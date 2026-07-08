MANUFAKTURA vstupuje do hotelů. Distribuci zajistí Bohéme Collection

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  14:05
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Praha 8. července 2026 (PROTEXT) - Česká kosmetická značka MANUFAKTURA vstupuje do hotelového segmentu. Ve spolupráci se společností Bohéme Collection, která patří mezi přední distributory hotelové kosmetiky v České republice a na Slovensku, uvádí novou hotelovou kolekci. Ta je od 1. června dostupná hotelům a dalším ubytovacím zařízením na obou trzích.

Pro hotelovou řadu byla vybrána kolekce Meduňka, která patří mezi dlouhodobě nejúspěšnější produktové řady značky. Vedle výtažků z meduňky obsahuje také vřídelní sůl inspirovanou českou lázeňskou tradicí.

„Zájem hotelů o kvalitní lokální značky dlouhodobě roste. MANUFAKTURA je mezi českými i zahraničními návštěvníky dobře známá a kolekce Meduňka představuje díky své univerzální vůni a kvalitnímu zpracování vhodné řešení pro široké spektrum ubytovacích zařízení,“ říká Boris Petr ze společnosti Bohéme Collection.

Nová řada přináší hotelovým provozovatelům možnost nabídnout hostům kosmetiku vyráběnou přímo společností MANUFAKTURA ve stejném složení a kvalitě, jakou zákazníci znají z jejích značkových prodejen a e-shopu.

„Hotelový segment vnímáme jako přirozené rozšíření možností, jak představit českou kosmetiku novým zákazníkům. Hosté si mohou produkty vyzkoušet přímo během svého pobytu a následně se s nimi setkat i v našich prodejnách nebo e-shopu. Kolekce Meduňka zároveň dobře reprezentuje hodnoty značky – český původ, inspiraci lokálními ingrediencemi a důraz na kvalitní péči,“ říká Dagmar Zdrhová, marketingová ředitelka společnosti MANUFAKTURA.

Kolekce zahrnuje sprchový gel, tekuté mýdlo, šampon, kondicionér, tělové mléko a krém na ruce. Produkty jsou dostupné ve 400ml dávkovačích, 30ml hotelových miniaturách i v pětilitrových kanystrech určených k opakovanému doplňování.

O společnosti MANUFAKTURA

MANUFAKTURA je česká značka s tradicí od roku 1991. Veškerý vývoj i výroba probíhají v České republice ve vlastním výrobním provozu. Produkty čerpají inspiraci z lokálních ingrediencí a značka dlouhodobě spolupracuje s českými pěstiteli, výrobci a dodavateli. Společnost provozuje síť téměř 60 značkových prodejen v České republice a na Slovensku. Jako první kosmetická značka v České republice získala certifikát The Cruelty Free International Approval Programme.

O společnosti Bohéme Collection

Bohéme Collection patří mezi přední dodavatele hotelové kosmetiky a hotelových doplňků v České republice a na Slovensku. Zaměřuje se na distribuci kosmetických značek pro hotely, penziony a další ubytovací zařízení a spolupracuje se stovkami hotelových provozů na obou trzích.

 

Zdroj: MANUFAKTURA

 

 

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