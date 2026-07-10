Mariánské Lázně lákají na letní pobyty se zvýhodněnou nabídkou

Pobytový balíček Minikúra v lázeňském hotelu Ensana Hvězda na červencové pobyty je dostupný s last minute slevou ve výši 20%. Navíc s možností pobytu až pro dvě děti ve věku 2-12 let zdarma. Tento pobyt je ideální volbou pro každého, kdo si chce během několika dní odpočinout a zároveň udělat něco pro své zdraví.
Hotel Hvězda patří mezi nejoblíbenější lázeňské hotely v Mariánských Lázních. Nabízí moderní komfortní ubytování, profesionální služby a především rozsáhlé Aqua wellness centrum a lázeňské zázemí. Součástí pobytu je ubytování s polopenzí a procedury zaměřené na regeneraci organismu, uvolnění svalového napětí a podporu celkové vitality.
Zdroj: Ensana