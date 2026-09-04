Malý plyšový medvídek, velká pomoc: Pepco rozšiřuje charitativní kampaň

Autor:
  13:28
Sledovat Metro na Googlu

Praha 4. září 2026 (PROTEXT) - Malý plyšový medvídek nyní může pomáhat dětem po celé Evropě. Pepco poprvé přináší své charitativní plyšové medvídky do všech 19 zemí, ve kterých působí. Miliony zákazníků tak dostávají jednoduchou možnost podpořit děti a mladé lidi ve svých komunitách. Celý zisk z prodeje každého charitativního medvídka poputuje na charitativní účely.

Jeden plyšový medvídek za druhým pomáhá dětem po celé Evropě

Pepco patří mezi přední evropské maloobchodní prodejce cenově dostupného sortimentu a dnes působí na 19 trzích. S rozšiřováním působnosti společnosti se zároveň rozvíjejí i její aktivity v oblasti společenské odpovědnosti. V červenci Pepco uvedlo charitativní plyšové medvídky v nové podobě přívěsků ve všech zemích, ve kterých působí.

Charitativní plyšoví medvídci jsou už řadu let důležitou součástí aktivit Pepco na podporu místních komunit. Jen v loňském roce Pepco díky jejich prodeji na 13 trzích darovalo více než 13,961.875,00 Kč organizacím, které pomáhají dětem a mladým lidem. Také díky zákazníkům Pepco mohly tisíce dětí po celé Evropě využít vzdělávací, rozvojové či sportovní programy a programy zaměřené na duševní zdraví.

„V Pepco věříme, že i malá gesta mohou přinést velkou změnu, když spojíme své síly. Naši charitativní plyšoví medvídci nabízejí zákazníkům jednoduchou a dostupnou možnost, jak při běžném nákupu pomoci dětem v nouzi. Letos je poprvé přinášíme na všech 19 trhů a zároveň posilujeme naši podporu místním komunitám po celé Evropě,“ řekla Carola Okhuijsen, ředitelka firemní komunikace.

Nové sběratelské přívěsky s plyšovými medvídky

Noví plyšoví medvídci mají svěžejší, modernější design a podobu měkkých přívěsků, které lze snadno připnout na batoh, kabelku nebo klíče. Prvními kousky nové sběratelské série jsou medvídci s hravými ovocnými motivy avokáda a melounu. V následujících měsících k nim přibudou další postavičky.

Tato změna zároveň odráží myšlenku kampaně: pomoc druhým může začít i malým každodenním rozhodnutím. Nejdůležitější princip programu však zůstává stejný – celý zisk z prodeje každého charitativního medvídka poputuje na dobročinné účely.

Jak prodej medvídků podpoří místní komunity

Rozšířením programu na všechny trhy vstupuje iniciativa do nové etapy. Prostředky získané z prodeje plyšových medvídků se shromažďují ve společném evropském fondu a následně se přidělují charitativním partnerům v jednotlivých zemích podle místních potřeb a dohodnutých priorit projektu.

Celoevropský rozměr programu se tak propojuje s podporou konkrétních potřeb v jednotlivých zemích. Pepco díky tomu může podporovat projekty, které reagují na potřeby dětí a mladých lidí v komunitách, kde působí, přičemž základní cíl iniciativy zůstává na všech trzích stejný.

Pomoc dětem v České republice

V České republice poputuje zisk z prodeje charitativních plyšových medvídků Pepco organizaci Nadace rozvoje občanské společnosti v rámci jejího programu POMOZTE DĚTEM. Pomoc směřuje k 200–250 sociálně znevýhodněným dětem do 18 let z celé ČR. Jedná se o děti žijící v sociálně vyloučených lokalitách nebo děti ohrožené sociálním vyloučením. Tyto děti jsou vystaveny nežádoucím jevům, jako je například dlouhodobá nezaměstnanost v rodině, nízká podpora ve vzdělávání nebo rizikové chování v jejich okolí. Pro tyto děti jsou určeny dva projekty podpořené v rámci sbírkového charitativního projektu Pomozte dětem.

Prostřednictvím tohoto místního partnerství chce Pepco zajistit, aby prostředky získané díky zákazníkům směřovaly na iniciativy, které reagují na skutečné potřeby dětí a mladých lidí v místních komunitách.

Zdroj: Pepco 
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte, která evropská země má tuto vlajku?

ilustrační snímek

Evropské vlajky mají často podobné barvy i motivy, přesto je každá z nich něčím specifická a jedinečná. Vyznáte se ve vlajkách okolních zemí nebo máte v paměti i ty z méně známých koutů Evropy?...

Tajemná koule na hřišti v Krči roky rezne. Co bude s památkou na dávné manuální časy fotbalu?

Sparta Krč. Lunární modul a za stěnou Jižní spojka.

Je viditelná i z „vesmíru“. Na webových fotomapách ji zachytily objektivy a je znatelný i stín, který vrhá. Na již nevyužívaném hřišti Spartaku Krč dosud stojí neobvyklý ukazatel skóre s hodinami ve...

Nezaseknete se? V Praze otevřou 40metrovou klouzačku za miliony, mohou na ni i dospělí

Přijďte se sklouznout, klouzačka je hotová a pro veřejnost se otevře od 1. září.

Jedna jízda, více než čtyřicet metrů a pořádná rychlost. Praha 6 v úterý 1. září 2026 otevře novou svahovou klouzačku, která má být nejdelší v hlavním městě. Svézt se mohou děti i dospělí. Jenže...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

30 let a téměř 8 milionů vozů. Z tohohle českého auta se stal světový bestseller

Bateriový koncept

Legendární Škoda Octavia slaví třicet let. První generace se představila v roce 1996 a její cena začínala na 335 700 korunách. Od té doby se z českého modelu stal jeden z nejúspěšnějších vozů značky...

XCMG představilo první prstencový jeřáb na světě s nosností 14 000 tun

Policie bude v neděli kvůli utkání Hradce Králové se Spartou v pohotovosti

ilustrační snímek

Policie v Hradci Králové bude v neděli kvůli fotbalovému utkání místního FC Hradec Králové se Spartou Praha v pohotovosti. Na dohled nad veřejným pořádkem...

4. září 2026  12:52,  aktualizováno  12:52

Den s historickými autobusy

ilustrační snímek

Fanoušci dopravy a historie si přijdou na své v sobotu v České Lípě.

4. září 2026  14:29

Památky v Ústeckém kraji navštívilo o prázdninách více lidí než loni

ilustrační snímek

Státní památky ve správě Národního památkového ústavu (NPÚ) v Ústeckém kraji mají za sebou úspěšnou prázdninovou sezonu. Památky v kraji navštívilo v letních...

4. září 2026  12:44

Jablonecká galerie vystaví díla devíti umělců spojených se severními Čechami

JabloneckĂˇ galerie vystavĂ­ dĂ­la devĂ­ti umÄ›lcĹŻ spojenĂ˝ch se severnĂ­mi ÄŚechami

Obrazy, grafiky, skleněné objekty, prostorové intervence i multimediální instalace od devíti umělců budou na chystané výstavě v industriální galerii Nisa...

4. září 2026  12:41,  aktualizováno  12:41

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Mladík dostal výjimečný trest. Přítelkyně týral, jednu zapálil, zdrogoval nezletilou

Obžalovaný Jiří Junek u Městského soudu v Praze (4. září 2026)

Soud uložil výjimečný trest 21 let vězení a následnou zabezpečovací detenci Jiřímu Junkovi, který se přiznal k tomu, že po několikaměsíčním týrání polil benzinem a zapálil v pražském bytě svou...

4. září 2026  14:02,  aktualizováno  14:02

Tajemství voňavého prádla: kompletní průvodce očistou vaší pračky

4. září 2026

Ve čtvrtek se ve Strašnicích konala architektonická procházka po Sídlišti Solidarita s historičkou umění umění Barborou Špičákovou. Lidé se dozvěděli mnoho zajímavých věcí o tomto sídlišti plném...

vydáno 4. září 2026  13:53

Muzeum

Muzeum

Vedení cyklopruhu mezi pruhy pro auta je podle mně nebezpečné, a když se pak za křižovatkou pruh ztrácí...

vydáno 4. září 2026  13:51

Na farmářských trzích na Andělu v Praze 5 si lze cenit nejen čerstvé zeleniny a ovoce, ale i nápaditosti trhovců, kteří dovedou pro nás zákazníky naaranžovat své zeleninové produkty tak, aby...

vydáno 4. září 2026  13:51

Anonym vyhrožoval bombou v Psychiatrické nemocnici Dobřany, zasahovala policie

ilustrační snímek

Policisté zasahovali v budově Psychiatrické nemocnice v Dobřanech. Anonym oznámil na linku 158, že tam uložil bombu. Pyrotechnik ale nic nenašel.

4. září 2026  11:42,  aktualizováno  13:38

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Provoz na trati v Libici nad Cidlinou je kvůli poškození vedení zastavený

ilustrační snímek

Provoz na trati v Libici nad Cidlinou na Nymbursku je zastavený, důvodem je poškození sběrače lokomotivy a trakčního vedení. Novináře o tom informoval mluvčí...

4. září 2026  11:56,  aktualizováno  11:56

Malý plyšový medvídek, velká pomoc: Pepco rozšiřuje charitativní kampaň

4. září 2026  13:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.