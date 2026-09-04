Malý plyšový medvídek, velká pomoc: Pepco rozšiřuje charitativní kampaň

Jeden plyšový medvídek za druhým pomáhá dětem po celé Evropě
Pepco patří mezi přední evropské maloobchodní prodejce cenově dostupného sortimentu a dnes působí na 19 trzích. S rozšiřováním působnosti společnosti se zároveň rozvíjejí i její aktivity v oblasti společenské odpovědnosti. V červenci Pepco uvedlo charitativní plyšové medvídky v nové podobě přívěsků ve všech zemích, ve kterých působí.
Charitativní plyšoví medvídci jsou už řadu let důležitou součástí aktivit Pepco na podporu místních komunit. Jen v loňském roce Pepco díky jejich prodeji na 13 trzích darovalo více než 13,961.875,00 Kč organizacím, které pomáhají dětem a mladým lidem. Také díky zákazníkům Pepco mohly tisíce dětí po celé Evropě využít vzdělávací, rozvojové či sportovní programy a programy zaměřené na duševní zdraví.
„V Pepco věříme, že i malá gesta mohou přinést velkou změnu, když spojíme své síly. Naši charitativní plyšoví medvídci nabízejí zákazníkům jednoduchou a dostupnou možnost, jak při běžném nákupu pomoci dětem v nouzi. Letos je poprvé přinášíme na všech 19 trhů a zároveň posilujeme naši podporu místním komunitám po celé Evropě,“ řekla Carola Okhuijsen, ředitelka firemní komunikace.
Nové sběratelské přívěsky s plyšovými medvídky
Noví plyšoví medvídci mají svěžejší, modernější design a podobu měkkých přívěsků, které lze snadno připnout na batoh, kabelku nebo klíče. Prvními kousky nové sběratelské série jsou medvídci s hravými ovocnými motivy avokáda a melounu. V následujících měsících k nim přibudou další postavičky.
Tato změna zároveň odráží myšlenku kampaně: pomoc druhým může začít i malým každodenním rozhodnutím. Nejdůležitější princip programu však zůstává stejný – celý zisk z prodeje každého charitativního medvídka poputuje na dobročinné účely.
Jak prodej medvídků podpoří místní komunity
Rozšířením programu na všechny trhy vstupuje iniciativa do nové etapy. Prostředky získané z prodeje plyšových medvídků se shromažďují ve společném evropském fondu a následně se přidělují charitativním partnerům v jednotlivých zemích podle místních potřeb a dohodnutých priorit projektu.
Celoevropský rozměr programu se tak propojuje s podporou konkrétních potřeb v jednotlivých zemích. Pepco díky tomu může podporovat projekty, které reagují na potřeby dětí a mladých lidí v komunitách, kde působí, přičemž základní cíl iniciativy zůstává na všech trzích stejný.
Pomoc dětem v České republice
V České republice poputuje zisk z prodeje charitativních plyšových medvídků Pepco organizaci Nadace rozvoje občanské společnosti v rámci jejího programu POMOZTE DĚTEM. Pomoc směřuje k 200–250 sociálně znevýhodněným dětem do 18 let z celé ČR. Jedná se o děti žijící v sociálně vyloučených lokalitách nebo děti ohrožené sociálním vyloučením. Tyto děti jsou vystaveny nežádoucím jevům, jako je například dlouhodobá nezaměstnanost v rodině, nízká podpora ve vzdělávání nebo rizikové chování v jejich okolí. Pro tyto děti jsou určeny dva projekty podpořené v rámci sbírkového charitativního projektu Pomozte dětem.
Prostřednictvím tohoto místního partnerství chce Pepco zajistit, aby prostředky získané díky zákazníkům směřovaly na iniciativy, které reagují na skutečné potřeby dětí a mladých lidí v místních komunitách.
Zdroj: Pepco
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.