Malostranské vinobraní – Dozvuky Horňáckých slavnostní 19. 9. 2026 Park Kampa

SOBOTA 19. 9. 2026 14:00 – 22:00 PARK KAMPA
Již tuto sobotu se parkem Kampa rozezní tóny horňácké muziky! Do Prahy již po osmnácté dorazí muzikanti a tanečníci z Horňácka a hudba bude hrát až do večera. Návštěvníci se mohou těšit na mnoho muzik, tanečních souborů, sólistů i sborů. Ročník je věnován Karlu Oujezdskému, velkému znalci a příteli horňácké muziky.
K tanci, poslechu a veselí zahraje Horňácká muzika s primášem Martinem Hrbáčem ml., dětská Šáchova muzika, soubor Kvas z Javorníka, ženský sbor Robky Robečky z Malé Vrbky, Eva Tučková s dcerou Terezou a další sólisté, tanečníci z Horňácka a mužský sbor z Louky. Jako drazí hosté vystoupí soubor Jasani z Blatničky a Cimbálová muzika Přespolňáci s primášem Richardem Halíkem, gajdošská muzika Slováckého krúžku Brno Mirka Dostála s primášem Josefem Pokorným a Vladimir Merta.
Nebudou chybět ani stánky lokálních vinařů a uzenářů.
Zároveň proběhne symbolická sklizeň Malostranského vína.
Načasováním i umístěním je akce vhodná pro rodiny s dětmi i seniory. Vstupné je zdarma.
Zdroj: Letní poloha, s.r.o.
Kontakt:
Martin Kotas
Letní poloha, s.r.o.
E-mail: kotas@tynska.cz
Tel.: 608444490