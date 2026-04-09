Malé obce jako příklad: NEVAJGLUJ ocení jejich dlouhodobou věrnost úklidům

Finanční podpora jako poděkování i motivace
Díky podpoře společnosti NEVAJGLUJ a.s. obdrží každá z vybraných obcí finanční dar ve výši 5 000 Kč. Ten mohou využít například na občerstvení pro dobrovolníky, podporu komunitních aktivit nebo jako příspěvek na kulturní program po úklidu.
„Oceněné obce budeme v nejbližší době kontaktovat. Následně s nimi uzavřeme darovací smlouvu, na jejímž základě jim finanční odměnu vyplatíme,“ uvádí ředitelka NEVAJGLUJ a.s. Martina Vrbová.
Hranice do 1000 obyvatel byla zvolena záměrně. Zatímco větší obce mají obvykle širší rozpočtové možnosti, u těch menších může i relativně nízká částka představovat významnou podporu a posílit komunitní život.
Boj proti litteringu jako součást systémového řešení
„Boj proti litteringu, tedy volně pohozeným odpadkům, je jedním z hlavních úkolů kolektivního systému NEVAJGLUJ. Právě cigaretové nedopalky patří mezi nejčastější odpad ve veřejném prostoru. Obce a města zajišťují úklid a čistotu, přičemž od NEVAJGLUJ získávají finanční příspěvky na úklidy i provoz odpadkových košů. Neméně důležitá je také osvěta. Jsme rádi, že můžeme v této oblasti spolupracovat s iniciativou Ukliďme Česko a ocenit především malé obce za jejich aktivní přístup,“ vysvětluje Martina Vrbová.
Spolupráce tak propojuje praktickou finanční podporu úklidů s osvětovou činností a podporou dobrovolnictví. Obce, které se zapojují opakovaně po dobu deseti a více let, dokazují, že změna nevzniká jednorázově, ale systematickou a dlouhodobou prací. Jejich přístup je inspirací pro ostatní a potvrzuje, že věrnost a vytrvalost v péči o veřejný prostor mají skutečný dopad.
Oceněné obce:
|Píšť (okres Opava) Hnanice (okres Znojmo) Veliká Ves (okres Praha-východ) Křenovice (okres Vyškov) Suchodol (okres Příbram) Milíkov (okres Frýdek-Místek) Bystré (okres Svitavy) Kouty (okres Nymburk) Borek (okres Praha-východ) Butoves (okres Jičín)
|Vinary (okres Ústí nad Orlicí) Přívrat (okres Ústí nad Orlicí) Mcely (okres Nymburk) Šlapanice (okres Brno-venkov) Radslavice (okres Přerov) Nemyčeves (okres Jičín) Šaplava (okres Hradec Králové) Češov (okres Jičín) Střeň (okres Olomouc) Višňová (okres Příbram)
|Jevišovka (okres Břeclav) Silůvky (okres Brno-venkov) Srnojedy (okres Pardubice) Chválenice (okres Plzeň-město) Nížkovice (okres Vyškov) Klopina (okres Šumperk) Radějov (okres Hodonín) Tuhaň (okres Mělník) Polepy (okres Kolín) Sobotovice (okres Brno-venkov)
O společnosti NEVAJGLUJ
Společnost NEVAJGLUJ a.s. vznikla za účelem provozování kolektivního systému podle § 13 zákon č. 243/2022 Sb., o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí (zákon o jednorázových plastech). Tento kolektivní systém byl založen výrobci tabákových výrobků s filtry a pomáhá finančně obcím s náklady na úklid nedopalků a na jejich sběr do odpadkových košů. Usiluje také o zvýšení ochrany životního prostředí osvětovými aktivitami zaměřenými na omezení odhazování nedopalků. Více informací lze nalézt na www.nevajgluj.cz.
