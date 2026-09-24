Mariánské Hory a Hulváky modernizují obecní bydlení i služby nájemníkům

Obvod má ve své správě 162 domů s 1934 byty, přibližně třetinu všech bytových jednotek na jeho území. Znamená to, že spravuje jeden z nejvýznamnějších obecních bytových fondů v Ostravě. Součástí nové etapy bytové politiky je také větší důraz na komunikaci s obyvateli.
„V letošním roce jsme rozšířili domovní setkání ‚na stojáka', při kterých vedení radnice přichází přímo do jednotlivých domů a řeší s nájemníky jejich konkrétní podněty,“ přibližuje novou formu komunikace starosta Mariánských Hor a Hulvák Patrik Hujdus.
Jen během první poloviny letošního roku se uskutečnilo více než 70 setkání, na nichž obyvatelé vznesli téměř 250 požadavků. Z nich bylo již 160 vyřešeno a dalších 66 je v řešení. Podněty se týkají především každodenního života občanů obvodu, zejména bezpečnosti, čistoty, zeleně, parkování, chodníků, osvětlení, odpadů nebo technického stavu domů.
„Nechceme rozhodovat o domech v našem portfoliu jen od stolu. Nájemníci sami nejlépe vědí, co je v jejich okolí potřeba změnit, tato setkání nám tak umožňují reagovat na konkrétní problémy a hledat jejich řešení společně,“ pokračuje Patrik Hujdus.
Na podněty obyvatel navazuje také plánované posílení kamerových systémů. Tam, kde již kamery fungují, se postupně počítá s přechodem do on-line režimu, další domy mají být systémem vybaveny na přelomu let 2026 a 2027.
Mariánské Hory a Hulváky podporují také projekty zaměřené na čistotu a ekologii. Obvod například pořídil 350 domovních kompostérů o objemu 445 litrů a 50 komunitních kompostérů o objemu 800 litrů, které bezplatně zapůjčuje obyvatelům rodinných i bytových domů. Projekt má pomoci snižovat množství biologicky rozložitelného odpadu a umožnit jeho využití přímo v místě vzniku.
Obyvatelé Mariánských Hor a Hulvák mohou prostřednictvím aplikace ČistáOVA upozorňovat také na nepořádek, přeplněné či poškozené koše, poškozený mobiliář nebo černé skládky. Obvod současně připravuje nový motivační systém, který by měl podporovat odevzdávání velkoobjemového odpadu ve sběrných dvorech a přispět k čistšímu veřejnému prostoru.
Modernizace bytové politiky se netýká pouze samotných domů, snahou obvodu je rovněž zjednodušení komunikace mezi nájemníky a úřadem. Jedním z připravovaných nástrojů je aplikace Můj Byťák, která má vytvořit nový digitální komunikační kanál mezi nájemníky a bytovým odborem. Cílem je rychlejší předávání podnětů, jednodušší komunikace a lepší přehled o záležitostech spojených s bydlením. „Chceme, aby naši občané nemuseli řešit složité úřední postupy, když potřebují vyřešit běžnou záležitost spojenou se svým bydlením. Digitalizace má být praktická a má jim šetřit čas. Máme zájem na tom, aby nájemní bydlení v našem obvodě bylo dostupné, kvalitní a moderní, aby zde pomohlo udržet mladé lidi, rodiny i potřebné profese. Prostě aby se v Mariánských Horách a Hulvákách žilo dobře,“ dodává starosta Patrik Hujdus.
Zdroj: Stance Communications, Mariánské Hory a Hulváky
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59323.