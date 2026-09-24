Martin Louda: Kutná Hora potřebuje nové bydlení i novou perspektivu

Po rozhodnutí Ústavního soudu nabízíte městu znovu jednání. Co podle vás toto rozhodnutí skutečně znamená?
Rozhodnutí Ústavního soudu respektujeme. Je ale důležité přesně říct, co soud posuzoval a co nikoli. Rozhodnutí neříká, že projekt v Malíně nemá vzniknout. Soud neposuzoval kvalitu našeho projektu, jeho soulad s územním plánem ani jeho přínos pro Kutnou Horu. Řešil pouze právní otázku, zda lze soudně nahradit souhlas města jako vlastníka pozemku.
V čem tedy dnes podle vás spočívá hlavní problém?
Máme souhlas vlastníka vodovodu a kanalizace a potvrzení, že stávající sítě mají pro náš projekt dostatečnou kapacitu. Potřebujeme souhlas města s tím, abychom na jeho pozemku mohli krátce rozkopat komunikaci a napojit se na stávající infrastrukturu. Právě tuto otázku soud řešil. To podle nás ukazuje, že současná situace není důvodem k ukončení projektu ale především výzvou k dohodě mezi městem a investorem.
Projekt ale vyvolává u místních debatu. Jste připraveni ke změnám?
O kompromis se snažíme dlouhodobě. Už v roce 2023 jsme nabídli snížení výšky zástavby a letos v únoru jsme předložili novou studii konzultovanou s ČVUT. Je ale dobré vědět, o jaké místo jde. Náš pozemek leží přímo u stanice Kutná Hora hlavní nádraží, vedle Malínského mostu přes rozsáhlé kolejiště a u konečné městských autobusů, které rozvážejí cestující z vlaků do celé Kutné Hory. Z druhé strany ho lemuje silnice I. třídy, za kterou bydlí většina obyvatel Malína, v bezprostředním sousedství stojí jen několik domů.
Nová zástavba tak nevznikne uprostřed Malína, ale u dopravního uzlu. Je to pole u nádraží, kam stát v rámci čtyřmiliardové rekonstrukce prodlouží nový podchod. Pokud se lokalita nerozvine, povede ten podchod do pole. Chceme najít řešení, které bude respektovat charakter lokality a zároveň smysluplně využije místo, které je pro bydlení u vlaku ideální. Bohužel jsme zatím nedostali konstruktivní reakci, která by nás posunula k výsledné dohodě.
Proč podle vás může být rozvoj této lokality pro Kutnou Horu přínosem?
Okolí nádraží má díky jeho modernizaci potenciál stát se novým lokálním centrem města. Nejde jen o počet nových bytů. Jde o nové obyvatele, mladé rodiny, zákazníky pro místní podniky, děti v místních školách nebo členy sportovních klubů. Kutná Hora stárne a potřebuje vytvářet podmínky pro další generaci. Podle našich propočtů by tisíc nových trvale bydlících obyvatel znamenalo pro městský rozpočet více než 20 milionů korun ročně. MARLO navíc působí v Kutné Hoře jako partner místního rozvoje, sportu a práce s mládeží.
Jak si tedy představujete další postup?
Celé přednádražní území potřebuje jednu společnou koncepci. Pozemky mezi kolejištěm a naším pozemkem patří městu a státu a město počítá s tím, že se k nim bude přistupovat přes naše pozemky. Jsme tedy na sobě vzájemně závislí. Po volbách jsme připraveni okamžitě jednat s městem i obyvateli Malína o výsledné podobě celého prostoru. Jsme připraveni hledat kompromis a očekáváme stejný konstruktivní přístup také od vedení města. Budoucnost Kutné Hory by podle nás měla být důležitější než jakýkoli osobní nebo politický spor. Kutnou Horu máme rádi a záleží nám na ní.
Zdroj: MARLO
PROTEXT
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59334.