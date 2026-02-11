Maledivy spouštějí projekt Tech4Nature na ochranu ikonických žraloků obrovských

Malé (Maledivy) 11. února 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Mezinárodní svaz ochrany přírody (IUCN), Ministerstvo cestovního ruchu a životního prostředí Maledivské republiky a společnost Huawei zahájily novou iniciativu zaměřenou na modernizaci správy chráněné mořské oblasti South Ari (SAMPA). Projekt Tech4Nature, využívající základní terénní monitorovací technologie a nástroje pro komunikaci v reálném čase, si klade za cíl chránit ikonickou populaci žraloka obrovského a zároveň vyvažovat socioekonomické tlaky v této světově významné turistické destinaci.

Jako největší chráněná mořská oblast na Maledivách a celosvětově významné celoroční shromaždiště žraloků obrovských (Rhinocondon typus) přitahuje SAMPA každoročně tisíce návštěvníků. Její obrovská rozloha a četná přístupová místa představují pro tradiční způsoby monitorování značnou logistickou výzvu. Projekt Tech4Nature tyto nedostatky řeší tím, že strážcům poskytuje soubor digitálních nástrojů pro pozorování a podávání hlášení.

Díky posílení terénního sběru dat a komunikace umožňují tyto nástroje efektivnější hlídkování, usnadňují sledování interakcí mezi cestovním ruchem a živočišnými druhy a poskytují pevný, daty podložený rámec, který podporuje směřování SAMPA k zařazení na Zelený seznam IUCN. Tato zásadní modernizace místních kapacit zajistí, aby úsilí o ochranu přírody bylo měřitelné a transparentní, a zároveň podpoří obživu místních komunity, závislých na zdravém mořském ekosystému.

Projekt na Maledivách přispívá k širšímu partnerství Tech4Nature, globální iniciativy zahájené v roce 2020, kterou společně vedou IUCN a Huawei v rámci programu digitálního začleňování TECH4ALL společnosti Huawei. Projekt Tech4Nature, který je v souladu se standardem Zeleného seznamu chráněných a zachovávaných území IUCN, ukazuje, jak mohou technologie podporovat účinnou a spravedlivou ochranu přírody. Projekt byl oficiálně zahájen na závěrečném ceremoniálu Fóra chráněných a zachovávaných území Malediv 2026, kterého se zúčastnili vrcholní představitelé.

Projekt SAMPA, který je první iniciativou Tech4Nature na Maledivách, je součástí širšího globálního úsilí, které společně vedou IUCN a Huawei s cílem rozšířit využívání digitálních řešení v ochraně přírody. V oblasti SAMPA si projekt klade za posílit rovnováhu mezi cestovním ruchem a ochranou přírody zlepšením řízení návštěvnosti, důslednějším dodržováním předpisů a podporou rozhodování založeného na vědeckých poznatcích.

Po celou dobu projektu bude specializovaný tým strážců SAMPA vybaven nezbytným monitorovacím a komunikačním vybavením, které posílí místní hlídkovou činnost a dohled. To strážcům umožní pohotově reagovat na nebezpečné či nevhodné aktivity, zvýšit bezpečnost návštěvníků a omezit škodlivé interakce se žraloky obrovskými. Posílený monitoring také zvýší celkové dodržování předpisů chráněné oblasti a podpoří udržitelnější postupy v oblasti cestovního ruchu v souladu s cíli správy a ochrany SAMPA.

"Účinná ochrana přírody začíná vybavením strážců nezbytnými nástroji pro průběžné sledování v terénu. To vytváří potřebný základ pro lepší správu a řízení ekosystémů. Jedná se o pragmatický první krok k překlenutí bezprostředních provozních nedostatků při uplatňování standardu Zeleného seznamu IUCN, který zajistí, že SAMPA udrží svou jedinečnou biologickou rozmanitost i obživu místních komunit, které jsou na ní závislé," uvedl Dr. Dindo Campilan, regionální ředitel IUCN pro Asii a ředitel centra pro Oceánii.

Souběžně s realizací projektu v terénu bude probíhat školení strážců SAMPA o standardu Zeleného seznamu IUCN, celosvětově uznávaném měřítku pro účinné, spravedlivé a kvalitně spravované chráněné a zachovávané oblasti. Pro SAMPA bude rovněž provedeno základní hodnocení lokalit podle Zeleného seznamu, které poskytne strukturovaný rámec pro identifikaci silných stránek, nedostatků a prioritních opatření ke zlepšení správy.

"Vláda zůstává i nadále pevně odhodlána podporovat ochranu přírody a posilovat institucionální a správní mechanismy pro správu chráněných a zachovávaných území. Je důležité, abychom všichni na dosažení tohoto cíle pracovali společně, se společnou vizí a sdílenou odpovědností," uvedl ministr cestovního ruchu a životního prostředí Thoriq Ibrahim.

„Jak ukázaly úspěšné výsledky projektů Tech4Nature od roku 2020, inovativní technologická řešení mohou přispět k lepšímu porozumění a zmírnění hrozeb pro biologickou rozmanitost druhů a ekosystémy, které obývají, včetně podmořských," uvedl generální ředitel společnosti Huawei pro Srí Lanku Zhang Jinze. „Vedle technologií je klíčovým přístupem globálního partnerství Tech4Nature také zapojení místních partnerů a komunit do plánování a realizace projektů, aby byla zajištěna dlouhodobá udržitelnost řešení."

Iniciativa dosud podpořila 11 vlajkových a satelitních projektů v různých zemích světa, které přinášejí digitální řešení šitá na míru širokému spektru výzev v oblasti ochrany přírody, od monitorování korálových útesů přes ochranu volně žijících živočichů až po obnovu ekosystémů.

O nás:

Huawei: Společnost Huawei, založená v roce 1987, je předním globálním poskytovatelem infrastruktury informačních a komunikačních technologií (ICT) a chytrých zařízení. Zaměstnává přibližně 208 000 lidí a působí ve více než 170 zemích a regionech, přičemž poskytuje služby více než třem miliardám lidí po celém světě. Huawei usiluje o to přinášet digitální technologie každému jednotlivci, domácnosti a organizaci s cílem vytvořit plně propojený, inteligentní svět.

IUCN je členský svaz sdružující vládní instituce i nevládní občanské organizace. Využívá zkušeností, zdrojů a dosahu více než 1 500 členských organizací a příspěvků více než 17 000 odborníků. IUCN je celosvětovou autoritou v oblasti stavu přírody a opatření nezbytných k její ochraně.

Ministerstvo cestovního ruchu a životního prostředí: Ministerstvo cestovního ruchu a životního prostředí je pověřeno dohledem nad tvorbou a prováděním politik týkajících se cestovního ruchu, životního prostředí, změny klimatu, vodního hospodářství a hygieny, odpadového hospodářství, energetiky a změny klimatu. Mezi přidružené agentury ministerstva patří Úřad pro regulaci životního prostředí, Úřad pro regulaci veřejných služeb, Maledivská meteorologická služba a Úřad pro biosférickou rezervaci atolu Baa.

