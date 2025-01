Martin Šlapák novým ESG manažerem skupiny Tipsport

Bývalý profesionální fotbalista Martin přináší do Tipsportu zkušenosti a odborné znalosti v oblasti řízení projektů a trvalé udržitelnosti, které mu umožní efektivně a správně nastavit potřebné ESG procesy. Jeho dalším úkolem bude zajistit, aby se všechny ESG aktivity staly integrální součástí strategického plánu Tipsportu a ještě víc podpořily závazek společnosti ke zvyšování udržitelnosti a odpovědného podnikání. V minulosti na podobných projektech pracoval například v Kovohutích Příbram. „Tipsport a Chanci dlouhodobě vnímám jako silné a respektované společnosti na poli kurzových sázek. Mým prvním úkolem bude detailně analyzovat jak pozitivní, tak negativní dopady společností, a to v souladu s platnou legislativou. Současně se zaměřím na efektivní nastavení vnitřních procesů a aktivní zapojení do udržitelných sportovních projektů, jakým je například Sport bez odpadu,“ popisuje svou pracovní agendu Martin Šlapák.

V organizační struktuře spadá nově zřízená pozice pod Nadaci Tipsport, která od svého založení v roce 2017 sdružuje aktivity skupiny Tipsport zaměřené na ochranu životního prostředí a další společensky prospěšné projekty. „Jsme velmi rádi, že k nám Martin přichází. Jeho odbornost a vize nám pomohou posílit stávající aktivity v oblasti udržitelnosti a přispějí současně k tomu, aby byl Tipsport nejen jedničkou na trhu, ale také odpovědným hráčem v oblasti společenské odpovědnosti,“ doplňuje informace Lucia Štefánková, ředitelka Nadace Tipsport.

Zdroj: Tipsport