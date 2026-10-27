Martin Krajc vystavuje v Benátkách monumentální pětimetrová plátna

Expozice se rozvíjí ve dvou patrech. V přízemí se odkazy na italskou kinematografii, design a každodenní život prolínají s figurálními motivy a výraznou barevností. Hornímu patru dominuje trojice monumentálních pláten věnovaných pomíjivosti, křehkosti lidské existence a vztahu mezi pozemským a duchovním světem. Kurátory jsou Karel Srp a Sarah Adnanová.
V sobotu 7. listopadu od 17 hodin se v CREA uskuteční komentovaná prohlídka a dernisáž výstavy za osobní účasti Martina Krajce. Výstava potrvá do 11. listopadu 2026.
Zdroj: martinkrajc.com
PROTEXT
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59821.