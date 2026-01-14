Malí handicapovaní šampioni hledají svůj sport

"Handicapované děti hledají svoji cestu ke sportu mnohdy obtížněji než ostatní děti, přitom jim sport přináší úplně stejné benefity jako jejich vrstevníkům. Všechny děti se rády hýbou! Abychom jim to jejich sportovní hledání trochu usnadnili, již třetím rokem od podzimu 2023 objíždíme české bezbariérové školy s projektem ParaHrátky, který nejen zvyšuje povědomí o parasportu, ale především má za cíl přivést ke sportu žáky s handicapem," vysvětluje Zbyněk Sýkora, předseda Českého paralympijského výboru.
Usnadnit cestu ke sportu může teď handicapovaným dětem úplně každý nákupem běžných kosmetických či drogistických produktů od Procter & Gamble v prodejnách Albert. Procter & Gamble totiž automaticky věnuje část z ceny produktu Českému paralympijskému výboru právě na projekt ParaHrátky. Konkrétně můžete pomoci zakoupením značek Ariel, Jar, Lenor, Gillette, Braun, Always, Ambi Pur, Discreet, Gillette Venus, Head & Shoulders, Herbal Essences, Mr. Propper, Naturella, Old Spice, Oral-B, Pampers, Pantene, Swiffer nebo Tampax. Každý nákup se počítá!
"S Českým paralympijským výborem se spojujeme už poněkolikáté, abychom podpořili malé handicapované šampiony. Věříme, že se díky zapojení našich zákazníků v prodejnách Albert tentokrát povede vybrat co nejvyšší částka, aby si mohlo co nejvíce handicaponavých dětí najít svůj oblíbený sport. Kdo ví, třeba mezi nimi bude budoucí paralympionik," dodává Elena Lifanteva, marketingová manažerka Procter & Gamble.
Projekt ParaHrátky je určený handicapovaným dětem a jejich spolužákům na základních školách. Má za cíl přivést žáky s postižením ke sportu a také šířit povědomí o parasportu. Koná se na různých bezbariérových školách po celé ČR. Žáci si na různých stanovištích zkouší např. atletiku pro tělesně i zrakově handicapované, goalball, basketball na vozíku, bocciu, stolní tenis nebo si mohou zajezdit na handbikovém trenažeru. Aktivity se konají pod dohledem zkušených studentů aplikované tělesné výchovy. Ve sportovních začátcích handicapovaným dětem radí i čeští reprezentanti a paralympionici. Kromě sportu se vždy koná i beseda na téma parasport a paralympijské hry se zástupcem Českého paralympijského výboru a vrcholových sportovců.
Více informací na https://www.mujsvet-pg.cz/albert-paralympiada
Zdroj: Neopublic