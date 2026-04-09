Marika Šoposká a Martin Hofmann v novém filmu Lady Dermacol: příběh Olgy Knoblochové, první dámy československé kosmetiky, ožije na plátně

Před několika dny proběhla první čtená zkouška, na které se nad scénářem Marka Epsteina setkali představitelé hlavních rolí spolu s režisérem Vojtěchem Moravcem a producentem Milošem Remeněm. Projekt tak vstupuje do finální fáze příprav před samotným natáčením. Tvůrci postupně odhalují obsazení, a tak se diváci kromě ústřední dvojice mohou těšit také na Alenu Mihulovou, Michala Dlouhého, Lenku Vlasákovou, Natálii Halouzkovou, Dianu Mórovou, Zuzanu Norisovou nebo Michala Isteníka.
Moderně vyprávěný příběh o Olze Knoblochové, inspirativní ženě přezdívané „Lady Dermacol“, se odehrává v atraktivní retro době a dotýká se nadčasového tématu ženské krásy. Scénář staví na autentických situacích i silném dramatickém oblouku – od prvních nejistých kroků Olgy do světa kosmetiky, přes její profesní i osobní konflikty až po zásadní průlom v podobě kosmetického objevu, který překročil hranice tehdejšího Československa. Producent Miloš Remeň ze společnosti Beltfilm realizaci projektu připravuje téměř deset let a s nadšením mluví o spolupráci s režisérem. „Vojta Moravec se nechce spoléhat jenom na dobovou nostalgii, nechce vytvořit film historický ve smyslu suchého retra. Chce, aby to byl snímek dramatický, vizuálně svěží a současný i ve svém poselství – že i v nepříznivých podmínkách se dá vytvořit něco smysluplného.“
Ve filmu nás tvůrci zavedou do „Zlatých šedesátých“. Nahlédneme do barrandovského ateliéru, kde na natáčení muzikálu Dáma na kolejích kosmetička Olga dohlíží na proměnu Jiřiny Bohdalové z řidičky tramvaje v dámu. Sejdeme mezi tehdejší společenskou smetánku do Pražského kabaretu Alfa. V redakci populárního časopisu Vlasta zažijeme módní přehlídku pro francouzskou modelingovou agenturu Belle Époque. Vstoupíme také na večírek Karlovarského filmového festivalu, kde se v luxusním hotelu Moskva (Pupp) baví českoslovenští filmaři společně se slavnou hollywoodskou superstar. A v neposlední řadě představíme zcela unikátní zkrášlovací instituci – Ústav lékařské kosmetiky, ve kterém také začíná příběh naší hrdinky Olgy (Marika Šoposká) – výjimečné a inspirativní ženy, která se emancipovala v době, kdy emancipace byla snad jen cizím slovem.
Na vzniku filmu se dále podílejí kameraman Jan Drnek, kostýmní výtvarnice Michaela Horáčková Hořejší scénograf Jan Vlček nebo hudební skladatel Ondřej Gregor Brzobohatý. Natáčení ambiciózního filmového projektu proběhne v létě 2026 v Praze a okolí. Premiéra je naplánována na 15. července 2027. Film vzniká ve spolupráci s TV Prima, TV JoJ a distribuční společností Falcon.
Ocitáme se uprostřed „zlatých šedesátých“. Kosmetička Olga Knoblochová (Marika Šoposká) vchází do barrandovského filmového ateliéru, kde se právě natáčí hudební komedie Dáma na kolejích. Je to její první setkání nejen s fascinujícím světem filmu, ale také s Ing. Boublíkem (Martin Hofmann). Boublík je geniální chemik, ale zároveň třaskavý koktejl nevšedního talentu, hulvátství a charismatu, který vládne laboratoři, kde vznikají filmová líčidla a speciální kosmetické přípravky. Setkáním těchto dvou nesourodých osobností začíná filmové vyprávění o tom, jak se sní americký sen v socialistické posteli. Na jeho počátku stojí nezištná snaha Olgy pomoci nešťastné holčičce s výraznou vadou pleti v obličeji a na konci objev krycího make-upu, jímž se Ing. Boublík zapsal do historie jako objevitel kosmetického zázraku, jehož vzorky vzbudily zájem dokonce i v Hollywoodu. Moderně vyprávěný příběh přináší také sdělení, že Češi dokázali dobývat svět i v dobách železné opony – třeba právě kosmetikou z Barrandova.
Herecké obsazení
Marika Šoposká, Martin Hofmann, Natálie Halouzková, Michal Dlouhý, Alena Mihulová, Diana Mórová, Lenka Vlasáková, Sandra Nováková, Michal Isteník, Filip Rajmont, Richard Genzer, Zuzana Norisová a další
Tvůrci
scénář: Marek Epstein
producent: Miloš Remeň
režie: Vojtěch Moravec
kamera: Jan Drnek
scéna: Jan Vlček
kostýmy: Michaela Horáčková Hořejší
masky: Monika Cabáková, Jiřina Pahlerová
hudba: Ondřej Gregor Brzobohatý
zvuk: Jiří Klenka
střih: František Svěrák
Premiéra: ČR a SR / 15. 7. 2027
Zdroj: Beltfilm
