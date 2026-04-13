Malí objevitelé udržitelnosti bodují ve školách. epet podpoří jejich nápady

Praha 13. dubna 2026 (PROTEXT) - Společnost epet, největší alternativní dodavatel elektřiny a plynu v České republice podle objemu dodané energie, uzavřela první ročník vzdělávacího projektu Objevitelé udržitelné budoucnosti. Celorepubliková soutěž pro žáky prvního stupně základních škol přinesla desítky projektů, ve kterých děti hledaly praktická řešení problémů ve svých školách. Pět nejlepších týmů získalo finanční podporu až 50.000 Kč na realizaci svého nápadu.

Společnost epet se dlouhodobě zaměřuje na edukaci a zvyšování energetické gramotnosti. Vedle komunikace směrem k dospělé populaci a koncovým zákazníkům chce tato témata přibližovat také dětem. Právě proto vznikl projekt Objevitelé udržitelné budoucnosti, který děti podporuje v hledání konkrétních řešení v jejich okolí a zároveň rozvíjí jejich týmovou spolupráci i projektové myšlení ve školním prostředí. „Myšlenka projektu vznikala postupně. Velkou inspirací pro nás byli slovenští kolegové ze skupiny, kteří podobný projekt realizují už téměř deset let. Zároveň se nám podařilo navázat spolupráci s odborníky ze vzdělávacího centra TEREZA, kteří mají dlouholeté zkušenosti s environmentálním vzděláváním a projekty ve školách,“ říká Monika Ryczko, marketingová manažerka společnosti epet.

Projekt byl nejprve pilotně testován v omezeném počtu škol v rámci tzv. nultého ročníku na jaře 2025. Ten pomohl ověřit fungování celé koncepce i zájem škol o podobný typ aktivit. „Potvrdili jsme si, že zájem o téma udržitelnosti mezi školami skutečně existuje. Proto jsme ještě na podzim téhož roku spustili první oficiální ročník projektu Objevitelé udržitelné budoucnosti, jehož výsledky nyní představujeme,“ doplňuje Monika Ryczko.

Energetika patří v posledních letech mezi velmi diskutovaná témata. Podle společnosti epet je proto důležité přibližovat principy odpovědného nakládání s energií, vodou a odpady i mladé generaci. „Věříme, že skutečné změny začínají u těch nejmenších. Projekt vznikl proto, abychom dětem dali příležitost udělat něco konkrétního pro jejich školu, okolí i budoucnost. Výsledky prvního ročníku nás přesvědčily, že děti mají zájem i schopnost přemýšlet o udržitelnosti – stačí jim jenom dát prostor a podporu,“ dodává Monika Ryczko.

Jak soutěž probíhala?

Soutěž byla určena žákům prvního stupně základních škol z celé České republiky. Prvotní výzva putovala do škol hned na začátku školního roku. Součástí projektu byly také metodické materiály, které pedagogům pomáhaly s výukou témat spojených s energií, vodou a odpady. Žáci nejprve analyzovali prostředí své školy, identifikovali konkrétní problém a následně navrhli jeho řešení. Projekty bylo možné přihlašovat do konce ledna 2026.

O konečném pořadí projektů rozhodla v únoru 2026 kombinace hodnocení odborné poroty a hlasování veřejnosti. Slavnostní předání cen pak probíhalo v průběhu března přímo v jednotlivých školách. Realizace projektů by měla proběhnout do konce školního roku.

Co vítězové získali

Pět nejlepších škol obdrželo finanční podporu. Každá až 50.000 Kč na realizaci svého projektu. Součástí ocenění byl také příspěvek 10.000 Kč na školní výlet a vzdělávací vouchery centra TEREZA v hodnotě 2500 Kč pro pedagogy.

Druhý ročník v přípravě

Přestože samotná realizace projektů ještě probíhá, společnost epet považuje první ročník za velmi úspěšný. Na základě pozitivního ohlasu škol, pedagogů i veřejnosti proto plánuje pokračování projektu i v dalších letech. „Kvalita přihlášených projektů předčila naše očekávání. Děti nepřicházely s abstraktními nápady, ale s konkrétními problémy, které samy odhalily, a s reálnými řešeními, jež chtějí realizovat. Přesně takovou iniciativu jsme chtěli podpořit,“ dokončuje Monika Ryczko.

Podrobnosti o druhém ročníku projektu Objevitelé udržitelné budoucnosti budou postupně zveřejňovány na www.epet.cz/pro-deti a na sociálních sítích společnosti. 

 

VÍTĚZNÉ PROJEKTY

Každá kapka se počítá | Základní škola Vrchlického, Šumperk 
Pod vedením učitelky: Monika Jedelská

„Školám bych projekt určitě doporučila. Děti mají v hlavičkách různé nápady, stačí se jich zeptat a počkat, co z toho vznikne. I rodiče byli nadšení a děkovali, že jsem se do toho s dětmi pustila. Líbilo se jim, že to pro děti byla opravdu škola hrou," říká Monika Jedelská, třídní učitelka. Škola Vrchlického v Šumperku dává velký prostor udržitelným projektům a podporuje kroužek EKO týmu. Projektu Objevitelů udržitelné budoucnosti se ale v tomto případě zúčastnila třída 3.A, kde jejích 17 žáků pod vedením své paní učitelky zjistilo, že se na škole plýtvá vodou a žádná z vodovodních baterií ve škole nemá perlátor. Děti zmapovaly situaci, nyní plánují nákup a instalaci perlátorů. Projekt následně uzavřou měřením a srovnáním spotřeby před instalací a po ní. 

Teplo pod kontrolou | Základní škola Kosičky 
Pod vedením učitelky: Andrea Maxová

Malotřídní škola v Kosičkách na Královéhradecku s 32 žáky bojuje s nefunkčními ventily na radiátorech – výsledkem jsou přetopené třídy a vysoké výdaje. Děti se ujaly role eko detektivů: měřily teploty, mapovaly problém a navrhly řešení v podobě výměny ventilů. „Děti mě překvapily svou samostatností a schopností přemýšlet v souvislostech. Dokázaly přesně pojmenovat problém a navrhovaly konkrétní a reálná řešení. Pochválila bych je také za jejich vytrvalost," pochvaluje si Andrea Maxová, ředitelka a třídní učitelka. 

Fénix | Základní škola Česká Ves 
Pod vedením učitelky: Eva Gregrová

Škola v České Vsi byla v roce 2024 postižena ničivými povodněmi. Ze zdevastované školní zahrady chtějí žáci 3. ročníku vytvořit živý prostor: plánují vybudovat kompost, vyvýšené záhony a přenosnou kon-tiki pec na výrobu biouhlu. „Děti přemýšlely o tom, jaké odpady produkujeme, jestli opravdu potřebujeme všechny věci, které kupujeme, a v jakém množství. Donutilo je to myslet na to, co bude užitečné pro komunitu, nejen pro ně samotné," vyzdvihuje Eva Gregrová, třídní učitelka. 

Zateplení šatny | Soukromá základní škola a mateřská škola Adélka, Meclov 
Pod vedením učitele: Vladislav Halík

„Už dlouho jsme ekoškolou, ale pořád je co vylepšovat. Úžasné je, že děti vědí, že to všechno nedělaly zbytečně, ale že to bude mít opravdu praktický dopad. Taková motivace a zkušenost je pro ně skvělá,“ shrnuje svoje dojmy Vladislav Halík, ředitel školy. Ekoškola Adélka v Meclově se 75 dětmi propojila ve svém projektu odpady a energii. Pro nově získanou budovu navrhly děti ekologické zateplení nové školní budovy: odpad místo do kontejneru poputuje do fasády. Projekt zároveň počítá s výměnou starých oken. 

Pomáháme zlepšit třídění odpadu u nás ve škole | ZŠ a MŠ Kořenského, Praha 5 – Smíchov 
Pod vedením učitelek: Adéla Lazárková, Libuše Nová

„Důležité je, aby o těchto věcech děti začaly přemýšlet. A to, že se umístí mezi nejlepšími, je pak takový příjemný bonus. Projekt vidím hlavně jako příležitost začít v této problematice něco dělat,“ říká třídní učitelka Adéla Lazárková. Základní škola Kořenského se rozhodla zaměřit na třídění odpadu. Do projektu se přihlásili žáci 2. A, kteří s pomocí žáků vyšší třídy provedli průzkum v celé škole. Ten ukázal, že současný způsob třídění odpadu není vyhovující. Děti proto v projektu navrhly zakoupit vhodnější a funkční koše na třídění odpadu.

 

Zdroj: epet

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

