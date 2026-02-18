Mammotome uvádí na trh první systém pro vakuovou biopsii prsu s podporou magnetické rezonance na operačním sále

Systém magnetické rezonance Mammotome Prima™ zefektivňuje pracovní postupy díky intuitivnímu designu pro použití na operačním sále1. Kliničtí pracovníci těží z větších vzorků tkáně2, které umožňuje silnější vakuum3 a jehlu o průměru 8 gauge. To je možné díky množství hadiček menšímu o 75 % ve srovnání s jinými systémy4. Menší množství hadiček také vede k rychlejšímu nastavení a čištění a menšímu množství biologicky nebezpečného odpadu. Mezi další přednosti patří pohodlné nastavení velikosti otvoru a síly vakua na dotykovém displeji.
Tyto kombinované výhody v konečném důsledku zajišťují, že se mohou kliničtí pracovníci soustředit na poskytování bezpečné, přesné a soucitné péče, což se promítá do lepšího zážitku pro pacienty. „Naše odhodlání posouvat péči o prsa vpřed je hnací silou každé inovace, kterou uvádíme na trh," řekl Scott Treml, viceprezident a generální ředitel společnosti Mammotome. „Jako první řešení svého druhu na operačním sále poskytuje systém magnetické rezonance Mammotome Prima™ klinickým pracovníkům větší efektivitu a jistotu, což v konečném důsledku zlepšuje zážitek pacientů."
Systém magnetické rezonance Mammotome Prima™ získal označení CE a první případy se již řeší ve vybraných evropských zemích. Systém bude poprvé představen na kongresu Evropské radiologické společnosti (ECR) v březnu. Společnost Mammotome bude v průběhu roku 2026 rozšiřovat přístup na vybraných globálních trzích. Další informace naleznete na webových stránkách Mammotome.
1. Ve srovnání se systémem Hologic ATEC® na základě průzkumu mezi techniky MRI 16/16 (100 %), kteří v současné době používají systém Hologic ATEC®, po použití systému Mammotome Prima™.
2. Sonda magnetické rezonance Mammotome Prima™ 8G ve srovnání se sondou Hologic ATEC® 9G poskytla o 78,6 % vyšší průměrnou hmotnost vzorku na základě laboratorních údajů ze 120 vzorků tkáně prasat pro každou skupinu zařízení.
3. Měřeno u otvoru, ve srovnání s bioptickým systémem prsu Hologic ATEC® na základě laboratorních testů.
4. Ve srovnání se standardní sondou Hologic ATEC® MR a sondou BD Encor Enspire™ MR s prodloužením hadičky.
O společnosti Mammotome
Díky našim odborným znalostem a soucitu v oblasti péče o prsa je Mammotome nepostradatelným partnerem lékařů, klinických pracovníků a pacientů. Naše snaha o inovace se vyrovná pouze našemu soucitu s lidmi, kterým sloužíme, od klinických pracovníků a chirurgů, kteří vyžadují trvale přesná řešení, až po pacienty a rodiny, které hledají klid v duši. Můžeme se pochlubit komplexní řadou produktů, které přinášejí lepší výsledky v péči o prsa a poskytují lékařům a pacientům vzdělávací zdroje, které je provázejí na jejich cestě. Společnost Mammotome se sídlem v Cincinnati ve státě Ohio je od roku 2014 součástí Danaher Corporation. Produkty značky Mammotome se prodávají ve více než 45 různých zemích na celém světě.
