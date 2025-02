Masopoost 2025: Rozlučte se se zimou netradičním způsobem!

Máte rádi neotřelé zážitky, chcete se bavit a oslavovat do ranních hodin, toužíte se jen tak ztratit a nechat se unášet hudbou? Vydejte se na Masopoost! Jako návštěvník se ocitnete v příběhu, který můžete i tvořit. Tato jedinečná událost vznikla, aby dala lidem pocit svobody, možnosti, chuť tvořit a hledat si vlastní unikátní cesty. A jak jinak to návštěvníkům dopřát, než vytvořit svět, ve kterém je unikátnost benefitem, ne překážkou. Důraz je zde kladen i na téma kultury a umění, které se projeví nejen v hudebních vystoupeních, ale také v akrobacii, módě, malbě, signature jídle a pití, kostýmech, dekoracích či divadle.

Na dvou pódiích vystoupí čeští i zahraniční umělci. Z hudby to budou třeba Bert & Friends, Tea Sofia, berlínská DJ Perel nebo electronic duo Bratři. Těšit se můžete na Cirk la Putyka nebo vystoupení drag queen Miss Petty. V prostoru nebude chybět umění od Jana Bicana, návrhářky Jany Horejšové nebo instalace Barbory Fastrové. Nejen u stolu hojnosti budete moci ochutnat neotřelé drinky a jídlo od Lidi z Baru, Kro Kitchen, Karlínské restaurace HolKa, Prosekárny nebo Vnitrobloku.

Vyjádřete se vlastním outfitem

Odhoďte zábrany a vytvořte si na Masopoost autorský kostým. Inspirujte se historickými maskami z masopustních průvodů. Ty byly rozděleny do dvou skupin: na Červené (pěkné) a Černé (škaredé) maškary. Šlo třeba o kominíky, medvědáře, ženušky a slaměné. Využít můžete květin, změti pentlí a splynete s halou 13, ve které se zamotáte do jarních a letních barev, zvuků, pocitů. Můžete jít i cestou úplného minimalismu – přírodní barvy, jednoduchá škraboška – a zapadnete tak do přírodního úpadku, který naleznete v hale 17. Fantazii se meze nekladou!

Protančete se nocí

Vstupem na Masopoost vstoupí lidé na hranu. Na hranu mezi tradiční slavností a dekadentní party. Na hranu mezi veselým karnevalem a tajemným večírkem. Na místo, kde se chvíli budete nacházet v hřejivém, barevném a přívětivém rozpuku, kde všechno hýří barvami, radostí a těšením se. V mžiku se ocitnete v tajemném bludišti, ve kterém bude chybět pozlátko a barvy. Zbyde jen to všechno, co je pod nimi. Narazíte na trochu radost a veselí i trochu temnoty a hříchu. Můžete se tady schovat, zpívat, tančit, být na jednu noc kýmkoliv, experimentovat schovaný pod maskou, ochutnávat, objevovat, zkoušet. Každá z hal i prostor uprostřed mezi nimi nabídne něco jiného, jedinečného a neobvyklého. To dává tušení večírku bořícího všechny zdi, na kterém nesmíte chybět.

Masopoost 2025 bude vizuální, hudební i gastronomický ohňostroj, na kterém byste neměli chybět. Více informací na www.masopoost.cz Výtěžek ze vstupného poputuje na podporu mladých umělců ve spojení s Czech Design Week.

MASOPOOST by PLOOM

Kdy: sobota 8. března 2025 od 19:00 - 4:00

Kde: Holešovická tržnice – Hala 13 & 17, Bubenské nábř. 306/13, Praha

Vstupné: 321 Kč (lze zakoupit https://goout.net/cs/masopoost-2025/szxsbqx/)

Více informací: www.masopoost.cz

VSTUP OD 18 LET!

Kontakt pro média:

Tereza Kurovská, Vanilla PR

E: tereza@vanillapr.cz

www.vanillapr.cz