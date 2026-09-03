Mastercard dá podnikatelům prostor vyniknout. Vrací se Velký týden malých firem

Rozvoj digitální ekonomiky přináší malým firmám nové příležitosti, ale také rostoucí nároky na digitalizaci, bezpečnost, práci s daty, moderní způsoby placení nebo efektivní řízení podnikání. Aby společnost Mastercard pomohla podnikatelům zvládat tyto výzvy a naplno využívat nové příležitosti, propojí i letos v rámci Velkého týdne malých firem podnikatele, odborníky a partnery. Iniciativa nabídne prostor pro sdílení znalostí a zkušeností, navazování nových kontaktů i praktickou podporu, která malým firmám pomůže dále růst.
„Malé a mikro firmy mají pro českou ekonomiku i místní komunity zásadní význam. Chceme jim proto usnadňovat přístup k technologiím, datům, finančním nástrojům a know-how, které jim pomáhají podnikat efektivněji a dál růst. Velký týden malých firem všechny tyto oblasti propojuje a konkrétní podporu dostává přímo k podnikatelům,“ říká Jana Lvová, generální ředitelka společnosti Mastercard pro Česko a Slovensko.
Záštitu nad letošním ročníkem Velkého týdne malých firem udělili prezident České republiky Petr Pavel a Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Praktické zkušenosti, technologie a finanční řešení do projektu přináší také ČSOB jako spoluorganizátor iniciativy. „Malé firmy potřebují pro svůj rozvoj nejen dobrý nápad a odhodlání, ale také dostupná řešení pro každodenní fungování. Díky intenzivní spolupráci s malými podnikateli víme, že důležitou roli u nich hraje financování, efektivní řízení i využívání nových technologií. Velký týden malých firem propojuje možnosti konkrétní podpory s inspirací, zkušenostmi a kontakty, které mohou podnikatelům pomoci posunout jejich byznys dál,“ říká Tomáš Stegura, výkonný ředitel pro SME a korporátní segment ČSOB.
ČSOB v rámci Velkého týdne malých firem nabízí novým klientům z řad podnikatelů a firem příspěvek až 3000 Kč na předplatné nástrojů umělé inteligence ChatGPT, Claude nebo Gemini. Benefit mohou získat při založení účtu online a splnění podmínek akce.
Digitalizace jako příležitost pro další růst
Malé firmy při svém podnikání čelí řadě výzev. Podle EY Barometru podnikání 2026 považuje 84 procent českých podnikatelů složitost regulace a administrativy za významnou bariéru pro své podnikání. Více než polovina zmiňuje nedostatek kvalifikovaných lidí a 77 % má problém najít zaměstnance s potřebnými dovednostmi.
Právě moderní technologie mohou i malým firmám pomoci využívat jejich omezené kapacity efektivněji. Možnosti malých a velkých firem investovat do inovací se ale výrazně liší. Podle aktuálního Indexu očekávání firem ČSOB činí hodnota ukazatele vztahu k inovacím u firem s ročním obratem do tří milionů korun 4 %, zatímco u podniků s obratem nad 40 milionů korun dosahuje 40 %.
Rozdíl je patrný také ve využívání umělé inteligence. AI vůbec nepoužívá 40 % nejmenších firem, zatímco mezi největšími podniky je to 17 %. Pro malé firmy je proto důležitý nejen přístup k technologiím, ale také schopnost vyhodnotit, kde jim mohou šetřit čas, zjednodušit provoz nebo podpořit další růst.
Iniciativa propojí zviditelnění s praktickou podporou
Velký týden malých firem se uskuteční od 5. do 11. října. Zdarma se do něj mohou zapojit všechny malé firmy z celého Česka, ať už jde o maloobchod, služby, rodinné firmy nebo třeba řemeslníky. Na webu iniciativy www.velkytydenmalychfirem.cz firmy vyplní základní údaje o svém podnikání. Získají tak vlastní vizitku na webu a místo na interaktivní mapě. Pro zákazníky mohou připravit speciální nabídky, ochutnávky, workshopy, dny otevřených dveří nebo další aktivity. Veřejnost je bude moci najít prostřednictvím interaktivní mapy, navštívit je, nakoupit u nich nebo jejich služby doporučit dál.
Firmy se zároveň mohou zapojit do výběru, kdy až 70 z nich získá od společnosti Mastercard cílenou online reklamní kampaň. Ta může dosáhnout až 150.000 zobrazení mezi potenciálními zákazníky v jejich regionu.
Praktická podpora bude pokračovat také prostřednictvím akcí, které propojí podnikatele s experty, dalšími firmami a institucemi. V rámci Velkého týdne malých firem se 8. října v Uhelném mlýně v Libčicích nad Vltavou uskuteční festival FEST DoToho! Setkání více než 500 podnikatelů nabídne přednášky, workshopy, networking i expertní konzultace. Program se zaměří na AI, marketing, financování nebo rozvoj podnikání.
O den později, 9. října, se debata přesune na půdu Ministerstva průmyslu a obchodu v Praze, kde proběhne SME Forum 2026. Uzavřené setkání propojí zástupce státu, podnikatele, komory, asociace i odborníky a zaměří se na praktická témata spojená s digitalizací, snižování administrativní zátěže a zlepšování podmínek pro podnikání malých firem.
O společnosti Mastercard
Mastercard podporuje výkon ekonomik a posiluje postavení lidí ve více než 200 zemích a teritoriích světa. Společně se svými zákazníky buduje Mastercard udržitelnou ekonomiku, v níž dokáže prosperovat každý. Společnost podporuje širokou škálu digitálních platebních možností, které zajišťují zabezpečené, jednoduché a chytré transakce dostupné každému. Vzájemné propojení technologií, inovací, partnerství a sítí společnosti Mastercard vytváří jedinečný soubor produktů a služeb, které lidem, firmám i veřejným úřadům umožňují naplňovat jejich maximální potenciál.
Zdroj: Mastercard