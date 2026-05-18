Máme zajištěno a ceny neměníme! AI pomůže se sjednáním, odměnou je 1000 Kč

Společnost epet dlouhodobě staví svou strategii na řízeném nákupu energií a zajištění svých klientů předem. Riziko růstu cen se tak snaží minimalizovat bez ohledu na geopolitickou situaci v posledních měsících, proto doteď nemusela zdražovat. „Situace kolem cen na burze je nevypočitatelná. Právě teď je důležité mít spolehlivého partnera, který dokáže být připravený i v nejisté době. Naši obchodníci na burze sledují všechny faktory změn a troufám si proto říct, že právě díky tomu jsme schopni již 20 let našim klientům poskytovat jistotu stabilně výhodných nabídek,“ vysvětluje Roman Šmíd, obchodní ředitel dodavatele energií, společnosti epet a doplňuje: „Nedokážeme predikovat změny v budoucnosti, ale trh nám umožňuje nakupovat energie i 3 roky dopředu, a to je klíčové pro tvorbu výhodných ceníků pro naše klienty.“
Bez ohledu na situaci na trhu pořád ale zůstává faktem, že spotřebitel v ČR je konzervativní a změny dodavatele se bojí nebo není ochoten se problematikou vůbec zabývat. „Společnost epet se snaží dlouhodobě edukovat trh a naším cílem je kromě růstu i srozumitelnost a aktivita spotřebitele. Změna dodavatele dnes není těžká. U nás jsme posunuli laťku mnohem výš a jako jediní na trhu dnes využíváme AI jako pomocný nástroj pro klienty, kteří si sjednávají smlouvu online. Stačí nahrát vyúčtování jednoduchou fotkou z mobilu a systém z něj vše vyčte. Sjednání nové smlouvy není jaderná fyzika, ale chytré řešení, kterým ochráníte rodinný rozpočet,“ říká Roman Šmíd.
S ohledem na nejistou situaci kolem energií se společnost epet rozhodla posílit iniciativu při změně dodavatele i slevou při online sjednání. „Pokud vás nepřesvědčí naše ceny, nechte se přesvědčit rychlostí sjednání, za kterou vás v online prostředí odměníme 1000Kč slevou z vyúčtování,“ popisuje Roman Šmíd důvody, proč se společnost epet rozhodla pro slevovou kampaň zaměřenou na nové klienty. „Nenechávejte své rozhodování na podzim. I když vám smlouva končí třeba až na konci roku, můžete si svou lepší cenu za energie zafixovat již nyní. Ceny na konci roku minimálně s ohledem na dozvuk aktuální situace na globálních trzích a nutnost zajištění naplnění rezerv plynu pro další topnou sezónu dle pravidel EU se 100% jistotou porostou. Je zbytečně drahé neudělat nic již nyní.“
Společnost epet má aktuálně v nabídce ceníky pro koncové zákazníky z řad domácností s cenou od 2 349 Kč za MWh u elektřiny při dvouleté fixaci a u plynu s cenou od od 880 Kč za MWh.
