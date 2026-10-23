Manažer PBS GROUP: Světu nabízíme kvalitu, našim lidem pracovní jistotu

Malé proudové motory nacházejí uplatnění zejména v dronech, bezpilotních prostředcích a řízené munici. Významnou součást portfolia skupiny tvoří také pomocné energetické jednotky (APU) určené pro letadla a vrtulníky. Produktové portfolio dále zahrnuje komponenty pro letecký průmysl, mimo jiné pro české letouny Aero L-39, přesné odlitky ze superslitin, turbokompresory a kryogenní techniku využívanou například v evropském výzkumném centru CERN.
„Vývoji a výrobě motorů se věnujeme více než 25 let, pomocným energetickým jednotkám APU již půl století. Jsme zapojeni do projektu vývoje komponent pro společnost Lockheed Martin v rámci českého průmyslového konsorcia pro letouny F-35 a se společností Pratt & Whitney spolupracujeme na vývoji nové generace pomocných energetických jednotek APU. Mezi naše další významné partnery patří například MBDA či americké ministerstvo obrany,“ vypočítává Stanislav Lisner, ředitel PBS GROUP pro mezinárodní vztahy.
Dynamika výroby proudových motorů stoupla za poslední tři roky o 800 procent. „Máme zakázky na roky dopředu, stojí za nimi vysoká poptávka a zkušenosti naší společnosti,“ konstatuje host pořadu.
Video se Stanislavem Lisnerem si můžete pustit zde.
Do tuzemského závodu ve Velké Bíteši, který je a zůstane technologickým srdcem nadnárodního holdingu, směřuje investice v letošním objemu zhruba jedné miliardy korun. Připadnout má na vybudování nové divize letecké techniky 2, samostatného vývojového pracoviště či modernizaci přesného lití. „Cílem těchto prostředků je navýšit kapacitu výroby proudových motorů, po kterých je mimořádná poptávka,“ podotýká ředitel.
Novinkou je získání dotace ve výši 8,7 milionu eur z evropského programu EDIP, která bude využita na navýšení výrobních kapacit proudových motorů pro řízené střely a drony a na posílení kybernetické a fyzické bezpečnosti výrobních provozů. „Z celkového balíku 168,2 milionu eur uspěly pouze dvě české společnosti,“ připomíná Stanislav Lisner.
V roce 2026 nabere skupina kolem 300 nových pracovníků. Žádaní jsou vývojoví a projektoví inženýři, konstruktéři, technologové, procesní inženýři a další výrobní profese. „Nabízíme práci z Česka na světových projektech, mzdy se pohybují nad 60 tisíci korunami. Máme kratší pracovní dobu, 13. a 14. plat, platíme příspěvek na dojíždění. Hlavně všem nabízíme stabilitu zaměstnání.“
Malé proudové motory pro drony a řízené střely představují podle analýz EU jednu z kritických oblastí evropského obranného průmyslu. PBS GROUP svými výrobními kapacitami a technologickým know-how přispívá k překonávání této strategické závislosti. „Naše motory mají za sebou dlouholeté zkušenosti z reálného provozu, včetně nasazení v bojových podmínkách. Zároveň neustále investujeme do jejich vývoje a inovací. Přispíváme tak k posilování obranyschopnosti České republiky, EU, NATO a spojeneckých zemí. Naše aktivity současně podporují český export a vytvářejí kvalifikovaná pracovní místa v regionu,“ shrnuje Stanislav Lisner.
Ve Spojených státech, kde PBS GROUP působí už více než deset let, si česká průmyslová skupina vybudovala pozici kvalifikovaného dodavatele amerického ministerstva obrany. Výrobní závod v Roswellu ve státě Georgia, otevřený v dubnu 2025, zahájil sériovou výrobu v září téhož roku. „Po nedávném rozšíření dosahuje jeho výrobní kapacita až pěti tisíc motorů ročně, přičemž do roku 2028 plánujeme její navýšení na deset tisíc. Reagujeme na rostoucí poptávku amerických ozbrojených sil po cenově dostupných obranných prostředcích, které lze vyrábět rychle a ve velkých sériích. Letos jsme také získali první přímou zakázku od americké federální vlády pro potřeby amerického letectva (US Air Force) v hodnotě tří milionů dolarů. Současně prohlubujeme spolupráci s americkými výrobci a uzavíráme nové kontrakty,“ říká Stanislav Lisner.
Další oblastí zájmu holdingu je Indie, kde PBS GROUP podepsala memorandum s tamní firmou MAX Aerospace and Aviation. „Toto ujednání vytváří rámec pro společné obchodní aktivity zaměřené na podporu prodeje APU PBS, rozvoj servisní podpory, dodávky náhradních dílů, údržbu, opravy a generální opravy zařízení,“ uzavírá Stanislav Lisner.
PBS má v Indii dceřinou společnost PBS India. Indické letectvo používá energetické jednotky PBS SAFIR 5K/G MI ve vrtulnících Mi-17.
Zdroj: PBS GROUP
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59766.