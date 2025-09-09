Mars dosahuje dalšího absolutního snížení skleníkových plynů o 1,9%

• Velká část rozvoje byla dosažena díky zintenzivnění partnerství v oblasti zemědělství. Probíhá více než 60 projektů ve 29 zemích, jejichž cílem je zlepšit životní podmínky zemědělců a zároveň zvýšit odolnost jejich podnikání a půdy pro další generace.
• Aby společnost přispěla k dalšímu pokroku, založila investiční fond Mars Sustainability Investment Fund (MSIF), který je určen na podporu inovací a růstu podniků. Cílem fondu ve výši 250 milionů dolarů je poskytnout kapitál společnostem vyvíjejícím špičková řešení, která se zaměřují na klíčové výzvy v oblasti udržitelnosti v průmyslu.
Společnost Mars, Incorporated dnes zveřejnila zprávu Mars Sustainable in a Generation Report 2024, v níž oznamuje další pokrok v plnění svého cíle snižování uhlíkové stopy. Do konce roku 2024 dosáhla společnost Mars dalšího snížení absolutních emisí skleníkových plynů (GHG) o 1,9 % ve srovnání s výchozím rokem 2015, přičemž ve stejném období došlo k nárůstu ekonomického růstu o více než 69 % na přibližně 55 miliard USD ročního obratu.
Poul Weihrauch, generální ředitel společnosti Mars, uvedl: "Těší mě, že i nadále dokážeme oddělovat růst našeho podnikání od naší uhlíkové stopy, a zároveň investujeme do inovací a podporujeme start-upy, které přinášejí nová řešení a průlomové technologie pomáhající firmám čelit výzvám spojeným s odolností. Jde o klíčové oblasti, ve kterých je důležité dosahovat skutečného pokroku. Ten pomůže snižovat vystavení vůči budoucím environmentálním rizikům a jejich proměně v zisk a konkurenční výhodu. Při pohledu do budoucna nás čekají neúspěchy – a nesmíme se bát to říct. I přesto se ale budeme i nadále soustředit na dosažení pokroku, rozvoji našeho podnikání a snížení našeho dopadu na planetu, tím, že pomáháme všem prosperovat."
V roce 2024 se společnost Mars zaměřila na partnerství rozvíjející inovativní zemědělské postupy a dodavatelské řetězce bez odlesňování. Počet projektů klimaticky šetrného zemědělství týkajících se 13 plodin ve 29 zemích jsme zvýšili na více než 60. Společnost Mars spolupracuje se svými partnery a pomáhá jim snižovat spotřebu energie v přímých provozech a zavádět zemědělské postupy, které regenerují půdu a pomáhají zemědělcům zajistit budoucnost jejich podnikání tím, že jsou méně vystaveni rizikům, jako jsou povodně, sucho nebo škůdci. Mezi nejvýznamnější z našich nejnovějších projektů patří:
- Fond pro obživu rodinných farmářů (Livelihoods Fund for Family Farmers, L3F): Do roku 2024 získalo v Severní Sumatře certifikaci RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) celkem 932 farmářů, 2031 hektarů přešlo na inovativní zemědělské postupy a 8000 hektarů lesa bylo chráněno díky ochranářským aktivitám vedeným místními komunitami.
- Iniciativa KIND Almond Acres: Společnost Mars téměř zdvojnásobila výměru své pilotní testovací plochy a data z prvního roku výzkumu ukazují 17% zlepšení efektivity využití vody díky podzemnímu zavlažování.
- Udržitelný mléčný plán Moo’ving Dairy Forward (Moo’ving Dairy Forward Sustainable Dairy Plan): Mars se zavázal investovat 47 milionů dolarů během tří let s cílem snížit emise skleníkových plynů ve svém mlékárenském dodavatelském řetězci. Spoluprací s farmáři, dodavateli a vědci Mars přispívá k pozitivním a smysluplným změnám v sektoru mléka a mléčných výrobků.
- Projekt RESTORE: Mars podporuje udržitelné pěstování kakaa a zároveň chrání a obnovuje lesy. Program zvyšuje podíl stromového pokryvu, zakládá správní rady pro krajinu a vytváří nové příležitosti k výdělku pro komunity pěstující kakao.
- Iniciativa pro udržitelné pěstování aromatické rýže (SARI): Do programu je zapojeno 1445 farmářů v oblastech Roi Et a Centrální nížiny v Thajsku, z nichž 66 % tvoří ženy. Výsledkem je nárůst produkce rýže o 43 % v oblasti Roi Et a o 10 % v Centrální nížině, přičemž spotřeba vody klesla o 56 %, resp. 41 %.
Společnost Mars již dlouhou dobu uplatňuje přístup, který zahrnuje udržitelnost do způsobu svého podnikání. V roce 2024 rozšířila počet vedoucích pracovníků ze 400 na přibližně 2000, jejichž dlouhodobé odměňování je nyní vedle dalších tradičnějších ukazatelů obchodní výkonnosti vázáno na snižování emisí skleníkových plynů. Tím posílila svůj závazek začlenit odpovědné obchodní postupy do všech úrovní organizace.
Alastair Child, ředitel společnosti Mars pro udržitelný rozvoj, řekl: "Jsme pevně odhodláni nejen k dosažení cílů v daleké budoucnosti, ale již nyní. Abychom toho mohli dosáhnout, musí být cíle týkající se společenského dopadu začleněny do rozhodování o podnikání. A abychom mohli i nadále důsledně dosahovat pokroku, potřebujeme systémové změny napříč našimi dodavatelskými řetězci, v nichž hrají roli vlády, průmysl i zemědělci. Víme, že to sami nezvládneme, a proto chceme zapojit naše partnery a kolegy, protože pouze rozsáhlé změny nám umožní dosáhnout našich společných cílů."
Společnost Mars si uvědomuje úlohu vědy a inovací při řešení budoucích výzev a dnes oznamuje založení investičního fondu Mars Sustainability Investment Fund (MSIF) s celkovým kapitálovým závazkem až 250 milionů dolarů. Společnost plánuje rozmístit kapitál v rámci investičních fondů a přímých investic. Fond se zaměřuje na následující oblasti: Pokročilé zemědělství: technologie, které snižují emise spojené se zemědělskými vstupy do našich výrobků; Inovativní přísady a suroviny: alternativy stávajících přísad používaných v našich výrobcích s nižšími emisemi nebo varianty „lepší pro vás“; a Obaly nové generace: navržené pro oběhové hospodářství se zaměřením na recyklovatelné, kompostovatelné nebo jinak biologicky šetrné náhrady flexibilních plastů. Fond navazuje na závazek společnosti realizovat významné investice na podporu svého plánu Sustainable in a Generation.
Projděte si zprávu Mars Sustainable in a Generation Report 2024 a dozvíte se více o tom, jak společnost Mars dodala 3,5 miliardy zdravých jídel, včetně 309 milionů porcí vlákniny a 372 milionů porcí zeleniny, a to vše při současném snížení obsahu sodíku o 5 % (ve srovnání s výchozím rokem 2019), a také o tom, jak společnost Mars změnila život více než 850.000 lidí v celém svém hodnotovém řetězci, nebo o tom, že 64,1 % jejích obalů určených pro spotřebitele je navrženo tak, aby byly opakovaně použitelné, recyklovatelné nebo kompostovatelné.
O společnosti Mars, Incorporated
Společnost Mars, Incorporated vychází z přesvědčení, že svět, který chceme zítra, začíná tím, jak podnikáme dnes. Jako rodinný podnik v hodnotě přibližně 55 miliard dolarů naše rozmanité a stále se rozšiřující portfolio špičkových výrobků pro péči o domácí zvířata a veterinárních služeb podporuje domácí zvířata po celém světě a naše kvalitní pochutiny a potraviny každý den těší miliony lidí. Vyrábíme některé z nejoblíbenějších značek na světě, včetně ROYAL CANIN®, PEDIGREE®, WHISKAS®, CESAR®, DOVE®, EXTRA®, M&M's®, SNICKERS® a BEN'S ORIGINAL™. Naše mezinárodní sítě nemocnic pro domácí zvířata, včetně BANFIELD™, BLUEPEARL™, VCA™ a ANICURA™, zahrnují preventivní, všeobecnou, specializovanou a pohotovostní veterinární péči a naše globální veterinární diagnostika ANTECH® nabízí průlomové možnosti v diagnostice domácích zvířat. Pět principů společnosti Mars – kvalita, odpovědnost, vzájemnost, efektivita a svoboda - inspiruje našich 150 000 spolupracovníků ke každodenní činnosti, která pomáhá vytvářet lepší svět pro lidi, domácí zvířata a planetu.
