jezdit bude z obou stran do března

ilustrační snímek

K cestě na Červenohorské sedlo na Šumpersku mohou milovníci zimních sportů využít skibus. Běžkaře i lyžaře vyváží každý víkend z šumperské i jesenické strany....

8. ledna 2026  15:03,  aktualizováno  15:03

OBRAZEM: Mráz čaruje i na jihu Moravy. Stačí jen vědět, kam za krásou vyrazit

Mrazivé počasí dělá divy, pro oči je to pastva.

Mrazivé počasí vytváří v přírodě divy. Ledopády, pestré mozaiky a zamrzlá koryta potoků a řek, kde běžně zurčí voda, se mění do ledové krásy. Na jednom ze slepých ramen řeky Svratky u Veverské...

8. ledna 2026  16:32

Falešná eura hrála v hudebním klipu, po natáčení s nimi muž vyrazil nakupovat

Falešné bankovky v hodnotě 100 eur. (3. ledna 2026)

Policisté obvinili čtyřiadvacetiletého muže, který podle nich uvedl na Ústecku do oběhu několik falešných bankovek v hodnotě 100 eur. Muž je vzal po natáčení videoklipu místního umělce, kterému kopie...

8. ledna 2026  16:32

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Jirkov nechá nad historickými sklepy vybudovat park za 26,2 milionu korun

ilustrační snímek

Jirkov na Chomutovsku nechá nad historickými sklepy vybudovat park za 26,2 milionu korun. Zakázku vyhrála firma Metrostav, která nabídla cenu zhruba o dva...

8. ledna 2026  14:54,  aktualizováno  14:54

Jirkov nechá nad historickými sklepy vybudovat park za 26,2 milionu korun

ilustrační snímek

Jirkov na Chomutovsku nechá nad historickými sklepy vybudovat park za 26,2 milionu korun. Zakázku vyhrála firma Metrostav, která nabídla cenu zhruba o dva...

8. ledna 2026  14:54,  aktualizováno  14:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.