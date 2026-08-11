Mars posiluje dodavatelský řetězec máty v Evropě skrze program Shubh Mint

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  16:31
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Praha 11. srpna 2026 (PROTEXT) -
  • Společnost Mars integruje mentol získaný prostřednictvím programu Shubh Mint do svého dodavatelského řetězce žvýkaček v Evropě. Zásobovat jím bude továrny ve Spojeném Království a v Polsku.
  • Do programu je nyní zapojeno více než 24.000 farmářů v Indii, kterým pomohl více než zdvojnásobit jejich příjmy z máty a zároveň snížit náklady na pěstování přibližně o 20 %.
  • Na základě výsledků za posledních devět let nyní Mars systematicky začleňuje mátu z programu Shubh Mint do svého produktového portfolia v Evropě a tento program rozšiřuje na přístup zahrnující všechny plodiny, aby zemědělcům pomohl dosáhnout ověřeného důstojného příjmu.

Společnost Mars přináší sledovatelný přírodní mentol získávaný prostřednictvím programu Shubh Mint do evropského dodavatelského řetězce žvýkaček. Firma začíná tuto ingredienci přidávat do výrobních postupů ve Spojeném království a v Polsku.

Máta je klíčovou surovinou pro řadu globálních značek společnosti Mars, Incorporated, její dodavatelský řetězec však představoval významné obchodní riziko. Přibližně 80 % světové produkce přírodního mentolu pochází z jediného regionu – indického státu Uttar Pradesh. Dodavatelský řetězec je tak vysoce koncentrovaný a zranitelný vůči dopadům změny klimatu, klesajícím výnosům i rostoucím nákladům na produkci. Přestože je syntetický mentol snadno dostupný a v odvětví široce využívaný, společnost Mars se rozhodla investovat do budoucnosti přírodní máty. Uvědomuje si totiž, že budování odolnějšího zemědělského systému může dlouhodobě přinést výhody nejen samotné firmě, ale také tisícům zemědělců, jejichž obživa na pěstování máty závisí.

Od pilotního projektu ke strategickému partnerství

V roce 2017 společnost Mars zahájila program Shubh Mint ve spolupráci s implementačním partnerem Tanager. Tato dlouhodobá iniciativa vznikla s cílem posílit produkci přírodní máty prostřednictvím zlepšování zemědělských postupů, zvyšování odolnosti vůči změně klimatu a podpory udržitelnějších způsobů obživy v komunitách, které se pěstování máty věnují.

Program začal dvouletou výzkumnou a pilotní fází, jejímž cílem bylo lépe porozumět hlavním příčinám ovlivňujícím efektivitu pěstování a příjmy zemědělců. V rámci programu byly na demonstračních pozemcích o rozloze čtvrt akru, které poskytli dobrovolně zapojení farmáři, testovány klimaticky šetrné zemědělské postupy a kvalitnější sadební materiál. Tento přístup umožnil sdílení zkušeností mezi samotnými zemědělci, snížil rizika spojená se zaváděním nových metod a posílil důvěru farmářů ještě před rozšířením programu do většího měřítka.

"Před zahájením programu se mnoho domácností pěstujících mátu potýkalo s tím, že jejich hospodaření přestávalo být ziskové. Díky investicím společnosti Mars mají nyní zemědělci přístup ke znalostem, osvědčeným postupům i potřebným vstupům, které výrazně zvýšily jejich ziskovost. Je skutečně vidět, jaký dopad měl program na komunity pěstitelů máty," říká Joseph Boulier, Managing Director Food Systems ve společnosti Tanager.

Vytváření a sdílení přínosů: lidé, planeta a prosperita

Program vznikl na základě přesvědčení, že dlouhodobý růst firmy stojí na investicích do odolných komunit a zdravých ekosystémů. Úspěch demonstračních pozemků vyvolal mezi zemědělci značný zájem. Program se proto rozšířil z pilotního projektu na komplexní iniciativu zahrnující celé komunity – zapojil se větší počet farmářů, podpořilo se budování dodavatelských systémů prostřednictvím společností na zemědělskou výrobu a otevřely se nové příležitosti pro ženy díky svépomocným skupinám.

A tak se individuální přínosy jednotlivých farmářů proměnily v odolnost celých komunit. Výsledky tohoto komplexního přístupu jsou jednoznačné:

  • Zlepšování životních podmínek a posilování postavení žen: Do programu se zapojilo více než 24.000 zemědělců, kterým se díky pěstování máty podařilo více než zdvojnásobit své příjmy. Součástí programu bylo také proškolení více než 8500 žen v klimaticky šetrných zemědělských postupech, aby mohly aktivně přispívat k fungování rodinných farem. Více než 1000 z nich si následně založilo vlastní podniky, které jim přináší nezávislý příjem – od malých obchodů přes krejčovství až po chov skotu. Dalších více než 4500 žen se zapojilo do svépomocných skupin, které jim poskytují podporu v oblasti finanční gramotnosti a pomáhají posilovat jejich sebevědomí.
  • Zdravá planeta a stabilní zemědělství: Zavedení klimaticky šetrných zemědělských postupů, jako jsou optimalizace rozestupů mezi rostlinami, modernizace zavlažovacích systémů, meziplodiny nebo efektivnější hospodaření s hnojivy, snížilo náklady na pěstování máty o 20 % a zároveň zvýšilo výnosy i celkovou produkci. Tyto výsledky přispěly nejen ke zvýšení příjmů domácností zemědělců, ale také k posílení dlouhodobé stability dodavatelského řetězce.
  • Byznys poháněný smysluplným cílem: Investice do lidí i ochrany životního prostředí přímo umožnila vybudování plně funkčního a vyhledatelného dodavatelského řetězce. Po pěti letech byl tento řetězec natolik stabilní, že společnost Mars mohla zařadit mátu z programu Shubh Mint do svých komerčních aktivit. Dnes Mars systematicky začleňuje mátu z programu Shubh Mint do portfolia svých ikonických značek.

"Nejsilnějším přínosem programu Shubh Mint je pro mě vidět ženy, které se dříve podepisovaly pouze otiskem palce, jak dnes hrdě píšou své vlastní jméno. Tato zdánlivě jednoduchá změna symbolizuje mnohem víc - sebevědomí, možnost rozhodovat o svém životě a víru ve vlastní budoucnost. Když se daří ženám, pozitivní dopady sahají daleko za hranice jejich vlastního života - posilují celé rodiny, inspirují komunity a vytvářejí lepší příležitosti pro další generace," říká Meenal Bahirwani, Sustainable Sourcing Lead ve společnosti Mars Snacking.

Nový standard pro šetrné využívání zdrojů a odpovědné dodavatelské řetězce

Ambice programu Shubh Mint se nadále rozvíjejí. Na základě dosavadních úspěchů společnost Mars nyní posouvá program směrem k přístupu "full farm", jehož cílem je pomoci ještě většímu počtu zemědělců dosáhnout ověřeného důstojného příjmu. Namísto zaměření pouze na pěstování máty program podporuje zavádění klimaticky šetrných zemědělských postupů napříč všemi plodinami na farmě. Cílem je zajistit celoroční ziskovost hospodaření, diverzifikovat příjmy domácností a zvýšit jejich odolnost vůči rizikům spojeným se závislostí na jediné plodině. Program tak vytváří předpoklady pro skutečnou ekonomickou odolnost zemědělských rodin i celých komunit.

"To, co začalo jako reakce na problém spojený s jednou nestálou surovinou, se proměnilo v dlouhodobý závazek a opakovatelný model pro transformaci zemědělských systémů a posilování komunit. Program Mars Shubh Mint ukazuje, jak mohou udržitelnost a obchodní výsledky jít ruku v ruce. Investicemi do životních podmínek zemědělců a snižováním dopadů na životní prostředí můžeme vybudovat odolnější a efektivnější dodavatelský řetězec," říká Sam de Frates, VP Commercial Mars Snacking Europe and Central Eurasia.

Prostřednictvím tohoto modelu vytváří společnost Mars nový standard pro dodavatelské řetězce – takový, ve kterém se hodnota sdílí, komunity získávají větší možnosti rozhodovat o své budoucnosti, ekosystémy se obnovují a obchodní úspěchy jsou přímým výsledkem těchto investic.

O společnosti Mars, Incorporated

Ve společnosti Mars, Incorporated, věří, že svět, kde chceme žít zítra, začíná tím, jak podnikáme dnes. Na základě kombinovaných čistých tržeb společností Mars a Kellanova za rok 2025 je dnes rodinnou firmou s ročními tržbami přesahujícími 65 miliard dolarů. Nabízí široké portfolio kvalitních potravin a snacků, které každý den přinášejí radost milionům lidí, i předních produktů a veterinárních služeb pro péči o domácí mazlíčky po celém světě. Do portfolia společnosti patří některé z nejoblíbenějších světových značek, jako jsou ROYAL CANIN®, PEDIGREE®, WHISKAS®, CESAR®, M&M’S®, SNICKERS®, ORBIT®, Pringles®, Cheez-It® a BEN’S ORIGINAL™. Mezinárodní síť veterinárních nemocnic společnosti zahrnuje značky BANFIELD™, BLUEPEARL™, VCA™ a ANICURA™ a poskytuje preventivní, všeobecnou, specializovanou i pohotovostní veterinární péči. Globální divize veterinární diagnostiky ANTECH® nabízí špičkové diagnostické technologie pro péči o domácí mazlíčky. Pět principů společnosti Mars - kvalita, odpovědnost, vzájemnost, efektivita a svoboda - inspiruje přibližně 170.000 spolupracovníků po celém světě k tomu, aby každý den přispívali k vytváření lepšího světa pro lidi, domácí mazlíčky i planetu.

Více informací o společnosti Mars naleznete na http://www.mars.com. Společnost můžete sledovat také na Facebooku, Instagramu, LinkedInu a YouTube.

Zdroj: Mars

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