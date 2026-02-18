Mammotome uvádí na trh první systém pro vakuovou biopsii prsu s podporou magnetické rezonance na operačním sále

Autor:
  13:38
Hamburg (Německo) 18. února 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Mammotome, ze skupiny Danaher, představuje duální vakuový systém magnetické rezonance pro biopsii prsu Mammotome Prima™, první v oboru určený k umístění na operačním sále s MRI skenerem (k magnetické rezonanci), po boku pacientky během biopsie prsu. Tato průlomová inovace zlepšuje koordinaci klinických pracovníků, usnadňuje komunikaci a umožňuje soustředit se na péči o pacientku díky umístění vakuového zařízení pro biopsii prsu přímo v místnosti.

Systém magnetické rezonance Mammotome Prima™ zefektivňuje pracovní postupy díky intuitivnímu designu pro použití na operačním sále1. Kliničtí pracovníci těží z větších vzorků tkáně2, které umožňuje silnější vakuum3 a jehlu o průměru 8 gauge. To je možné díky množství hadiček menšímu o 75 % ve srovnání s jinými systémy4. Menší množství hadiček také vede k rychlejšímu nastavení a čištění a menšímu množství biologicky nebezpečného odpadu. Mezi další přednosti patří pohodlné nastavení velikosti otvoru a síly vakua na dotykovém displeji.

Tyto kombinované výhody v konečném důsledku zajišťují, že se mohou kliničtí pracovníci soustředit na poskytování bezpečné, přesné a soucitné péče, což se promítá do lepšího zážitku pro pacienty. „Naše odhodlání posouvat péči o prsa vpřed je hnací silou každé inovace, kterou uvádíme na trh," řekl Scott Treml, viceprezident a generální ředitel společnosti Mammotome. „Jako první řešení svého druhu na operačním sále poskytuje systém magnetické rezonance Mammotome Prima™ klinickým pracovníkům větší efektivitu a jistotu, což v konečném důsledku zlepšuje zážitek pacientů."

Systém magnetické rezonance Mammotome Prima™ získal označení CE a první případy se již řeší ve vybraných evropských zemích. Systém bude poprvé představen na kongresu Evropské radiologické společnosti (ECR) v březnu. Společnost Mammotome bude v průběhu roku 2026 rozšiřovat přístup na vybraných globálních trzích. Další informace naleznete na webových stránkách Mammotome.

 

1. Ve srovnání se systémem Hologic ATEC® na základě průzkumu mezi techniky MRI 16/16 (100 %), kteří v současné době používají systém Hologic ATEC®, po použití systému Mammotome Prima™.

2. Sonda magnetické rezonance Mammotome Prima™ 8G ve srovnání se sondou Hologic ATEC® 9G poskytla o 78,6 % vyšší průměrnou hmotnost vzorku na základě laboratorních údajů ze 120 vzorků tkáně prasat pro každou skupinu zařízení.

3. Měřeno u otvoru, ve srovnání s bioptickým systémem prsu Hologic ATEC® na základě laboratorních testů.

4. Ve srovnání se standardní sondou Hologic ATEC® MR a sondou BD Encor Enspire™ MR s prodloužením hadičky.

 

O společnosti Mammotome

Díky našim odborným znalostem a soucitu v oblasti péče o prsa je Mammotome nepostradatelným partnerem lékařů, klinických pracovníků a pacientů. Naše snaha o inovace se vyrovná pouze našemu soucitu s lidmi, kterým sloužíme, od klinických pracovníků a chirurgů, kteří vyžadují trvale přesná řešení, až po pacienty a rodiny, které hledají klid v duši. Můžeme se pochlubit komplexní řadou produktů, které přinášejí lepší výsledky v péči o prsa a poskytují lékařům a pacientům vzdělávací zdroje, které je provázejí na jejich cestě. Společnost Mammotome se sídlem v Cincinnati ve státě Ohio je od roku 2014 součástí Danaher Corporation. Produkty značky Mammotome se prodávají ve více než 45 různých zemích na celém světě.

 

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2905253/Mammotome_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2905254/Mammotome_Prima_MR.jpg 

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2905255/Mammotome_Prima_MR_System_with_no_tray__accessories_docked_angled_left.jpg 

 

KONTAKT: Erica Bednar, telefon: 513-391-4737, Erica.Bednar@mammotome.com

 

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: české medaile a výsledky

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě

Trenéři Ondřej Pavelec a Tomáš Plekanec během tréninku českého týmu

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme přehledný program soutěžních dnů, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat...

ZOH 2026: Mohou Češi zaútočit na další medaile? Šanci má Jílek i biatlonisté

Vítězný Metoděj Jílek s Martinou Sáblíkovou v Českém domě (13. února 2026)

Česká výprava má na Zimních olympijských hrách 2026 zatím čtyři medaile, ale poslední týden her rozhodně nemusí být jen do počtu. Ve hře jsou další silné příběhy i několik disciplín, kde se může...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině

Brankář Lukáš Dostál s trenérem Ondřejem Pavelcem na tréninku českého týmu

Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky hodin přímých přenosů. Kde sledovat olympiádu živě, jaké disciplíny nabídne Česká televize a kdo...

Revoluce v autobusech? Praha mění monitory, ukážou i čas dojezdu

Autobusy v Praze znovu připomínají zastávky na znamení pomocí symbolů zvonečku....

Pražská MHD chystá novinku, kterou cestující nepřehlédnou. V autobusech se mění obrazovky. A spolu s nimi i způsob, jakým lidé během jízdy získávají informace. Dopravní podnik hl. m. Prahy...

Letňanská radnice mimo jiné pořádá každoročně nemálo kulturních a sportovních akcí. A tak před radnicí jsou nainstalovány stojany, na kterých lze zhlédnout fotodokumentaci z některých z nich.

vydáno 18. února 2026  14:15

V parku Na Pláni v Praze 5 stojí smutný sněhulák, kterému chybí nejen pokrývka hlavy, oči i nos ale oblevou pomalu taje i jeho sněhové tělo ze tří pracně uválených koulí ze strany dětí z nedaleké...

vydáno 18. února 2026  14:14

Mladík brigádničil jako pomocník falešných bankéřů, chytili ho mezi prvními

Pražští kriminalisté zadrželi mladíka, který měl podle instrukcí vybírat z...

Pražští kriminalisté zadrželi mladíka, který podle instrukcí vybíral z falešných bankovních účtů peníze od podvedených lidí. Ti částky posílali poté, co naletěli falešnému bankéři. Škoda jde do...

18. února 2026  14:12,  aktualizováno  14:12

Masopustní průvod zamíří na Svojanov

Na středověkém hradě Svojanov byla obnovena gotická zahrada.

Oslavu jídla, veselí a starých českých zvyků slibuje obnovený Masopust na Svojanově. V sobotu 21. února se o zábavu postará pestrý průvod masek, připravený ve spolupráci s letohradským spolkem...

18. února 2026  14:10

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kauza defibrilátorů. Někteří pacienti ruší zákroky, nemocnice se zastal Babiš

Slavnostního otevření pavilonu P4 ve FNOL se kromě Babiše a Vojtěcha zúčastnil...

Kauza údajně pochybných implantací defibrilátorů na I. interní klinice - kardiologické Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL), kterou se zabývá policie, se promítá i do chování pacientů a chodu samotné...

18. února 2026  14:02,  aktualizováno  14:02

Úbytek biodiverzity je rizikem pro přírodu i lidskou společnost, říká vědec

ilustrační snímek

Úbytek biodiverzity je rizikem nejen pro přírodu, ale i pro lidskou společnost, která je její součástí. Uvedl to Radim Hédl z Botanického ústavu v rozhovoru,...

18. února 2026  12:15,  aktualizováno  12:15

Novinky.cz: Starosta Nového Kostela dostal za vyvádění obecních peněz podmínku

ilustrační snímek

Bývalý starosta Nového Kostela na Chebsku Oto Teuber (nez.) dostal u chebského okresního soudu tříletý podmíněný trest za zneužití pravomoci úřední osoby,...

18. února 2026  12:07,  aktualizováno  12:07

Místo mnoha kontaktních míst pro narkomany radši mobilní kontejnery, radí Pavel

Prezident Petr Pavel během své návštěvy Prahy. S představiteli metropole...

Praha by podle Petra Pavla mohla k práci s drogově závislými využít kontejnerové stavby místo toho, aby zřizovala další kontaktní místa v centru města a frekventovaném okolí. Tuto vizi prezident...

18. února 2026  7:02,  aktualizováno  13:45

Mammotome uvádí na trh první systém pro vakuovou biopsii prsu s podporou magnetické rezonance na operačním sále

18. února 2026  13:38

Brněnská Káznice chystá cyklus přednášek o politických perzekucích za komunismu

ilustrační snímek

Brněnská Káznice nabídne od konce února po celý rok cyklus přednášek a besed s názvem Otisky paměti o politických perzekucích komunistického režimu....

18. února 2026  11:47,  aktualizováno  11:47

Matějská pouť 2026 startuje už v sobotu. Komplikací je rekonstrukce parkovišť u areálu

Matějská pouť (ilustrační foto)

Legendární Matějská pouť se vrací na Výstaviště Praha. Brány největší a nejstarší pouti v Česku se otevřou v sobotu 21. února a návštěvníky bude bavit až do 12. dubna 2026. Přinášíme praktický...

18. února 2026  11:11,  aktualizováno  13:10

Zloděj se nechal zamknout v prodejně. Když už chtěl začít krást, spustil alarm

ilustrační snímek

Velmi snadno dopadli chebští policisté dvaatřicetiletého zloděje, který se nechal v sobotu večer krátce zavíračkou zamknout v jedné ze zdejších prodejen. Když už se chystal začít krást, nechtěně...

18. února 2026  13:02,  aktualizováno  13:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.