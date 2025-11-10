Masarykova ulice v brněnských Modřicích je neprůjezdná

Jiří Crha (ODS), náměstek hejtmana JMK: „Probíhá komplexní rekonstrukce ulice Masarykovi v Modřicích. První etapa je hotová, během ní žádná dopravní omezení nebyla. Teď ve druhé etapě se přidala úplná uzavírka.“
Uzavřený úsek je dlouhý zhruba 930m. Součástí stavby jsou i opravy parkovací stání a úprava chodníků. Opraveny budou i sjezdy. Objízdná trasa je vedena obousměrně po ulicích Husova, Nádražní, Benešova a Brněnská. Omezení se dotkla také městské hromadné dopravy, zastávka Modřice, Masarykova je momentálně bez obsluhy.
Jiří Crha (ODS), náměstek hejtmana JMK: „Je to komplexní rekonstrukce. To znamená jak sítí tak i povrchu komunikace včetně autobusových zálivů.“
Silničáři by měli mít hotovo do poloviny listopadu letošního roku. To bude ulice opět průjezdná. Cena stavby přesahuje částku 35 milionů korun.
