Malcom Finance získává úvěrovou linku 150 milionů korun od Raiffeisenbank

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  9:02
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Praha 15. října 2026 (PROTEXT) - Česká fintech společnost Malcom Finance, specializující se na digitální faktoring a provozní financování malých a středních podniků, navazuje spolupráci s Raiffeisenbank. Banka poskytla Malcom Finance úvěrovou linku ve výši 6 milionů eur (přibližně 150 milionů korun), která společnosti umožní navýšit objem financování poskytovaného klientům. Součástí partnerství je také zařazení Malcom Finance do programu RB Club, díky němuž získají klienti Raiffeisenbank přístup ke zvýhodněné nabídce služeb.

Dostupnost provozního kapitálu patří mezi klíčové předpoklady zdravého fungování malých a středních podniků. To platí zejména pro firmy v dopravě, logistice a dalších oborech, kde jsou běžné dlouhé splatnosti faktur. Podle dat Indexu platební morálky Malcom Finance za poslední měřené čtvrtletí dosahovala průměrná splatnost faktur v České republice 58 dní.

Faktoring proto představuje efektivní způsob, jak podnikům umožnit získat peníze z vystavených faktur bez nutnosti čekat na jejich uhrazení do splatnosti a lépe řídit firemní cash flow. Poptávku po tomto řešení potvrzuje i dosavadní objem financování Malcom Finance, který přesáhl hodnotu 9 miliard korun.

Nová úvěrová linka od Raiffeisenbank navyšuje kapacitu financování, které Malcom Finance nabízí firmám hledajícím rychlý přístup k provoznímu kapitálu, a rozšiřuje tak okruh podniků, kterým může pomoci. Jde již o druhé bankovní partnerství společnosti Malcom Finance po loňském navázání spolupráce s Tatra bankou na slovenském trhu. Rostoucí zájem tradičních bank o propojení s digitálním faktoringem podle společnosti potvrzuje, že poptávka po podobných partnerstvích v regionu nadále roste.

"Dlouhodobě usilujeme o to, aby bylo financování pro podnikatele dostupné přímo tam, kde spravují své finance a každodenní podnikání. Spolupráce s Raiffeisenbank a nová úvěrová linka ve výši 150 milionů korun jsou dalším krokem v této strategii a zároveň potvrzením důvěry v náš obchodní model. Malcom Finance je profitabilní společnost s ambicí dál růst – na slovenském trhu už úspěšně spolupracujeme s Tatra bankou a jsme otevřeni obdobné spolupráci i s dalšími bankovními partnery," říká Jaroslav Ton, CEO Malcom Finance.

"Naším cílem je nabízet klientům řešení, která jim pomáhají efektivně řídit podnikání a reagovat na aktuální potřeby trhu. Zařazení Malcom Finance do programu RB Club rozšiřuje možnosti financování pro podnikatele a malé a střední firmy. Současně vnímáme pozitivně rozvoj technologicky orientovaných finančních služeb, které doplňují tradiční bankovní nabídku vlastním, komplementárním produktem," říká Petr Skřivánek, segmentový manažer Raiffeisenbank. Zařazení Malcom Finance do programu RB Club rozšiřuje portfolio benefitů dostupných klientům Raiffeisenbank o digitální financování pohledávek. Nové partnerství zároveň přispívá k lepší dostupnosti provozního kapitálu pro české malé a střední podniky, které se v současném ekonomickém prostředí stále častěji potýkají s tlakem na likviditu a dlouhými lhůtami splatnosti.

"Trh financování malých a středních podniků prochází výraznou proměnou. Firmy očekávají rychlé, digitální a jednoduše dostupné služby, které odpovídají tempu jejich podnikání. Naší ambicí je být dlouhodobým partnerem, který jim pomůže překlenout období mezi vystavením a úhradou faktury a podpoří jejich další růst. Do roku 2030 chceme firmám profinancovat celkem přes 40 miliard korun - to je zhruba čtyřnásobek objemu, který jsme profinancovali doposud. Spolupráce s Raiffeisenbank nám dává větší prostor rozšiřovat kapacitu financování a zpřístupňovat naše služby širšímu okruhu podnikatelů," doplňuje Jaroslav Ton, CEO Malcom Finance.

 

Zdroj: ABBBA

 

 

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59625.

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