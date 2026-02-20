Máme recept na rychlejší bydlení, říká předseda SMO ČR

Svaz měst a obcí České republiky (SMO ČR) předložil státu konkrétní návrhy, které mohou zrychlit výstavbu dostupného bydlení, stabilizovat teplárenství a podpořit rozvoj regionů.
„Máme recept na rychlejší bydlení. Pokud stát odstraní zbytečné bariéry, dokážeme výstavbu výrazně urychlit,“ říká předseda Svazu František Lukl.
Typové stavby pro celou republiku
Jedním z klíčových návrhů je princip typových staveb. Rodinné či bytové domy by byly jednorázově schváleny pro celé území ČR a místní stavební úřady by následně řešily pouze napojení na infrastrukturu a konkrétní podmínky v území.
Takový postup by podle Svazu odstranil duplicitní posuzování totožných projektů a významně zrychlil povolovací procesy. Současně je nutné zvládnout přechod zaměstnanců stavebních úřadů, zajistit skutečnou digitalizaci a jasně vymezit přenesenou a samostatnou působnost obcí.
Svaz měst a obcí ČR se přitom na problematiku dostupného bydlení dívá napříč všemi resorty. Nejde jen o stavební právo, ale také o financování, energetiku, sociální oblast či rozvoj infrastruktury. Proto dlouhodobě usiluje o mezirezortní propojování a koordinaci jednotlivých opatření tak, aby stát postupoval systematicky a obce měly stabilní a předvídatelné podmínky.
Základem dostupného bydlení je zároveň existence atraktivního zaměstnavatele v místě nebo v dojezdové vzdálenosti. Bez pracovních příležitostí nelze dlouhodobě stabilizovat obyvatele ani plánovat rozvoj obcí. S tím úzce souvisí i nastavení rozpočtového určení daní (RUD). Finanční systém by měl motivovat města a obce k tomu, aby na svém území vítaly zaměstnavatele nabízející kvalifikovanou a atraktivní práci občanům napříč celou Českou republikou, a současně zohledňovat náklady, které s tímto rozvojem nesou.
Obce chtějí silnější roli v energetice
Svaz požaduje zrušení desetiprocentního omezení hlasovacích práv obcí v energetických společenstvích, které podle něj nevyplývá přímo z evropské legislativy a brání širšímu zapojení samospráv do komunitní energetiky.
Zásadní je také role státu při transformaci teplárenství. Rychlý růst cen emisních povolenek a odchod od uhlí vytvářejí tlak na systémy centrálního zásobování teplem. Obce potřebují jasnou podporu, aby dokázaly udržet stabilní a cenově dostupné dodávky tepla pro své obyvatele.
Svaz zároveň požaduje, aby byl partnerem při přípravě změn tarifní struktury v elektroenergetice.
Spravedlivější financování a podpora brownfieldů
Svaz upozorňuje na nedostatečnou provázanost mezi náklady, které obce nesou, a jejich příjmy v rámci rozpočtového určení daní. Města a aglomerace zajišťují pracovní místa i služby pro širší území, ale finanční systém tuto roli dostatečně nezohledňuje.
Další prioritou je regenerace brownfieldů. Právě tyto plochy jsou z hlediska veřejné infrastruktury nejvhodnější pro novou výstavbu, obcím však často chybí finanční i expertní kapacity pro jejich přípravu.
Méně administrativy v EPR systémech
Svaz rovněž otevřel otázku systémů rozšířené odpovědnosti výrobce (EPR). Současné nastavení je podle něj administrativně náročné a finančně neefektivní. Sjednocení systémů a jasnější gesce resortu hospodářství by mohly přinést úspory výrobcům, obcím i občanům.
O těchto tématech jednali zástupci Svazu měst a obcí České republiky ve čtvrtek 19. února 2026 na půdě Ministerstva průmyslu a obchodu.
Delegaci Svazu měst a obcí České republiky vedl předseda František Lukl spolu s místopředsedou a předsedou Komory obcí Pavlem Drahovzalem a výkonnou ředitelkou Radkou Vladykovou. Za resort se jednání účastnil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Přítomen byl rovněž poslanec PSP ČR a místopředseda Svazu Miroslav Žbánek.
Zdroj: Svaz měst a obcí ČR